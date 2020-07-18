Тик-так! Настало время удивительных фактов, и сегодня эта подборка посвящена времени, часам, минутам, суткам, календарям и хронометрам.
На всей территории Китая действует одно время вне зависимости от часовых поясов.
Для нас будущее находится впереди, а прошлое — сзади. В языке народа аймара все наоборот: слово «прошлое» имеет значение «спереди».
До 1958 года в Новосибирске на разных берегах Оби были разные часовые пояса.
На Северном и Южном полюсах меридианы сходятся в точку, и их нельзя отнести ни к одному часовому поясу. Принято считать, что там действует всемирное время (по Гринвичу).
До XlX века не было никакого деления на часовые пояса, везде определяли время по Солнцу.
Времена года в Америке и многих странах Европы сменяются не по обычному календарю, а по астрономическому. К примеру, лето наступает 21 июня.
До 1873 года в Японии день делился на две части: от восхода до заката и от заката до восхода.
Конец июня 2015 года был продлён на одну секунду. После 23:59:59 наступило 23:59:60 вместо обычных 00:00:00.
Самая короткая война в истории длилась 38 минут: между Англией и султанатом Занзибар 27 августа 1896 года. Победила Англия.
На циферблатах с римскими цифрами четвертый час почти всегда обозначают как IIII, и практически никогда не используют IV.
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10 потрясающих фактов, которых мы не знали о времени
Тик-так! Настало время удивительных фактов, и сегодня эта подборка посвящена времени, часам, минутам, суткам, календарям и хронометрам.
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