5 популярных «профессий», о которых мечтали граждане в «лихие 90-е»

Старая (не)шутка из печальных 1990-х готовила о том, что когда-то все пионеры хотели стать космонавтами, а теперь все хотят быть бандитами и проститутками, потому что нет больше ни пионеров, ни космонавтов. В каждой шутке есть лишь доля шутки. В первое десятилетие после развала СССР в стране творилось такое, что войти в касту «Новых русских» хотели очень многие. Для того, чтобы оказаться там, нужно было лишь сколотить порядочное состояние. Зачастую для этого применялись далеко не порядочные методы.
1. «Челнок»
В 1990-е штаны 5 цветов появились для всех и каждого. Не у всех были на них деньги. |Фото: bigpicture.ru.
В Советском Союзе таких людей назвали бы словом «спекулянты». В «благословенные 90-е» они стали честными бизнесменами и торговцами. Суть челночной торговли была предельно проста: закупиться разноцветным ширпотребом в дешевых странах: Китае, Индии, Вьетнаме, Турции или Польше, а затем вернутся на Родину и сбыть товар подороже. Благо, с 1980-х годов в стране оставалось представительное количество тех, кто считал, что все проблемы в нашем обществе от того, что в магазине нет на выбор 5 пар разных штанов. Из всех возможных способов войти в «сословие» «Новых русских» работа челноком была самой честной. Впрочем, были и свои производственные риски. В первую очередь речь идет о бандитах, которые стремились взять любой бизнес под свою крышу.
2. Рэкетир
Ничего страшного. Просто силовая компонента бизнеса. |Фото: film.ru.
Всякий бизнес не может быть лишен силовой компоненты – «крыши». Вот только когда государство сильно, то именно оно берет на себя роль «главного бандита». Когда же система слаба, то в эту пыльную работенку тут же взваливают на свои плечи разномастные организованные преступные группы. Всем «большим» людям нужна ударная сила в лице молодых, крепких, решительных парней. Когда идеи коммунистического государства были окончательно отринуты, то образовавшуюся идеологическую пустоту стремительно заняла блатная романтика и эгоистическое желание «жить красиво». Подталкиваемые с одной стороны нуждой, а с другой стороны амбициями, многие люди в 1990-е годы подались в откровенный криминал.
Потери стран бывшего СССР только мужчин в бандитских разборках за 9 лет значительно превосходят потери армии Советского Союза за 10 лет войны в Афганистане. И хотя к бандитам невозможно испытывать какое-либо сочувствие, следует осознавать масштабы социального бедствия, которое постигло Россию (и не только) в результате крушения прежней государственности.
3. Модель
Осталось удачно выйти замуж. |Фото: sputniknews.ru.
Первый конкурс красоты прошел еще в Советском Союзе. В Москве в 1988 году. Мероприятие получило название «А ну-ка, девушки!». В 1990-е годы, когда начало продаваться и покупаться уже абсолютно все, конкурсы различных «мисс» только приобретали все большую популярность. Многие недурные собой молодые девушки всерьез полагали, что этот тот самый способ построить свою жизнь так, чтобы все в ней было хорошо. И неважно, что только у тебя! Ведь можно будет удачно выйти замуж, построить карьеру, а быть может и за границу уехать. И пускай везет единицам, ведь каждая золушка хочет верить в сказку о туфельке и прекрасном принце.
4. Сетевик
Сетевая лихорадка закончилась финансовыми пирамидами. |Фото: esquire.ru.
Сетевая торговля приобрела большую популярность именно в 1990-е годы. Многие из крупных сетей в то время действительно начинали с продажи «чудо»-сковородок и прочего хлама. Не каждый в те беспокойные годы был достаточно образованным и стойким для того, чтобы устоять перед соблазном не сделать вступительные взносы и не получить после этого свой сочный кусок пирога. В конечном итоге весь этот ажиотаж вокруг маркетинговых схем очень быстро дошел до строительства настоящих финансовых пирамид – откровенные авантюр, которые обогатили единицы и ввергли в пучину нищеты многие тысячи. Однако, что еще можно было ждать от общества, одним из девизов которого, по сути, стал принцип о том, как плохо жить без известного в блатном жаргоне персонажа именуемого 3 буквами.
5. Бизнесмен
В один момент оказалось, что миллионы человеко-часов и тысячи жизней были принесены в жертву удовлетворения желаний отдельных людей, а не всего народа. |Фото: 9111.ru.
Вершина пищевой цепочки. Те самые «Новые русские». Заветный идеал! Бизнесмены с большой буквы. Построители нового общества. Люди, которые нажились на криминале, спекуляциях, эксплуатации менее «удачливых» соотечественников и конечно же проведенной честнейшим образом приватизации социалистической собственности. Но что может быть ужасного в том, что темные в экономическом плане работяги, доведенные до скотского состояния в результате экономического кризиса, были готовы менять драгоценные облигации на крошечные подачки, чтобы не помереть вместе с семьей от голода прямо сейчас!
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