Знаменитые мужчины, которые не стесняются поднимать руку на своих жён

«Бьет – значит любит» - довольно распространенное, но противоречивое выражение. Ведь тема домашнего насилия до сих пор остается громкой темой для дискуссий. Вспомнить только недавнюю историю с Региной Тодоренко, когда неосторожно брошенные ею слова обернулись настоящим бойкотом для ведущей. Ведь, как оказалось, даже в семьях публичных людей не все так идеально и гладко, как кажется на первый взгляд. Как оказалось, некоторые знаменитые женщины вынуждены на публику улыбаться, а дома дрожать от страха. Сегодня вспомним об именитых мужчинах, которые поднимали руку на своих избранниц.
Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Собственно, тема домашнего насилия вновь стала одной из самых обсуждаемых после истории Павла Прилучного и Агаты Муцениеце (именно в связи с этим Регине Тодоренко был задан вопрос, обернувшийся печальными последствиями).
Впрочем, идеальным брак актеров было сложно назвать. Уже в первые годы Агата признавалась, что Павел ревнует ее буквально к каждому столбу, проверяет телефоны и переписки. Однако это не помешало ей родить супругу дочку и сына. А о том, что у пары проблемы куда серьезнее, выяснилось пару лет назад: Прилучный и Муцениеце то сходились, то расходились, то появлялась информация о том, что муж избил жену, хотя она сама всячески это отрицала.
Но, похоже, нервы актрисы все же сдали. Несколько месяцев назад она вышла на прямую связь с подписчиками в Инстаграм с аккаунта мамы и рассказала, что Павел пьет, ведет себя неадекватно, поднимает на нее руку, разбил телефон и выгнал семью из дома. История с разводом затянулась из-за карантина, и у поклонников даже появилась надежда на то, что супругу помирятся. Но несколько дней назад Прилучный и Муцениеце официально перестали быть мужем и женой.
Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
Знаменитый голливудский актер много лет душа в душу прожил с Ванессой Паради, но официального предложения ей так и не сделал. Тем более никто не ожидал, что Джонни оставит мать своих детей и сразу же официально женится на Эмбер Херд.
Впрочем, скоропалительный союз распался уже через несколько месяцев. Причиной развода, по словам, актрисы стало рукоприкладство супруга. Хотя Депп все отрицал, Эмбер получила хорошие отступные. Впрочем, многие не поверили якобы избитой супруге. И даже Ванесса Паради приняла сторону отца своих детей, заявив, что Депп за все годы совместной жизни не посмел даже пальцем ее тронуть.
История получила продолжение в этом году: Джонни заявил о намерении подать в суд на Эмбер за клевету. Актер, который и до этого заявлял, что не бил супругу, обзавелся новыми доказательствами своей правоты. Так, в феврале в сеть слили разговор звезд, в котором Херд признавалась, что сама била мужа. Кроме того, работавшая с ней стилистка утверждает, что на лице обиженной жены не было синяков, хотя она отправилась на шоу якобы сразу после того, как Джонни поднял на нее руку. Похоже, в этой истории рано ставит точку.
Марат Башаров
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова
Глядя на веселого и обаятельного Марата Башарова, сразу и не скажешь, что он настоящий кухонный боец. Как бы там ни было, его жен не обошла участь быть боксерской грушей.
Более или менее на позитивной ноте актер расстался только со своей первой фактической супругой Елизаветой Круцко – обошлось без взаимных упреков и оскорблений. Через пять лет Башаров женился на Екатерине Архаровой. Однако уже через полгода после начала семейной жизни женщина была доставлена в больницу с многочисленными травмами, сотрясением мозга и переломом носа в больницу. Позже супруга пришла на одно из ток-шоу, где рассказала о том, что Башаров периодически избивал ее и злоупотреблял напитками покрепче. Надо ли говорить о том, что о воссоединении пары не могло быть и речи.
Спустя некоторое время Марат опять связал себя узами брака. На этот раз его избранницей стала Елизавета Шевыркова, которая родила ему сына. Но уже вскоре новая избранница артиста была обратилась в больницу с травмой руки. Правда, писать заявление в полицию она отказалась. А зря. Очень скоро Башаров в порыве ярости сломал ей нос. После этого супруга подала на развод.
Что интересно, актер, похоже, совсем не жалеет, что избивал своих жен. По крайней мере, недавно в программе «Секрет на миллион» он подтвердил, что поднимал руку. По его словам, Архарова получала за дело, так как сама любила выпить. После выхода передачи в эфир появилась петиция, в которой возмущенная общественность призвала лишить актера всех званий.
Шон Пенн
Мадонна и Шон Пенн
В 80-х годах Шон Пенн и Мадонна были одной из самых скандальных пар. В принципе, никто и не сомневался, что брак знаменитостей обречен на крах, ведь они выясняли отношения даже на публике. А что тогда творилось между ними, когда никто не видел?
Впрочем, очень скоро стало ясно, что ссоры между супругами не ограничивались просто взаимными оскорблениями, зачастую дело доходило до драк. Причем и сама певица не оставалась в долгу, набрасываясь на Пенна с кулаками. А однажды Шон решил не ограничиваться просто кулаками, а избил ее бейсбольной битой.
Однако уйти от мужа Мадонна решилась только после того, как он связал ее, избил и даже изнасиловал. Истязания длились более 9 часов и прекратились только после того, как пьяный актер уснул. Только тогда полуживая певица смогла освободиться и поехать в полицейский участок. Но позже свое заявление она забрала. Впрочем, Мадонна до сих пор говорит, что Пенн – ее самая большая любовь в жизни.
Александр Домогаров
Марина Александрова и Александр Домогаров
Этот актер тоже не производит впечатление агрессивного человека. Тем не менее, все его три брака завершились взаимными оскорблениями и скандалами. Но больше всех досталось Марине Александровой, которая была его фактической женой. Пара то расставалась, то снова мирилась. Но актер так и не смог побороть свой тягу к алкоголю, которая приводила к неадекватному поведению: не раз он поднимал руку на гражданскую жену.
Но чаша терпения Александровой переполнилась после того, как она, однажды вернувшись со съемок, застала Домогарова в объятиях его бывшей супруги Натальи Громушкиной. Между женщинами вспыхнул скандал, а Александр в порыве ярости в очередной раз ударил Марину.
С тех пор прошло 13 лет, и Александр до сих пор одинок, Марина же за это время уже успела выйти замуж во второй раз. Сейчас ее супругом является режиссер Сергей Болтенко.
Мел Гибсон
Оксана Григорьева и Мел Гибсон
В 2009 году стало известно, что актер уже три года не живет с супругой Робин Мур, которая родила ему 7 детей. Тогда же Гибсон появился на публике с новой избранницей – моделью русского происхождения Оксаной Григорьевой. Вскоре она родила избраннику дочку.
Но гражданский брак продлился лишь год. Оказалось, что причиной расставания стало то, что актер периодически поднимал на избранницу руку. Более того, он сломал ей зуб и ударил так, что у Григорьевой диагностировали сотрясение мозга. Оксана обратилась в суд и добилась того, чтобы Мелу запретили приближаться к ней. Впрочем, адвокаты актера пытались оправдать его рукоприкладство: якобы Гибсон не выдержал того, что его гражданская супруга избивала их общую дочь. Правда, пара сумела забыть обиды, и сейчас актер помогает бывшей возлюбленной в воспитании ребенка.
Майк Тайсон
Майк Тайсон и Робин Гивенс
Спортсмен никогда не отличался примерным поведением и периодически имел проблемы с законом: получал наказание за драки, был пойман за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения, отсидел в тюрьме за изнасилование… Не смог он сдержать свой буйный нрав и в семейной жизни. Его супруга Робин Гивенс через несколько лет после расставания написала книгу, в которой поведала историю их брака с Тайсоном.
Экс-супруга Майка рассказала, что однажды она услышала, как боксер хвастался перед друзьями, что когда первый раз поднял руку на жену, то понял, что этот удар был лучшим в его жизни. Но Гивенс все терпела и молчала, так как не хотела испортить и без того подмоченную репутацию мужа.
В 1989 году пара все же развелась, и Робин в качестве отступных получила 10 млн долларов. Однако сама Майк утверждал, что супруга хочет от него лишь денег. К удивлению, Гивенс не получила поддержку со стороны афроамериканского населения, ее даже назвали «самой ненавистной женщиной США».
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