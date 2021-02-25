5 популярных «профессий», о которых мечтали граждане в «лихие 90-е»

1. «Челнок»

В 1990-е штаны 5 цветов появились для всех и каждого. Не у всех были на них деньги. |Фото: bigpicture.ru.

2. Рэкетир

Ничего страшного. Просто силовая компонента бизнеса. |Фото: film.ru.

3. Модель

Осталось удачно выйти замуж. |Фото: sputniknews.ru.

4. Сетевик

Сетевая лихорадка закончилась финансовыми пирамидами. |Фото: esquire.ru.

5. Бизнесмен

В один момент оказалось, что миллионы человеко-часов и тысячи жизней были принесены в жертву удовлетворения желаний отдельных людей, а не всего народа. |Фото: 9111.ru.