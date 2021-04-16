9 знаменитостей, которым пришлось в своей жизни быть бездомными

Одним сегодняшним знаменитостям изначально повезло родиться в богатых актерских семьях с давними традициями лицедейства, получить хорошее образование и с помощью связей заняться карьерой. Другим же пришлось пройти тяжелый путь от жителей трущоб до настоящих селебрити. Стойкость духа и непрерывное движение к заветной мечте - вот чему мы можем научиться на их опыте. Давайте вспомним их истории, которые сейчас уже кажутся невероятными, но, тем не менее, реально происходили в недалеком прошлом.
Чарли Чаплин
Чарли Чаплин
Юный Чарли в раннем возрасте остался один - вначале его мать попала в психиатрическую лечебницу с нервным срывом, а потом и отец умер, когда мальчику было всего 10 лет. Поэтому взросление будущего комика происходило быстро. Он со своим братом вынужден был буквально выживать - находить еду и ночлег на улицах холодного и неприветливого Лондона. Но у этого юного человека была детская мечта - как и его родители, он хотел стать актером. И в свои 14 лет Чарли Чаплин таки добился своего - получил маленькую, но все же постоянную роль в театре. Его взяли играть посыльного в театральной постановке «Шерлок Холмс».
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Это сейчас знаменитый канадский режиссер входит в сотню самых влиятельных людей мира, а были времена, когда о нем мало кто знал. У него даже зачастую не было средств, чтоб оплатить жилье, поэтому приходилось спать в машине. Зато уже в то время Джеймс имел сценарий «Терминатора», сюжет которого приснился ему во время болезни гриппом. Интересная задумка была одобрена голливудскими продюсерами. Однако никто не решался доверить столь грандиозные съемки начинающему режиссеры.
Нашлась лишь одна женщина - Гейл Энн Херд, которая за символический 1 доллар перекупила права и позволила Джеймсу творить на съемочной площадке по своему усмотрению. В результате получилась картина, которая до сих пор является культовой. А Джеймс и Гейл впоследствии создали не только удачный творческий союз, но и обручились.
Хилари Суэнк
Хилари Суэнк
Прежде чем дважды стать лауреатом премии «Оскар», Хиллари пришлось пережить непростое детство. Свои юные годы будущая актриса провела в трейлерном парке, а после развода родителей в 16-летнем возрасте переехала с матерью в Лос-Анджелес. Подающий надежды девушке пришлось долго пробиваться в мир кино и телевидения. В первое время, пока она искала хоть какую работу, ей приходилось жить в машине. Потом один из знакомых предложил им поселиться в пустующем доме.
Особняк был выставлен на продажу, так что пользоваться им Хилари и ее мать могли лишь по ночам. Да и особенных удобств там не было - вся мебель была уже продана. Так что жильцам приходилось начинать день рано утром, чтобы успеть уйти до прихода потенциальных покупателей. Это длилось не день и не два, а несколько месяцев, пока Хилари Суэнк смогла получить свою первую роль и снять нормальное жилье.
Джим Керри
Джим Керри
Джим родился в бедной семье. Его отец был вначале музыкантом, потом офисным работником, а после переезда в Скарборо и вовсе пошел работать в охрану. Мать же страдала психическим заболеванием, приписывая себе все мыслимые и немыслимые болезни. В итоге небольшой зарплаты на большую семью не хватало, и детям пришлось заниматься клирингом. Они мыли полы, унитазы, делали уборку - любую работу, лишь бы заработать на хлеб.
В это время Джим становится замкнутым ребенком. Когда вся семья приняла решение вновь переехать, некоторое время им пришлось жить в автофургоне «Фольксваген». Потом финансовое состояние стабилизировалось, однако годы лишений и тяжелого труда не прошли даром - по заявлению актера, именно тогда он обрел свой уникальный талант комика и неуемное чувство юмора.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
В погоне за мечтой стать известной танцовщицей 18-летняя Дженнифер отправилась в Голливуд. Родители предлагали ей поступить в местный университет, чтобы получить серьезное образование, но упрямая девушка после очередной ссоры избрала другой путь к успеху. Она буквально жила в танцевальной студии, и все потому, что просто-напросто пойти ночевать ей было некуда. Так продолжалось до момента, когда Лопес получила выгодный контракт.
Холли Берри
Холли Берри
Еще одну жестокую школу жизни пришлось пройти Холли Берри. Ее мать сомневалась в актерских способностях дочери и даже не могла подумать, что та сможет стать обладательницей «Оскара», поэтому посчитала мечту стать актрисой блажью и глупой прихотью. Холли уехала в Нью-Йорк без финансовой поддержки, но с огромным желанием прославиться. Как рассказывала впоследствии знаменитость, она была шокирована суровой реальностью - в первое время ей пришлось пользоваться ночлежкой для бездомных, чтоб скоротать ночь. Но этот опыт научил ее впредь полагаться лишь на себя и верить, что она сможет выжить в любых условиях.
Стив Джобс
Стив Джобс
А знаете ли вы, что в молодости Стив Джобс бросил колледж со скучной программой обучения, однако сохранил за собой право посещать творческие занятия, которые ему были интересны. В это время ему приходилось пользоваться расположением друзей и ночевать на полу в общежитии, собирать бутылки из-под напитков и по утрам бегать за несколько километров в кришнаитский храм, чтобы воспользоваться бесплатным сытным обедом.
Дэниэл Крейг
Дэниэл Крейг
Прежде чем стать суперагентом, британскому актеру пришлось подрабатывать официантом. Так, днем он посещал Национальный молодежный театр Великобритании, а в вечернее время доставлял заказы на еду. Особенно рассказывать об этом периоде жизни актер не любит. Известно лишь то, что до момента, пока Дэниэл смог получить свою первую роль в фильме «Сила личности» (1992 год), ему приходилось порой совершать, по его признанию, «ужасные вещи».
Кармен Электра
Кармен Электра
Этой красотке пришлось бедствовать по воле случая. В то время она уже неплохо получала как танцовщица. К тому же новый контракт с известным исполнителем принес ей немалую прибыль. Довольная и счастливая, Кармен отправилась в турне с прославленным музыкантом Принсом. А после поездки была ошеломлена - ее бойфренд пропал, прихватив кругленькую сумму сбережений девушки. Следующие несколько лет жизни Кармен провела в безденежье и поиске источников новых доходов. Выручили природная красота и актерские способности - будущая звезда снялась для журнала Playboy и вскоре была приглашена на съемки культового сериала «Спасатели Малибу».
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Пожалуй, историю знаменитого актера можно использовать для написания сценария, достойного Голливуда. В юности будущий «Рокки» никак не мог найти свою дорогу в киноиндустрию. В первое время ему даже приходилось ночевать на автобусной остановке Нью-Йорка. А трудный выбор между легкими деньгами, полученными за воровство и съемками в фильмах для взрослых был сделан в пользу последних. Ведь порнография менее аморальна, да и приятна - рассудил актер. Но нашего внимания заслуживает другой случай. Однажды актеру пришлось продать любимую собаку всего лишь за несколько долларов, так как не было денег, чтобы ее прокормить. Впоследствии, получив гонорар, актер решил выкупить пса, не пожалев уже несколько тысяч долларов.
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