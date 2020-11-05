5 необычных применений риса

Уронили телефон в воду? Мы знаем, что делать!



Если вы случайно намочили телефон, не впадайте в панику! Положите его в небольшой пакет или в тарелку, наполненную сырым рисом. Они впитает всю лишнюю влагу. Так можно поступить и с отсыревшей солью. Добавьте рис в солонку.







Из риса можно сделать прекрасную грелку. Сшейте мешочек или возьмите готовый и просто насыпьте в него сырого риса. Если что-то болит, положите мешочек в микроволновую печь и немного разогрейте.





Рисом можно отмыть вазы и другую посуду с узким горлом. Он действует, как скраб. Когдда невозможно добраться до стенок посуды руками, налейте в емкость средства для мытья посуды, добавьте рис и хорошенько потрясите, чтобы счистить грязь со стенок.







Также, с помощью риса можно чистить кофемолку. Насыпьте в нее немного сырого риса и включите прибор на минуту.

Если хотите, чтобы какой-нибудь фрукт или овощ созрел побыстрее, положите его в контейнер с рисом.

Готовите рис? Слейте рисовый отвар (только не соленый), остудите и попробуйте помыть им лицо, как тоником. Рис очистит вашу кожу, особенно бурый.

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