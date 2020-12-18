Если вы когда-то захотите навестить страну восходящего солнца, мечтая прикоснуться к ее культуре, обычаям, слиться с толпой, чтобы хоть день провести как настоящий японец – то начало может быть задано одним лишь просмотром уличной фотографии мастера своего дела Takashi Yasui. Он посвятил освещению культуры родной страны немало лет и его работы заслуживают особого внимания.
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Японский колорит в уличных фотографиях Такаши Ясуи
Если вы когда-то захотите навестить страну восходящего солнца, мечтая прикоснуться к ее культуре, обычаям, слиться с толпой, чтобы хоть день провести как настоящий японец – то начало может быть задано одним лишь просмотром уличной фотографии мастера своего дела Takashi Yasui. Он посвятил освещению культуры родной страны немало лет и его работы заслуживают особого внимания.
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