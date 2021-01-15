Когда мужчина оказался женщиной и наоборот, или Самые громкие гендерные обманы в истории

Фанни и Стелла фривольные особы, которые оказались мужчинами

Пришли на спектакль, чтобы устроить шоу в зрительном зале.

Так актеры выглядели в женском обличье.

А так в мужском...

В качестве шутки

Бородатые женщины часто встречались в театрах того времени.

Моррис Янг в женском образе.

Ради этой шутки людям даже было не жалко кадр.

Жанна д’Арк: оно того стоило

Обман, который был оправдан.

Орлеанская дева.

Каталина Эрасо официально могла носить мужскую одежду

В бою она могла дать фору мужчинам.

Маргарет Энн Балкли – иная роль ради любимой профессии

Тайна оказалась раскрыта только после смерти.

Шевалье д'Эон – то ли он, то ли она

Для своих интересов он играл своим полом.

Шевалье здесь в образе дамы.

Надежда Дурова успела стать матерью и гусаром

Если верить сохранившимся картинам, Надя была весьма женственной особой.

Даже когда обман был раскрыт она сохранила свой авторитет и все заслуги.

Рена Канокоги – мама дзюдо

Этой очаровательной девушке предстояло перевернуть мир спорта.

Мама дзюдо, которой удалось добиться своего.

Борис Горбонос она же Алла Борисовна

Чувством юмора Алла Борисовна явно не обделена.

Фото-доказательство существования Бориса.

Джоан Роулинг и целевая аудитория

Секрет быстро раскрылся.

Кастер Семеня, чей пол выясняли почти полгода

Спортсменка сразу оказалась под пристальным вниманием.

Официально признанная женщиной Семеня недавно стала мужем.

Тамара и Ирина Пресс

Сестры Пресс.

В СССР такого скандала допустить не могли.