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Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиям


Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиям

Опытные журналисты и издатели относятся к опечаткам как к неприятному, но неистребимому злу. Исчезнуть со страниц газет, журналов, книг, а теперь уже и интернета они смогут только тогда, когда человека полностью заменят машины. Чаще всего на них не обращают внимания, однако случались в истории и такие ошибки, которые приводили к очень необычным результатам. К сожалению, для невнимательных корректоров подобные казусы не всегда заканчивались хорошо.

«Война» вокруг слова «Мир»


Много лет ведутся споры о трактовке названия великого романа Льва Николаевича Толстого. Дело в том, что до орфографической реформы 1917—1918 годов два значения слова «мир» - антоним к слову «война» и «планета, община, общество», различались по написанию. В первом случае писали «миръ», а во втором — «міръ». После реформы эта разница была утеряна, и мы чаще всего воспринимаем слова в названии как противопоставление двух понятий. Однако это не всегда было так очевидно, при первых изданиях иногда наблюдались разночтения. Так, например, в книге, напечатанной в 1913 году под редакцией П. И. Бирюкова из восьми заглавий (по два на каждый том - на титульном листе и на первой странице), семь раз напечатано «миръ», но на первой странице первого тома - «міръ».

Первая страница дореволюционного издания романа «Война и мир», в котором была допущена опечатка в названии

Первая страница дореволюционного издания романа «Война и мир», в котором была допущена опечатка в названии

 

Эта ошибка даже стала причиной распространенной легенды о том, что Лев Николаевич, якобы, подразумевал в названии романа «мир» именно как общину и общество. Эта версия, правда, не подтверждается, так как существует собственноручное исправление Толстого на проекте договора об издании романа, где первоначальный вариант названия «Тысяча восемьсотъ пятый годъ» зачеркнут и подписано: «Война и миръ».

Покуситься на святое


В 1631 году английский «королевский печатник» Роберт Баркер попал в очень нехорошую историю. При издании Библии короля Якова – официального перевода священной книги на английский язык, наборщик допустил невероятную смысловую ошибку: была пропущена отрицательная частица в заповеди «не прелюбодействуй». Тираж этого «развратного» варианта составил 1000 экземпляров и стоил непутевому издателю целого состояния, за такое богохульство ему пришлось заплатить огромный по тем временам штраф в триста фунтов.
Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиям

«Злая Библия» или «Библия прелюбодеев» - титульный лист, страница с опечаткой и приспособление для ручного набора текста

 

Тираж с опечаткой попал в продажу, но ошибку быстро заметили и почти весь его изъяли. Сегодня сохранились только несколько экземпляров, в основном они хранятся в крупных библиотеках Англии и США и вызывают у коллекционеров, разумеется, огромный интерес. Кстати, в том же 1631 году была выпущена еще одна «крамольная» Библия с еще более странной опечаткой: вместо «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“» было напечатано «Сказал безумец в сердце своем: „есть Бог“». Эта ошибка стоила невнимательным издателям аж три тысячи фунтов, а сама книга известна сегодня как «Библия безумцев».

Еще худшую ошибку допустил в 1648 году профессор теологии Флавиньи. В одном из трактатов он процитировал Евангелие от Матфея: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?». Фраза была приведена на латыни, однако к несчастью оба раза в слове «глаз» - «oculo» пропадала первая буква. А так как существует очень похожее грубое латинское слово «culus» - «задница», то местонахождение бревна становилось очень пикантным. Вокруг этой ошибки разразился ужасный скандал, от которого бедный профессор, по-видимому, до конца дней не оправился, даже на смертном одре он проклинал нерадивого печатника.

Кстати, именно эта братия, чаще всего ответственная за все подобные казусы, в 1702 году тоже получила свою «фирменную» опечатку в Библии. Данное издание так с тех пор и называется «Библией печатников». В одном из псалмов царя Давида в фразе «Князья гонят меня безвинно» допущена интересная ошибка: вместо «princes» (князья) было набрано «printers». Получилось: «Печатники гонят меня безвинно». Учитывая, сколько оплошностей вынесла самая издаваемая книга в мире в первые годы книгопечатания, эта фраза становится вполне осмысленной.

Ошибки «На высшем уровне»


Конечно, самые страшные последствия для невнимательных издателей наступали после ошибок в отношении руководителей государства. Так, например, в начале XX века редактор газеты «Киевская мысль» был отдан под суд за ужасную опечатку. Дело было настолько некрасивым, что судебное разбирательство даже не освещали в прессе и постарались поскорее все замять, чтобы подробности не стали достоянием общественности. Дело в том, что в заглавии заметки «Пребывание вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии» в первом слове буква «р» случайно была заменена на «о». Ошибка из разряда «нарочно не придумаешь» выглядела слишком неприлично.

В 1930-х годах на краю лезвия оказался весь коллектив газеты «Известия». В материале о встрече Сталина с послом Польши исчезла первая буква в слове «посол». Спасло газетчиков только чувство юмора вождя. Узнав об опечатке, он сказал: «Не надо наказывать газету. Она написала правду».
Советский плакат «Будьте бдительны!»

Советский плакат «Будьте бдительны!»

 

Однако, когда ошибки касались личности и фамилии самого Сталина, редакторам пощады было ждать неоткуда: за «Салина» посадили корректора в Уфе, за «Стадина» уволили всю редакцию одной из областных газет, а вот за «Сралина» главного редактора центральной газеты в Махачкале даже расстреляли. Ведь под видом опечаток классовый враг мог опубликовать антисоветскую пропаганду, – об этом даже существовал официальный циркуляр, поэтому НКВД «человеческого фактора» в появлении таких опасных ошибок не признавало.

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Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиям

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Самые известные опечатки в истории, которые привели к очень плачевным последствиямПодписаться на мой Instagram
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