11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

С нами не соскучишься!

Возможно, нарезать быстро продукты — не самый необходимый навык. Но такое умение поможет немного облегчить жизнь да и просто удивить знакомых.



Забудьте все, чему вас учили раньше.







11 лайфхаков для быстрой нарезки любимых продуктов.



Помидоры черри

cocojenalle

Положите помидоры между двумя плоскими тарелками и проведите острым ножом. Такой прием также можно использовать для винограда.

Киви

womenshealthmag

Киви можно не чистить, а есть ложкой, как из вазочки.

Мандарин

jewelpie

Человек, который это придумал, — чертов гений!

Гранат

womenshealthmag

Отрежьте верхушку и основание. Затем сделайте надрезы по бокам и разломите гранат на части.

Авокадо

womenshealthmag

Авокадо, как и киви, можно есть ложкой.

Арбуз

youtube

Чтобы было удобнее есть арбуз, отрежьте уголки от дольки.

Торт

youtube

Вместо того чтобы отрезать кусок от торта, вырежьте центральную часть. Тогда оставшаяся часть не будет сохнуть.

Лайм

pinterest

Таким образом вы выжмете максимальное количество сока из лайма.

Банан

gifsoup

Вам больше не придется надкусывать банан, чтобы его почистить.

Лук

adreinneeats

Не плачьте. У вас все получится.

Манго

imgflip

Чистка манго. Уровень: бог.