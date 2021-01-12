20 знаменитостей, которые учились в одной школе и дружат до сих пор

Совсем скоро миллионы мальчишек и девчонок опять сядут за парты. Одни из них с нетерпением ждет момента, когда вновь начнут грызть гранит науки, другие печалятся из-за того, что летние каникулы пролетели слишком быстро. Однако все они ждут момента, когда встретятся с друзьями. К слову, многие знаменитости тоже могут похвастаться, что нашли близких людей еще в школе и смогли сохранить хорошие отношения уже став взрослыми. Кто же из звезд учился вместе?
Алла Пугачева и Кира Прошутинская
Алла Пугачева и Кира Прошутинская
Обычная московская школа №496 может похвастаться тем, что дала знания по крайней мере двум звездам: Алле Пугачевой и Кире Прошутинской. Они о
бе любили выделяться и даже шутили, что рыжие – избранные. Конечно, в школе девушки были популярны: одна пела песни, другая писала стихи. Но все же два ярких лидера смогли найти общий язык и даже считались подругами.
Правда, и без разногласий не обошлось: Пугачева даже пыталась отбить у Прошутинской мальчика Толю, с которым она встречалась. Однако даже это не разрушило дружбу девушек, и даже сейчас, в зрелом возрасте, знаменитости до сих пор иногда находят время для встреч.
Николь Кидман и Наоми Уоттс
Наоми Уоттс и Николь Кидман
Хотя обе актрисы родились не в Австралии, но именно там судьба свела их вместе в одном классе. Николь в другой континент переехала из США в 4 года – ее отца пригласили преподавать в местном университете. Наоми же жила в Великобритании, но ее родители развелись, а позже умер отец. Тогда ее мать решила вернуться на Родину.
Обе будущие знаменитости учились в North Sydney Girls' High School – заведении, в которое принимали только девочек. Несмотря на то, что Кидман была старше Уоттс на год, они быстро нашли общий язык, тем более обе мечтали покорить мир кинематографа. Поэтому и на кастинги Николь и Наоми ходили вместе. Слава не повлияла на их отношения - по сей день они остаются лучшими подругами.
Сергей Лазарев и Екатерина Волкова
Екатерина Волкова и Сергей Лазарев
Еще две знаменитости хотя и учились в параллельных классах столичной школы №1061, но часто пересекались: и Лазарев, и Волкова играли в школьной команде КВН. К слову, они сколотили настоящую банду, взяв в нее еще двух ребят. Учителя любили талантливых лидеров и даже прощали им прогулы. Однако веселой компании не раз приходилось отчитываться за свои шалости в кабинете директрисы.
Сейчас в школе, где учился Сергей Лазарев, открыт музей его имени. Екатерина Волкова пока такой чести не удостоилась, но учителя с гордостью рассказывают о том, что именно их выпускница стала звездой сериала «Воронины».
Роберт Дауни-младший, Чарли Шин, Шон Пенн, Роб Лоу
Знаменитая четверка из Санты-Моники
Школа Санта-Моники, что находится в штате Калифорния – одно из немногих заведений, которые могут похвастаться тем, что сразу четыре голливудские звезды в ее стенах получали знания: Роберт Дауни-младший, Роб Лоу. Чарли Шин и Шон Пенн. Кроме того, у двух последних здесь учились братья, которые тоже стали актерами.
Парни быстро подружились и, собираясь вместе, частенько представляли, что снимают фильмы. Возможно, подобное увлечение появилось благодаря родителям: отцы Шина и Дауни-младшего выбрали актерскую профессию, а папа Пенна был режиссером, а мама тоже воплощала различные образы на экране. Позже все четверо ребят смогли покорить Голливуд.
Леонид Барац и Ростислав Хаит
Леонид Барац и Ростислав Хаит
Двое постоянных участников «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит познакомились задолго до того, как начали выступать и сниматься вместе. Ведь оба артиста сидели за одной партой одесской школы. Друзья признаются, что настолько были привязаны друг к другу, что даже после уроков ходили в гости друг к другу.
И даже после получения среднего образования ребята не захотели расставаться, вместе решив поступить в ГИТИС. Позже они вместе с Камилем Лариным и Александром Демидовым основали «Квартет И», который завоевал любовь многих поклонников эстрадного искусства.
Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян
Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян
У этих девушек общее не только то, что они обе светские львицы. Оказывается, девушки знакомы еще с детства и даже в начальных классах сидели за одной партой. Став взрослыми, Пэрис и Ким тоже не перестали общаться.
Возможно, именно Хилтон, первая запустившая реалити-шоу «Простая жизнь», посоветовала подруге взять с нее пример. По крайней мере, вскоре Кардашьян тоже запустила проект, в котором приняла участие вся ее большая семья.
Юлия Волкова и Пелагея
Юлия Волкова и Пелагея
Несмотря на то, певицы учились в параллельных классах, но на общение у них времени не хватало. Более того, они признаются, что плохо помнят друг друга. И это неудивительно, ведь и участница группы «Тату» Юлия Волкова, и Пелагея уже с детства выступали на сцене и были заняты во всевозможных проектах, поэтому часто пропускали уроки.
Однако Пелагее не раз задавали вопросы о том, как она оценивает творчество коллеги, с которой они учились в одной школе. Певица как-то отметила, что у нее нормальное отношение к подобным экспериментам, но, по ее мнению, они сиюминутны, а фольклор навсегда.
Чез Боно и Дженнифер Энистон
Чез Боно и Дженнифер Энистон
Казалось бы, что может быть общего у известной голливудской актрисы и скандального писателя? Оказывается, они учились вместе и даже были… подругами. И это не опечатка. Чез Боно – дочь певицы Шер, поменявшая пол. И звали ее/его Честити.
Но после окончания школы пути девушек разошлись: Дженнфер начала покорять кинематограф, а Честити нашла себя в писательстве, заодно став мужчиной.
Андрей Малахов и Dj Грув
Андрей Малахов и Dj Грув
Апатиты – небольшой городок в Мурманской области – может похвастаться как минимум двумя известными уроженцами: телеведущим Андреем Малаховым и музыкантом Евгением Рудиным, которого все знают, как диджея Грува.
В детстве между ребятами было мало общего: Андрей предпочитал уделять время учебе, Евгений же слыл большим хулиганом. Но все же мальчишки нашли общий язык. Однако Рудин пытался «испортить» друга и отвлекал от занятий. По признанию Малахова, тогда он одновременно был и разгильдяем, и ботаником. Но все же стремление получить хорошее образование взяло верх, и будущий журналист окончил школу с серебряной медалью.
После получения аттестата пути одноклассников разошлись: Андрей поступил в МГУ, а Евгений начал учиться в консерватории, но вскоре бросил ее и посвятил себя электронной музыке.
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