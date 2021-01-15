Когда мужчина оказался женщиной и наоборот, или Самые громкие гендерные обманы в истории

Разные причины толкают мужчин и женщин представлять себя в образе человека противоположного пола. Кто-то просто стремится идентифицироваться таким образом, потому что именно так себя ощущает, другие так преодолевают стереотипы, которые общество навязывает людям определенного пола. В любом случае, такие обманы рано или поздно раскрываются и в зависимости от обстоятельств, реакция общественности может разниться от порицания до уголовного наказания.
Фанни и Стелла фривольные особы, которые оказались мужчинами
Пришли на спектакль, чтобы устроить шоу в зрительном зале.
Пожалуй, это единственный случай в истории, когда зрители, пришедшие на спектакль, были больше заинтересованы происходящим в зале, нежели на сцене. Две юные леди, достаточно откровенно (насколько это было возможно в 1870 году) одетые, так настойчиво и шумно флиртовали с мужчинами, кокетливо обмахивались веерами и неприлично заливисто смеялись, что привлекли к себе всеобщее внимание. Представлялись девицы кокетливыми именами Фанни и Стелла и уже к середине вечера имели массу самых заманчивых предложений о продолжении «банкета» после спектакля.
Так актеры выглядели в женском обличье.
Но ситуация оказалась еще более забавной. Сразу после того как красотки вышли на улицу, окруженные новоиспеченными поклонниками, их забрала полиция Лондона. Офицер, который арестовывал «юных дам», судя по всему, был не меньшим троллем, чем сами подозреваемые, он во всеуслышание заявил, что у них есть все основания подозревать, что леди – переодетые мужчины и потребовал проехать их с полицейскими.
А так в мужском...
На самом деле это были театралы Фредерик Парк и Эрнест Болтон, они и без этого имели скандальную репутацию, помимо игры в театре, они часто устраивали подобные выходки, гуляя по улицам в образе женщин и знакомились с мужчинами. В результате им предъявили обвинения в сговоре с целью совершения преступления. Но присяжные осудили их по более мягкой статье, расценив переодевание в женское платье как мелкое хулиганство. Творческий тандем распался, хотя они оба уехали в США.
В качестве шутки
Бородатые женщины часто встречались в театрах того времени.
Если Фанни и Стелла, они же Парк и Болтон, вероятно, вполне себе веселились, когда за ними увивалась толпа джентльменов даже не подозревавших о том, что женское в этих дамочках только платье, то подобное поведения ради забавы вовсе не было чем-то из ряда вон выходящим в викторианскую эпоху.
Однако нередко встречаются двойные стандарты. Иначе не назовешь нетерпимость к мужчинам, которые по разным причинам решили примерить женское платье и к трансвеститам. Последний термин, несмотря на то, что сейчас имеет иное обозначение, был введен в обиход для обозначения мужчин, которые переоделись в женский наряд для выступления в театре или цирке. Раньше для выступления набирались исключительно мужчины, потому нередки случаи, когда в образе юной прелестницы на сцене появлялся бородатый мужчина, утянутый в корсет.
Моррис Янг в женском образе.
Моррис Янг обладал высоким голосом и достаточно изящным телосложением, ему всегда доставались именно женские роли, потому его можно назвать одним из первых известных трансвеститов. Моррис выступал под псевдонимом мадам Паттирини. Многие зрители, кстати, были уверены, что он женщина.
Ради этой шутки людям даже было не жалко кадр.
Тогда не было законов, которые бы запрещали мужчинам переодеваться в женщин, но все же их могли арестовать за хулиганство или содомию. Хотя порой даже семейные пары переодевались в наряды друг друга веселья ради. Очень напоминает современный пранк.
Жанна д’Арк: оно того стоило
Обман, который был оправдан.
Девушка прожила всего 19 лет, но видимо в ней было тестостерона и мужества на десятки мужчин, учитывая, что она успела к возрасту, к которому ее сверстницы едва выходят замуж, считая это достижением. Правда для того чтобы Жанне это удалось, ей пришлось выдать себя за мужчину.
Она была уверена, что в ней есть силы, для того чтобы прекратить столетнюю войну и помочь свергнуть с трона Карла VII, для этого ей нужна была армия, которую юной девушке совершенно точно бы никто не доверил. Именно поэтому она переоделась в мужчину и отправилась убеждать претендента на престол в том, что в ней достаточно мужества и отваги для того чтобы воевать за нового короля.
Орлеанская дева.
Правда на самой войне ее будут называть Орлеанской девой, а затем и вовсе сожгут на костре, обвинив в преступлениях, среди которых было и переодевание в мужчину. В любом случае, ее имя стало нарицательным.
Каталина Эрасо официально могла носить мужскую одежду
В бою она могла дать фору мужчинам.
Желание Каталины стать мужчиной было удовлетворено, насколько это было возможно, учитывая, что она родилась в 1592 году. Она записалась юнгой, переодевшись для этого мужчиной, затем в качестве конкистадора участвовала в покорении Америки испанцами. Для этого она еще и сменила свое имя на мужское.
Ей удалась довольно долгое время выдавать себя за юношу, к тому же в бою она не уступала мужчинам, а оружием владела даже лучше некоторых из них. Однако скрыть до конца войны свою гендерную принадлежность ей не удалось – в бою ее ранили и тут и обнаружилась пикантная деталь, что боец – девушка. После того как она вернулась в Европу, папа Римский, учитывая ее заслуги, разрешил ей носить мужскую одежду официально.
Маргарет Энн Балкли – иная роль ради любимой профессии
Тайна оказалась раскрыта только после смерти.
Ради того чтобы заниматься любимым делом, Маргарет была вынуждена отказаться от своего пола, родительства и иных ролей. Видимо оно того стоило, ведь в той стезе, которую она выбрала, Маргарет, она же Джеймс Бэрри, сумела оставить заметный след.
В те годы и речи не было о том, чтобы женщина получила столь выдающееся образование и работала врачом. Однако девушка была настроена решительно и однажды, надев мужской костюм для поступления в медицинский университет, более никогда его не снимала. Она получает диплом врача, уезжает работать в военные условия в Южную Африку. Именно там ей удается провести операцию по кесареву сечению, в результате которой остаются живы и мать, и ребенок.
Свою тайну она умудряется сохранить до самой смерти, пока в архивах не всплывут документы, подтверждающие, что выдающийся хирург был женщиной. Это же подтверждает ее горничная, которая омывала тело перед захоронением.
Шевалье д'Эон – то ли он, то ли она
Для своих интересов он играл своим полом.
Если во всех остальных случаях все же удавалось с определенной долей уверенности утверждать, что по рождению этот человек мужчина или женщина, то в случае с французским агентом известна только дата рождения и дата смерти. Всю свою жизнь он, в зависимости от ситуации, представлялся то женщиной, то мужчиной.
Шевалье был отличным фехтовальщиком, красноречивым и умеющим располагать к себе человеком. Согласно легенде, на маскараде Людовик XV принял его за девушку и стал проявлять знаки внимания. Это обстоятельство и подтолкнуло его играть со своей половой принадлежностью для получения выгоды.
Шевалье здесь в образе дамы.
Был он и в России в качестве Лии де Бомон, куда был отправлен для улучшения дипломатических связей между Россией и Францией. Кстати, лже Лие удалось получить расположение Елизаветы.
Несмотря на хрупкое телосложение и фальцет, Шевалье был достаточно уверенным офицером и обладал хитрым умом, который ни раз помогал ему добывать информацию и влиять на межгосударственные отношения, тем более, что для последнего он не стеснялся даже играть иную гендерную роль. Не каждый офицер бы смог.
Надежда Дурова успела стать матерью и гусаром
Если верить сохранившимся картинам, Надя была весьма женственной особой.
Образ Нади-офицера Русской императорской армии был передан и в фильме «Гусарская баллада», ведь случай и, правда, был из ряда вон выходящим. Как и полагается всем девушкам, в 18 лет она вышла замуж, родила ребенка, однако это не помогло почувствовать себя женщиной в полной мере. Она сменила имя и присоединяется к полку. С тех пор начинается ее военная карьера.
Даже когда обман был раскрыт она сохранила свой авторитет и все заслуги.
Ее обман довольно быстро раскрывается, причем по глупости – она написала письмо своему отцу от имени Нади, чем и выдала себя. Однако никакими особыми наказаниями эта история для нее не обернулась, ведь к этому времени она уже успела получить уважение среди военных коллег. Продолжать службу ей разрешил лично император. До конца жизни она подписывалась мужским именем и носила мужскую одежду.
Рена Канокоги – мама дзюдо
Этой очаровательной девушке предстояло перевернуть мир спорта.
Раньше не существовало соревнований по женскому дзюдо, а Рена существовала. И в 1959 году, в Америке она заявилась на мужские соревнования по любимому виду спорта под мужским именем. Для этого она предусмотрительно коротко обстригла волосы, перетянула грудь. Женщина выбрала для себя имя, которое впоследствии станет ее псевдонимом – Расти.
Мама дзюдо, которой удалось добиться своего.
Рена-Расти выиграла мужской чемпионат и аккурат в момент вручения награды решила признаться в том, что она женщина. Титула ее лишили, не успев вручить, однако этим поступком она добилась большего – привлекла внимание общественности (не считая того, что щелкнула по носу всем участникам-мужчинам, конечно же) к проблеме женского спорта. В результате женское дзюдо оказалось включенным даже в список Олимпийских игр.
Борис Горбонос она же Алла Борисовна
Чувством юмора Алла Борисовна явно не обделена.
Сейчас эта история кажется анекдотичной, но она имела место быть, ведь в Союзе хватало ограничений и запретов, которые творческие люди обходили кто во что горазд. Алла Пугачева является композитором нескольких произведений, в том числе и для фильма «Женщина, которая поет», несмотря на то, что он был посвящен ее жизни и творчеству, ее имя в качестве композитора не могло появиться в титрах. Причиной тому был бюрократический препон, запрещающий работать на киностудии композиторам, не являющимся членами Союза композиторов СССР. Тогда Аллу Борисовну «переименовали» в Бориса Горбонса.
Фото-доказательство существования Бориса.
Талантливого «паренька» заметили на Мосфильме, тогда была создана легенда о том, что это молодой человек проживает в Люберцах, имеет инвалидность. Ну а чтобы быть «честными» до конца Аллу Борисовну даже сфотографировали. Ради этого она надела парик и усы.
Джоан Роулинг и целевая аудитория
Секрет быстро раскрылся.
Знай Джоан о том, какой фурор произведен ее книга, возможно, она была посмелее и не стала бы идти на уступки издателю, который предложил скрыть ее имя за инициалами, чтобы автор мог сойти за мужчину. Так появился Дж. К. Роулинг. Мотивировано это было тем, что целевая аудитория книги – подростки, не захотят читать книгу, которую написала женщина, да еще и возраста их матери.
Правда долго скрывать истинного автора не получилось, после того как она имела оглушительный успех, желающих не просто знать имя писателя, но и познакомиться с ним лично – было хоть отбавляй. И подростки, кстати, вовсе не смутились тем фактом, что автор женщина. Кстати, другой свой роман она также подписала мужским именем, причем другим.
Кастер Семеня, чей пол выясняли почти полгода
Спортсменка сразу оказалась под пристальным вниманием.
Чемпионат мира по легкой атлетике в 2009 году стал историческим еще по причине мирового скандала, который разгорелся в Берлине. Зрители, да и судьи обратили внимание на спортсменку, представляющую ЮАР Кастер Семеня, несмотря на то, что девушки-легкоатлетки в принципе не обладают пышными и женственными формами, Семеня даже среди них выглядела мужеподобной, чем и привлекла к себе внимание.
Спортсменка прошла гендерный тест у себя на родине, но его тут же поставили под сомнение, в ЮАР начались демонстрации в поддержку спортсменки, которую весь мир пытается затравить просто за внешний вид. Врачи и специалисты игр в течение полугода выясняли пол спортсменки, причем делали это так осторожно, понимая всю ответственность. В конце концов, был вынесен вердикт, который позволял бегунье и дальше переодеваться в женской раздевалке.
Официально признанная женщиной Семеня недавно стала мужем.
Семеня продолжала выступления, и все окружающие уже было смирились со всей этой историей, но вдруг Семеня сделала предложение своей коллеге – девушке, кстати, в чье половой принадлежности сомнений не возникало. Социальные сети демонстрировали весь арсенал ухаживаний – букеты, выкуп, и во всей этой кутерьме Семеня выступает в роли жениха.
Тамара и Ирина Пресс
Сестры Пресс.
История сестер-спортсменок не имеет официального подтверждения и строится лишь на догадках и домыслах. На Олимпиаде 1960 года сестры Пресс в буквальном смысле взорвали общественность. Нет, к их внешнему виду претензий не было. Ирина взяла золото в беге, Тамара в толкании ядра. Через четыре года они повторили успех, снова взяв по золоту. Соперницы с опаской ждали следующей Олимпиады, ведь они были явными фаворитками.
В СССР такого скандала допустить не могли.
Но как только было объявлено о том, что будет введет гендерный тест, сестры тут же сняли свои кандидатуры, чем лишь подтвердили опасения зарубежной прессы, давно называющей их не сестрами, а братьями. Официальной версией стали проблемы со здоровьем, в частности со спиной. Кстати еще во время проверок на предыдущих Олимпиадах врачи ставили под сомнение их пол, называя гермафродитами. Но они легко пожертвовали своей спортивной карьерой, желая оставить свой секрет в тайне.
Многие истории со «сменой» пола связаны с желанием обойти препоны, которые ставило общество, причем из века в век. Но, похоже, что нынешний будет переломным, ведь все большую популярность набирает не только движение меньшинств, но и гендерно-свободное воспитание, которое процветает на Западе.
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