Ваша кожа расскажет о болезнях

Идеальная кожа без прыщей, покраснений, высыпаний, сосудистых звездочек и лишних волосков – мечта каждой женщины. В подростковом возрасте прыщи (акне) чаще всего связаны с изменением гормонального фона организма и его перестройкой. Но бывает так, что переходный возраст далеко позади, а состояние кожи все еще оставляет желать лучшего, к тому же добавляются новые проблемы. На лбу, подбородке или щеках вскакивают ненавистные прыщики, а над губой появились нежелательные волоски. Кожа человека способна многое сказать о его здоровье. Может вместо покупки очередного дорогостоящего средства в борьбе за красоту кожи стоит прислушаться к своему организму и проверить внутренние органы?







Перед вами карта лица, которая разбита на зоны. Неприятные проявления на коже в виде прыщей, сосудистых звездочек и даже преждевременных морщин часто связаны с проблемами жизненно-важных органов отвечающих за эту область лица. Лоб. Проблемная кожа на лбу. Зоны 1 и 3 В общем зона лба отвечает за проблемы связанные с органами пищеварения. Верхняя часть лба или зона начала роста волос – проблемы с мочевым пузырем Верхняя часть лба – толстый кишечник Нижняя часть лба – тонкий кишечник Виски – зона желчного пузыря, селезенка Возможна излишняя зашлакованность организма, вызванная запорами, стрессом и неблагоприятной внешней средой.

Сопутствующими симптомами могут быть: - частые головные боли - бледность, землистый цвет лица, мешки под глазами - усталость - ощущение тяжести в животе - хронические заболевания носоглотки (гайморит, тонзиллит) - потливость - ломкость и выпадение волос Как бороться: при проблемной коже в области лба нужно употреблять побольше воды, пересмотреть свой рацион для улучшения работы кишечника, исключить острое, жирное, жареное. Область лба между переносицей. Зона 2. Переносица отвечает за состояние печени. Сопутствующими симптомами могут быть: - слабость - тошнота, изжога - неприятный, резкий запах пота - частое чувство голода и сильная жажда - частые головные боли - желтушность кожи и белков глаз - тяжесть в правом подреберье Как бороться: пересмотреть образ жизни и отказаться от вредных привычек, исключить из рациона алкоголь (даже малые дозы), исключить из рациона острое, жареное, жирное, лук, чеснок, не есть вчерашнюю еду, избегать жары, сократить потребление молочных и кисломолочных продуктов. Можно есть сладкое, горькое, вяжущее. Овощи сырые и на пару, тушеные продукты, питаться часто и понемногу. Красные уши. Зона 4 и 10. Область ушей отвечает за состояние почек. Плохо работающие почки не дают организму полностью избавляться от токсинов и шлаков. Хронические болезни почек могут протекать бессимптомно и проявиться, когда произошли существенные нарушения органов. Сопутствующими симптомами могут быть: - отеки рук и ног, а также отеки вокруг глаз - частое мочеиспускание и жажда, выделение небольших количеств мочи - повышенное кровяное давление - бледная кожа, очень сухая кожа, постоянно зудящая кожа - постоянная усталость и одышка - ухудшение зрения Почки – орган молодости. Они отвечают за вывод токсинов из организма и за выработку важных биологически активных элементов, которые, например, регулируют артериальное давление или снижают риск развития анемии. Нарушение работы почек у мужчин может вызвать простатит, а впоследствии аденому простаты, а у женщин гинекологические заболевания (воспаление придатков и др.), а также отложение солей в суставах и позвоночнике, анемию, снижение половой активности и общую интоксикацию организма. Как бороться: исключить из рациона мясо, жиры, печень, блюда из голов и ног скота, алкоголь, кофе. При появлении первых признаков заболевания почек и мочеполовой системы, следует вывести из рациона жиры, мясо, печень, почки, а также блюда из голов и ног скота; исключается алкоголь крепкий кофе, необходимо бросить курить. Рекомендуются молочные продукты, овощи и фрукты, особенно лимоны. Полезно обильное питье: чай с лимоном, подходящая минеральная вода и т.д. Глаза. Область вокруг глаз. Зоны 6 и 8. Мешки и темные круги под глазами могут быть как наследственными, так и следствием болезней внутренних органов, аллергических реакций и респираторных инфекций. В общем, область вокруг глаз говорит о состоянии мочевой системы и может свидетельствовать о почечной недостаточности. Как бороться: исключить наличие хронических заболеваний, побольше спать и отдыхать, употреблять меньше соленой пищи, исключить алкоголь, ограничить пребывание на солнце. Щеки. Зоны 5 и 9. Область щек говорит о состоянии легких. При этом правая щека отвечает за правое легкое, левая – за левое легкое. Нездоровые красные пятна, разрушенные капилляры, высыпания могут отражать заболевания легких, а также аллергические реакции. Некоторые сердечные нарушения могут проявляться красным пятном на верхней части левой щеки. Сопутствующими симптомами могут быть: - одышка, затрудненное дыхание - кашель - кровохарканье - боль в грудной клетке Как бороться: бросить курить, обратить внимание на окружающую среду Нос. Зона 7. Покраснение носа (купероз) может быть связано с проблемами сосудов, а, как следствие, возможны проблемы с сердцем. Покрасневший кончик носа может свидетельствовать об аритмии. Красный нос может свидетельствовать о повышенном кровяном давлении. крылья носа (ноздри) – бронхи. При заболеваниях бронхов возможно покраснение крыльев носа и высыпания прыщей в этой области. Кончик носа – сердце. Верхняя часть носа(переносица) – поджелудочная железа и желудок. Подбородок. Зона 11 и 13. Проблемы в этих зонах могут быть обусловлены проблемами полости рта, зубов и десен. Подбородок. Зона 12. Прыщи, нежелательные волосы и высыпания в зоне подбородка могут говорить о проблемах с гормональной системой и неполадками и застоями в области малого таза. У женщин это может быть связано с эндокринными или гинекологическими заболеваниями. Стоит проверить яичники и придатки. У мужчин может свидетельствовать о развитии простатита. Как бороться: посетить гинеколога (сдать анализы на скрытые и явные инфекции), эндокринолога (сдать анализы на гормоны), мужчинам уролога. Область вокруг губ отражает состояние органов половой сферы. Верхняя губа – двенадцатиперстная кишка Область нижней губы – тонкий и толстый кишечник . Причем область центральной части нижней губы отвечает за состояние тонкого кишечника, а область нижней губы по краям – за толстый кишечник. Уголки губ - двенадцатиперстная кишка. Шея. Зона 14. Прыщи на шее могут говорить о неполадке в эндокринной или пищеварительной системе. Также они могут являться свидетельством простудных или инфекционных заболеваний. Покраснения и высыпания на шее могут говорить также об аллергических реакциях в организме.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: