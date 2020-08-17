Безнадега с улыбкой: как живут в условиях карантина перуанские клоуны

Цирковое искусство в Перу строится исключительно на клоунах, которых в стране более 500. Акробаты и шпагоглотатели не пользуются в Перу такой же популярностью как клоуны, однако даже у самых знаменитых артистов развлекательного жанра нынче непростые времена — из-за пандемии коронавируса и карантина под угрозой закрытия оказались сотни цирков. Тем не менее, клоуны пытаются как-то выкручиваться из ситуации — организуют частные мини-цирки из хлама и торгуют на улицах печеными яблоками.
Воистину, нет в мире образа более печального, чем грустный клоун.
На окраине столицы Перу, города Лимы, живет 74-летний клоун Сантос Чирок, по прозвищу Пьоджито. Еще зимой он поставил у себя рядом с домом желтый шатер на бревнах, палках и веревках, где организовал частный цирки, приносивший ему какое-то время скромный доход. На эти деньги Пьоджито не только кормил себя и свою семью, но и умудрялся кое-что откладывать — в итоге на эти деньги он купил новую палатку в надежде на то, что это поможет с притоком новых клиентов.
К сожалению, новая палатка не очень помогла, так что теперь Пьоджито, его жена и пятеро детей за гроши торгуют на улицах Лимы печеными яблоками.До коронавируса Чирок был весьма преуспевающим артистом, однако сейчас его вообще никуда не приглашают из-за страха заразиться.
Другие перуанские клоуны тоже пытаются приспособиться к условиям самоизоляции. Карлос Оласабаль и его четверо детей показывают шоу и поздравляют маленьких именинников через видеозвонки, сцену для которых они организовали в своем четырехэтажном доме. При этом его семья также продает яблоки и соленый попкорн, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.
Олазабаль, по прозвищу Чикитина, говорит, что отложил немного денег еще перед кризисом:
«Я никогда не думал о пандемии. Я боялся исключительно землетрясений».
До недавнего времени землетрясения действительно были главной угрозой для перуанцев, однако теперь, когда количество жертв коронавируса достигло цифры 25 648, у жителей Перу появилось кое-что пострашнее подземных толчков. По числу смертей от коронавируса эта страна оказалась в первой тройке государств в Латинской Америке после Бразилии и Мексики.
При этом пандемия ударила по клоунам не только в плане финансов. На данный момент известно об одном умершем от вируса артисте — Уильяме Товаре из города Уанкайо. На похоронах коллеги расписали его белый гроб разноцветными кругами, и шестеро печальных клоунов понесли его по улицам города на кладбище.
Свежие комментарии