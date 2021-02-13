Подствольный гранатомет: как он стреляет и каковы его возможности на практике

Подствольный гранатомет устанавливается на огнестрельное оружие в качестве дополнительного узла и применяется для поражения небронированной техники и живой силы противника, используя для этого специальные боеприпасы – гранатометные выстрелы. Наверняка, многим интересно, как именно работает это скромное на вид устройство и каковы его возможности на практике.
Подствольный гранатомет - это всегда отдельный узел конструкции. |Фото: yandex.by.
Подствольные гранатометы способны забрасывать гранатные выстрелы на расстояние до 400 метров. В зависимости от конкретной модели, боеприпасы могут быть унитарными гильзовыми или безгильзовыми, а также будут относиться к разным типа в вопросе поражающего элемента (начинки). Чаще всего гранаты оборудованы инерционно-ударным взрывателем с полупредохранителем пиротехнического действия с режимом самоликвидации.
Чаще всего гранатомет ставится на автомат. |Фото: vk.com.
Это означает, что граната встает на боевой взвод только спустя определенное время, что делает невозможной стрельбу из подствольного гранатомёта на близкие дистанции. Как правило, граната активируется по таймеру только через 25 метров полета.
Серьезное подспорье для бойца. |Фото: guns.allzip.org.
Работает гранатомет по тем же принципам, что и любое другое современное огнестрельное оружие. Боец нажимает на спусковой крючок, прицеливается, после чего отпускает крючок. Далее, происходит взаимодействие с ударно-спусковым механизмом, курок срывается с зацепа, а боек разбивает капсюль боеприпаса, провоцируя взрыв в результате чего происходит выстрел гранатой. Общий принцип действия сильно напоминает револьвер.
Конструкция гранатомета очень не хитрая. ¦Фото: war-time.ru.
Видеоматериал со стрельбой:
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