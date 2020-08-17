Безнадега с улыбкой: как живут в условиях карантина перуанские клоуны

Воистину, нет в мире образа более печального, чем грустный клоун.

Пьоджито Пьоджито

На окраине столицы Перу, города Лимы, живет 74-летний клоун Сантос Чирок, по прозвищу Пьоджито. Еще зимой он поставил у себя рядом с домом желтый шатер на бревнах, палках и веревках, где организовал частный цирки, приносивший ему какое-то время скромный доход. На эти деньги Пьоджито не только кормил себя и свою семью, но и умудрялся кое-что откладывать — в итоге на эти деньги он купил новую палатку в надежде на то, что это поможет с притоком новых клиентов.

Пьоджито возле новой палатки Пьоджито возле новой палатки

К сожалению, новая палатка не очень помогла, так что теперь Пьоджито, его жена и пятеро детей за гроши торгуют на улицах Лимы печеными яблоками.

Несмотря на финансовую обстановку, Пьоджито каждый день занимается, чтобы держать себя в форме Несмотря на финансовую обстановку, Пьоджито каждый день занимается, чтобы держать себя в форме

Клоун Джиджолин, один из сыновей Пьяджито, торгует яблоками Клоун Джиджолин, один из сыновей Пьяджито, торгует яблоками

Клоун Галлета, еще один сын Пьяджито, также торгует яблоками Клоун Галлета, еще один сын Пьяджито, также торгует яблоками

До коронавируса Чирок был весьма преуспевающим артистом, однако сейчас его вообще никуда не приглашают из-за страха заразиться.

Другие перуанские клоуны тоже пытаются приспособиться к условиям самоизоляции. Карлос Оласабаль и его четверо детей показывают шоу и поздравляют маленьких именинников через видеозвонки, сцену для которых они организовали в своем четырехэтажном доме. При этом его семья также продает яблоки и соленый попкорн, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Олазабаль, по прозвищу Чикитина, говорит, что отложил немного денег еще перед кризисом:

«Я никогда не думал о пандемии. Я боялся исключительно землетрясений».

До недавнего времени землетрясения действительно были главной угрозой для перуанцев, однако теперь, когда количество жертв коронавируса достигло цифры 25 648, у жителей Перу появилось кое-что пострашнее подземных толчков. По числу смертей от коронавируса эта страна оказалась в первой тройке государств в Латинской Америке после Бразилии и Мексики.

Клоунесса Чикилина, дочь Чикитины, несет с братьями домой реквизит Клоунесса Чикилина, дочь Чикитины, несет с братьями домой реквизит

При этом пандемия ударила по клоунам не только в плане финансов. На данный момент известно об одном умершем от вируса артисте — Уильяме Товаре из города Уанкайо. На похоронах коллеги расписали его белый гроб разноцветными кругами, и шестеро печальных клоунов понесли его по улицам города на кладбище.