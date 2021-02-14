Звезды 2000-х: Чем сегодня занимаются и как выглядят солистки группы «Тату»

Продюсер Иван Шаповалов и участницы группы *Тату* | Фото: uznayvse.ru

Лена Катина и Юля Волкова в начале своего творческого пути | Фото: stuki-druki.com

Группа *Тату* | Фото: 2000culture.com

Лена Катина и Юля Волкова в начале своего творческого пути | Фото: teleprogramma.pro

Группа *Тату* на сцене | Фото: uznayvse.ru

Группа *Тату* | Фото: uznayvse.ru

Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: teleprogramma.pro, pikabu.ru

Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: sok.media

Юлия Волкова и отец ее дочери Павел Сидоров | Фото: stuki-druki.com

Юлия Волкова и Парвиз Ясинов | Фото: stuki-druki.com

Певица Юлия Волкова | Фото: kino-teatr.ru

Внешность певицы за последние годы сильно изменилась | Фото: uznayvse.ru

Певица Юлия Волкова | Фото: uznayvse.ru

Певица Лена Катина | Фото: sobesednik.ru

Певица с мужем | Фото: uznayvse.ru

Певица Лена Катина | Фото: sobesednik.ru

Юлия Волкова тогда и сейчас | Фото: art-assorty.ru

Одна из самых популярных в мире российских групп | Фото: sok.media