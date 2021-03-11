9 якобы правдивых вещей, о которых киношники переврали зрителям

Существует большое количество киноклише, которые часто используют режиссеры в своих фильмах. Но далеко не всему, что показывают на экранах телевизоров, можно верить. Novate.ru представляет вашему вниманию список из десять вещей, о которых киношники врут зрителям. Одни из них очевидные, о других никто даже не догадывался. Но после прочтения статьи вы будете знать, на что обращать внимание в первую очередь.
Ложь 1: Автомобили выдержат все, что угодно
Кадры из фильма «Форсаж». / Фото: Cinejournal.org
Самыми знаменитыми фильмами об автомобилях является серия картин «Форсаж». После просмотра всех частей зритель получает полную уверенность в том, что гоночные машины способны на все. Однако это неправда. Они гораздо сложнее и совершеннее обычных, но при этом требуют более бережного ухода. Из-за присутствующих улучшений они редко выдерживают даже элементарную езду на низкой скорости по обычным улицам. Например, организаторы «Формулы-1» тщательно фиксируют все канализационные люки, если речь идет о городских трассах. Но иногда давление, которое образуется под днищами болидов, все равно их срывает и тогда водитель не может продолжить гонку из-за сильных повреждений своего гоночного транспорта.
Что касается обычных машин, то на них нельзя совершать эффектные длинные прыжки. Подвеска и шины, установленные на таких автомобилях, просто не выдержат подобной нагрузки и сразу выйдут из строя.
Ложь 2: Задержанный может совершить один звонок
Кадры из сериала «Защитники». / Фото: zen.yandex.by
Что в первую очередь говорят полицейские задержанному преступнику в фильмах? Правильно, они зачитывают правило Миранды, которое гласит: «Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством». Заметьте, о звонке нет ни слова. Если разбираться в этом вопросе более подробно, то можно выяснить следующее: во-первых, правило Миранды озвучивают не при аресте, а при первом допросе, во-вторых, право на один звонок есть только в Америке, а, например, в Великой Британии – нет, в-третьих, в каждом штате законодательство регулирует этот вопрос по-своему. Так, в Калифорнии можно совершить целых три звонка.
Ложь 3: Падение в мусорный бак является безопасным
В мусорных баках много острых предметов, о которые можно пораниться. / Фото: Gipernn.ru
Во многих фильмах можно увидеть, как герой, спасаясь от погони, выпрыгивает из окна многоэтажки. В этот момент внизу очень удачно оказывается мусорный бак, в который и попадает человек. Дальше развитие событий стандартное – главный или второстепенный персонаж бодро выскакивает из мусора и скрывается за ближайшим поворотом. Теперь вернемся в реальность – с высоты, например, 3-го этажа опасно нырять даже в воду или вату, не говоря уже о мешках с мусором, в которых обычно оказываются стеклянные бутылки, разбитая посуда, лампочки и прочие травмоопасные предметы. Согласитесь – тонкий полиэтилен никак не может защитить человека от порезов, синяков и пр. Нео из «Матрицы», Эйс Вентура из одноименного фильма никак не смогли бы после падения отделаться легким испугом: как минимум они бы перепачкались или сломали бы что-нибудь.
Ложь 4: В зыбучих песках можно утонуть
Кадр из фильма «Невезучие». / Фото: Zen.yandex.ru
В 2005 году журнал Nature опубликовал данные исследования, в ходе которого обнаружилось, что люди не могут полностью погрузиться в зыбучий песок и утонуть в нем – лишь застрять. А вот режиссеры фильмов стараются убедить нас в обратном. Существует множество сцен, в которых герой попадает в зыбучие пески и умоляет своих друзей вызволить его. Но чем больше он сопротивляется, тем сильнее пески «сжимают его в своих объятиях». При худшем раскладе все, что остается от персонажа – его шляпа.
На самом деле, если расслабиться, в зыбучих песках можно даже плавать: тело человека не настолько плотное, чтобы утонуть в смеси песка, глины и морской воды.
Ложь 5: Нокауты с одного удара
Кадры из фильма «Матрица». / Фото: Viy3d.filmz.ru
Сцены, в которых герой с одного удара отправляет соперника в глубокий нокаут, – частое явление в фильмах. Далее события могут развиваться по двум сценариям: либо персонажи приходят в себя через пару минут и как ни в чем ни бывало бросаются в погоню, либо лежат без сознания пару часов – в зависимости от того, нужна сбежавшему человеку фора или нет. Здесь есть сразу несколько несоответствий:
• С одного удара отправить подготовленного человека в нокаут практически невозможно. В реальной жизни для этого потребуется сразу несколько точных попаданий. Сила при этом должна быть максимальной.
• Удары голыми кулаками небезопасны – если не рассчитать силу, можно сломать пальцы либо запястье. Не зря профессиональные спортсмены, которые принимают участие в единоборствах, защищают руки при помощи перчаток.
• Нокаут не всегда предполагает потерю сознания. Это просто состояние, в котором человек не может сражаться со своим соперником. Обморок возможен, но в большинстве случаев он длится несколько секунд. После нокаута люди обычно дезориентированы – им тяжело встать, понять, что происходит. И уж тем более они не могут быстро подняться на ноги и отправляться в погоню.
Ложь 6: Пассажиры на заднем сиденье всегда садятся посередине
Кадр из фильма «Дэдпул». / Фото: Vk.com
Если человек оказывается на заднем сиденье машины в одиночестве, в большинстве случаев он садится за одним из передних кресел. Однако в этом случае зрителю было бы неудобно наблюдать за диалогом персонажа и водителя, так как первого не было бы видно. Кроме того, человек, который смотрит фильм, в любую минуту может отвлечься, а затем недоумевать, с кем общается водитель. Именно поэтому в фильмах герои всегда выбирают место посередине.
Ложь 7: Фраза «Прикрой меня» всегда работает
Кадр из фильма «Теория большого взрыва». / Фото: Freerepublic.com
Очень часто главным героям необходимо решить свои проблемы прямо в разгар рабочего дня. Чтобы впоследствии не объясняться перед начальством, они просят напарника прикрыть их. Однако в реальной жизни это вряд ли бы сработало. Взять хотя бы официантов: один человек обслуживает строго определенное количество столиков, а вот при полной посадке выполнить двойную работу ему вряд ли удастся. Поэтому если вы захотите поступить так же, как герой любимого фильма, скорее всего вам придется искать новую работу или платить штраф за то, что покинули рабочее место без предупреждения.
Ложь 8: Научиться петь и играть на музыкальных инструментах можно за пару занятий
Кадр из фильма «Лимонадный рот». / Фото: Top10a.ru
«Школьный мюзикл», «Идеальный голос», «Суперзвезда» и прочие фильмы, в которых главные герои выступают на сцене, пытаются доказать зрителям – чтобы стать звездой, достаточно посетить несколько занятий по вокалу или поиграть на гитаре пару месяцев. А без проблем выступить дуэтом или группой возможно через 2-3 репетиции.
Расскажите об этом любому человеку, который ходил в музыкальную школу, и он засмеется вам в лицо. Дело в том, что голос обязательно нужно ставить, и этот процесс достаточно длительный и непростой, он требует серьезного труда. Игра на музыкальных инструментах также не дается легко. Люди тратят годы жизни на то, чтобы стать виртуозом.
Ложь 9: Дефибриллятор запускает сердце
Дефибриллятор помогает восстановить нормальный ритм сердца. / Фото: Mymedicalmantra.com
В зарубежных фильмах нередко можно увидеть сцену, когда персонаж лежит на операционном столе и у него останавливается сердце. В это время врачи, не раздумывая, включают дефибриллятор, при помощи которого буквально возвращают героя с того света.
Однако данное устройство не способно запустить остановившееся сердце. Оно используется в том случае, если сердцебиение слишком быстрое или замедленное, что является опасным для жизни человека. После процедуры дефибрилляции восстанавливается нормальный сердечный ритм.
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