Звезды 2000-х: Чем сегодня занимаются и как выглядят солистки группы «Тату»

20 лет назад эта группа произвела фурор не только у нас, но и за рубежом. Двум девочкам-подросткам удалось то, чего не поучалось даже у их именитых коллег – они завоевали Европу и Америку, обогнав по объемам реализации альбомов даже известных мировых звезд. Лена Катина и Юля Волкова выступали вместе на протяжении 10 лет, а затем группа распалась, после чего девушки прекратили общение и больше не скрывали взаимной антипатии. Что стало ее причиной и как сложились их судьбы после того, как проект «Тату» прекратил свое существование – далее в обзоре.
Продюсер Иван Шаповалов и участницы группы *Тату* | Фото: uznayvse.ru
Проект «Тату» был создан сценаристом рекламных клипов и продюсером Иваном Шаповаловым. Поначалу он выбрал из сотен претенденток одну солистку – 15-летнюю Лену Катину, и записал с ней несколько песен. А затем решил сделать дуэт, и по рекомендации Лены взял в группу Юлю Волкову. Девочки дружили с детства и вместе выступали в известном детском ансамбле «Непоседы», в котором начинали многие звезды шоу-бизнеса.
Лена Катина и Юля Волкова в начале своего творческого пути | Фото: stuki-druki.com
Группа *Тату* | Фото: 2000culture.com
Продюсер сделал акцент на скандальном имидже исполнительниц – тема однополой любви двух школьниц в те времена наделала много шума. Сейчас этим вряд ли можно кого-то удивить, а 20 лет назад откровенные песни и клипы «Тату», эксплуатировавшие эту тему, взорвали все постсоветское пространство. Лена Катина и Юля Волкова оказались в эпицентре скандала и всеобщего внимания. Пока в обществе велись горячие дискуссии, сами девочки редко давали интервью и старательно уходили от ответов на вопросы о том, насколько тексты их песен автобиографичны. А тем временем хит «Я сошла с ума» на протяжении нескольких месяцев занимал первые строчки хит-парадов радиостанций, а клип на эту песню получил первую премию российского MTV.
Лена Катина и Юля Волкова в начале своего творческого пути | Фото: teleprogramma.pro
Группа *Тату* на сцене | Фото: uznayvse.ru
Их дебютный альбом «200 по встречной» в 2001 г. разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров, а за рубежом группа «Тату» по объемам реализации альбома обошла даже Мадонну. Они выпускали один хит за другим: «Нас не догонят», «Полчаса», «Простые движенья», «Не верь, не бойся, не проси», несколько песен на английском языке. На «Евровидении» в 2003 г. группа «Тату» заняла третье место. Этот проект стал одним из самых популярных в мире российских музыкальных коллективов.
Группа *Тату* | Фото: uznayvse.ru
Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: teleprogramma.pro, pikabu.ru
Во второй половине «нулевых» популярность группы постепенно начала идти на убыль. Девушки решили раскрыть карты и наконец признались в том, что на самом деле их всегда связывали только дружеские отношения, а все остальное было лишь частью имиджа группы. Вопреки их ожиданиям, эта откровенность стоила им любви огромного числа поклонников – им попросту больше не верили. Вскоре группа распалась. Девушки еще несколько раз выступали на сцене в дуэте, но с тех пор каждая из них занялась сольным творчеством.
Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: sok.media
Юлия Волкова и отец ее дочери Павел Сидоров | Фото: stuki-druki.com
Юлия Волкова в качестве сольной исполнительницы записала несколько песен, но ее творчество интересовало публику куда меньше, чем личная жизнь. Еще в годы существования «Тату» появились слухи о ее романе с телохранителем Павлом Сидоровым, которые оказались небезосновательными. В 19 лет певица родила от него дочь Викторию, после чего они расстались. Затем Юлия вышла замуж за крупного бизнесмена Парвиза Ясинова и ради него приняла ислам. У пары родился сын Самир, но в 2010 г. этот брак распался, а спустя несколько лет Волкова вернулась в православие. После этого ходило еще немало слухов о ее романах, но сама певица предпочитала с тех пор держать личную жизнь в тайне. В 2018 г. стало известно о том, что Юлия Волкова вышла замуж. Имени своего избранника она не раскрывает.
Юлия Волкова и Парвиз Ясинов | Фото: stuki-druki.com
Певица Юлия Волкова | Фото: kino-teatr.ru
В 2015 г. Юлия Волкова записала сольный трек «Держи рядом», через год выпустила дебютный альбом, но публика по-прежнему оставалась безучастна к ее творческим достижениям. Все внимание поклонников было сосредоточено на сильно изменившемся голосе певице и ее практически неузнаваемой внешности. Позже артистка призналась, что в 2012 г. она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы, после чего ей пришлось долгое время работать над восстановлением голоса. Сейчас она продолжает петь, хотя уже не может взять ноты, которые без труда брала в молодости, – у нее полностью атрофирована одна связка. А вот информацию по поводу многочисленных пластических операций, сильно изменивших ее внешность, певица не комментирует, заявляя, что полностью довольна своим внешним видом.
Внешность певицы за последние годы сильно изменилась | Фото: uznayvse.ru
Певица Юлия Волкова | Фото: uznayvse.ru
Лена Катина после распада группы переехала в США, начала сольную карьеру в интернациональном музыкальном проекте Lena Katina, записав новые песни и перепев старые хиты группы «Тату». В 2013 г. она вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича и спустя 2 года родила сына Александра. Семья жила в Лос-Анджелесе. В 2019 г. они развелись, после чего певица вернулась в Москву. Прожив несколько лет в США, Катина призналась, что на самом деле оставаться за рубежом никогда не планировала. Она говорит: «В Америке все поверхностно. Ни одному человеку я бы посреди ночи не позвонила с проблемой. У русских есть глубина, мы добрые, действительно отдадим последнюю рубашку не ради корысти, а потому что искренне хотим помочь. У нас есть взаимовыручка и взаимопомощь, мы умеем аккумулироваться в трудное время».
Певица Лена Катина | Фото: sobesednik.ru
Певица с мужем | Фото: uznayvse.ru
В наши дни Лена Катина продолжает заниматься сольной карьерой. После своего возвращения она дала уличный концерт на Арбате, приуроченный к выпуску ее первого русскоязычного альбома, и приняла участие в нескольких музыкальных телешоу.
Певица Лена Катина | Фото: sobesednik.ru
Большинство слушателей относится к сольным проектам певиц довольно скептически, по-прежнему не теряя надежды на то, что однажды они снова объединятся в дуэт. Однако девушки давно перестали общаться и не высказывают желания снова работать вместе. Юлия Волкова объясняла это тем, что однажды ее коллега сорвала совместные гастроли в Словакии.
Юлия Волкова тогда и сейчас | Фото: art-assorty.ru
Лена Катина годы спустя призналась, что Юлия Волкова пыталась главенствовать в коллективе и якобы собиралась препятствовать ее сольной карьере, воспользовавшись своими связями на Первом канале. «Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте «Тату», если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы. Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить… Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», – рассказала певица. Что ж, похоже, еще один миф разрушен, и после этих взаимных претензий самые преданные фанаты группы в очередной раз будут сильно разочарованы…
Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: sok.media
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии