Как появилась «теория 6 рукопожатий», и В чём секрет феномена подчинения авторитету

Соцсети и теория шести рукопожатий

Социальный психолог и педагог Стенли Милгрэм

С появлением Интернета эксперимент был повторен - теперь рассылались электронные письма; результат оказался похожим на выводы Милгрэма

На основе теории возникла игра «Шесть шагов до Кевина Бэйкона», в которой игроки должны найти связь между Кевином Бэйконом и загаданным актером через фильмы , в которых он снимался, и актеров, с которыми играл

Кто стал орудием идеологии нацистов и почему: эксперименты Милгрэма

Объявление об участии в эксперименте. Вознаграждение составляло четыре доллара, которые выплачивались вне зависимости от результатов испытания

Электрический прибор производил внушительное впечатление на испытуемых

Выполнение задания давалось нелегко, поскольку якобы приходилось причинять сильные страдания «ученику»

Экспериментатор настаивал на необходимости продолжать эксперимент - в случаях, когда «учитель» выражал неуверенность

Схема расположения участвующих в эксперименте

«Они и есть мы с вами»

При повторных экспериментах было исключено влияние каких-либо внешних факторов

Аналогичный эксперимент был проведен в начале этого века, существенных расхождений с результатами Милгрэма зафиксировано не было