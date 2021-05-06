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Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Вы знаете, как мы обожаем советы и лайфхаки, которые облегчают жизнь. На этот раз мы задумались о том, что пора и на собственном опыте убедиться в эффективности некоторых из них: например кулинарных лайфхаков, набравших тысячи лайков и репостов в интернете.

Давайте посмотрим, что из этого получилось. Спойлер: при проведении экспериментов ни один редактор не пострадал!

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

№ 1: Чтобы разрезать помидоры черри, положите их между двумя плоскими тарелками и проведите острым ножом

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Резать помидоры таким способом неудобно: удалось нарезать лишь несколько плодов, а потом все равно пришлось резать вручную. При очень сильно наточенном ноже хак, возможно, сработает, но нарезать помидоры ровно пополам вряд ли получится.

Вывод: Не работает.

№ 2: Чтобы молоко или каша на молоке не убегали, нужно сверху на кастрюлю положить деревянную ложку

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Молоко убежало, и никакая ложка его не смогла остановить. Ерунда!

Вывод: Не работает.

№ 3: В микроволновке можно приготовить очень быстрый и вкусный кекс в кружке

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Для приготовления кекса мы взяли 1 яйцо, немного муки, сахара и какао, добавили чуточку воды, разрыхлителя и щепотку соли.

Результат: Честно говоря, это блюдо на любителя: по консистенции кекс получился каким-то резиновым и на вкус больше похож на блин, но, скорее всего, многое зависит от качества самих ингредиентов.

Пожалуй, повеселиться с детьми будет в самый раз.

Вывод: Работает, но понравится не всем.

№ 4: Яйца после варки очистятся без проблем, если предварительно оставить их в холодной воде

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Старый добрый лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки и мамы, оказался действительно хорошим: после замачивания в холодной воде яйца чистятся куда лучше.

Вывод: Работает.

№ 5: Быстро охладить вино помогут несколько замороженных ягод винограда

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: В отличие ото льда, который растает в бокале, замороженные ягоды винограда не разбавляют напиток, быстро его охлаждают и выглядят красиво и необычно.

Вывод: Работает.

№ 6: Избежать «луковых слез» поможет соль, которой нужно посыпать разделочную доску

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: В ходе этого отважного эксперимента было выявлено, что слез при таком лайфхаке будет меньше, но они все-таки останутся.

Вывод: Работает, но слабо.

№ 7: Если упаковку с мороженым положить в пакет, прежде чем заморозить, то оно будет не таким жестким и есть его будет намного удобнее

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Обычно мороженое, которое только что достали из морозилки, достаточно жесткое, и его сложно красиво разложить по тарелкам. После этого лайфхака мороженое стало более мягким и получилось сделать классные шарики.

Вывод: Работает.

№ 8: Если у вас осталось авокадо, положите в холодильник половинку с косточкой — так оно не потеряет свежести

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Одну половинку авокадо мы оставили с косточкой, а вторую — без нее. Обе части спустя 2 дня выглядели совсем не так свежо.

Вывод: Не работает.

№ 9: Чтобы быстро очистить чеснок, достаточно положить его в банку и как следует потрясти

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Неплохой лайфхак, если вам нужно почистить сразу несколько головок чеснока. Только не забудьте отрезать краешки и трясти как следует, иначе ничего не выйдет.

Вывод: Работает.

№ 10: Можно круглый год использовать замороженное оливковое масло для жарки, а замороженную в нем зелень добавлять в горячие блюда и салаты

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Замороженная таким образом зелень полностью сохраняет свой вкус и аромат, а также имеет приглушенный запах, который не распространяется на весь морозильник.

Результат: Лайфхак полностью зависит от качества масла: если использовать нерафинированное оливковое масло, то оно отлично застывает уже при температуре +5 градусов. Однако обычное отфильтрованное масло для жарки не замерзнет, и лайфхак провалится.

Вывод: Работает, если использовать качественное масло.

№ 11: Лимонный сок поможет уберечь свеженарезанные яблочные дольки от потемнения

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Мы побрызгали яблоки небольшим количеством свежего лимонного сока, и результат нас порадовал: мало того что фрукты не темнеют — они еще и отбеливаются.

Вывод: Работает.

№ 12: Бананы сохранят свою свежесть дольше, если обернуть пластиковой пленкой их стебли

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Один банан мы обернули пленкой, а другой оставили как есть — и оба фрукта через 3 дня абсолютно одинаково испортились.

Вывод: Не работает.

№ 13: Сварить яйцо наизнанку помогут чулок и скотч

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Для этого лайфхака нужно плотно обмотать яйцо скотчем, а затем поместить его в чулок и как следует крутить вокруг своей оси. И, конечно, в конце необходимо сварить яйцо (прямо вместе со скотчем).

Результат: Для хрупкой девушки эта задачка оказалась невыполнимой: быстро крутить яйцо оказалось очень сложно и попросту тяжело, а после варки такое яйцо очень плохо чистилось. Возможно, богатырская сила и хорошая выдержка помогут вам воплотить этот лайфхак в жизнь.

Вывод: Не работает.

№ 14: Если поставить зелень пучком в воду и накрыть пакетом, то это позволит ей остаться свежей несколько дней

Мы проверили 14 популярных кулинарных хитростей из интернета

Результат: Один пучок зелени мы подвергли испытанию лайфхаком, а второй оставили как есть. Спустя несколько дней результат был налицо — этот способ сохранил свежесть зелени на все 100 %!

 

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