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11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

Возможно, нарезать быстро продукты — не самый необходимый навык. Но такое умение поможет немного облегчить жизнь да и просто удивить знакомых.

Забудьте все, чему вас учили раньше.

 

11 лайфхаков для быстрой нарезки любимых продуктов.

Помидоры черри


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

cocojenalle


Положите помидоры между двумя плоскими тарелками и проведите острым ножом. Такой прием также можно использовать для винограда.



Киви


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

womenshealthmag


Киви можно не чистить, а есть ложкой, как из вазочки.



Мандарин


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

jewelpie


Человек, который это придумал, — чертов гений!



Гранат


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

womenshealthmag


Отрежьте верхушку и основание. Затем сделайте надрезы по бокам и разломите гранат на части.



Авокадо


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

womenshealthmag


Авокадо, как и киви, можно есть ложкой.



Арбуз


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

youtube


Чтобы было удобнее есть арбуз, отрежьте уголки от дольки.



Торт


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

youtube


Вместо того чтобы отрезать кусок от торта, вырежьте центральную часть. Тогда оставшаяся часть не будет сохнуть.



Лайм


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

pinterest


Таким образом вы выжмете максимальное количество сока из лайма.



Банан11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь


gifsoup


Вам больше не придется надкусывать банан, чтобы его почистить.



Лук


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

adreinneeats


Не плачьте. У вас все получится.



Манго


11 продуктов, которые мы неправильно резали всю свою жизнь

imgflip


Чистка манго. Уровень: бог.



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