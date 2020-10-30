15 видеокассет, которые были у каждого

Семейная видеотека — вещь странная. Чего только в ней не было: диснеевские мультики вперемешку с кровавыми боевиками, дешевые комедии и шедевры арт-хауса. Сложно сказать, по какому принципу заполнялась полка около видеомагнитофона, аккуратно накрытого салфеткой из мулине.
Мы подготовили список видеокассет, которые ассоциируются с нашим детством.
Король Лев
The Lion King, 1994
Забугорные мультфильмы были настоящей страстью детей 90-х, а самым любимым для большинства был «Король Лев». Момент, когда погибает Муфаса, нанес душевную травму многим и многим детям — хорошо хоть юмор Тимона и Пумбы и хеппи-энд все сгладили. У особо везучих были еще «Анастасия», «Балто» и «Все псы попадают в рай». Кстати, у «Короля Льва» есть сиквелы.
Один дома
Home Alone, 1990
Несмотря на то что каждый Новый год по ящику показывали каждую часть этой «доброй» рождественской комедии, делом чести было иметь кассету с ней дома. Пересматривали редко, а покупали, наверное, чтобы давать посмотреть друзьям.
Титаник
Titanic, 1997
«Титаник» доставался всем разными способами: кто-то получал его в подарок, кто-то брал посмотреть и так и не возвращал, а кто-то не обедал в школьной столовой, чтобы накопить на кассету. В общем, у 89% владельцев видеомагнитофонов он был точно. Сложно сказать, что стало причиной успеха этого фильма: душка Ди Каприо на обложке или 11 «Оскаров».
Маска
The Mask, 1994
Комедию с простым сюжетом и ярким главным героем любили и взрослые, и дети. Мало кто помнит, чем вообще там дело закончилось, но одно помнят все — это было очень смешно.
Парк Юрского периода
Jurassic Park, 1993
На вопрос: «Что может быть круче динозавров?» — любой ребенок в 90-е сказал бы: «Ничего». Популярность динозавров в нашем детстве можно сравнить только с бумом покемонов в нулевые или появившимися позже феями-школьницами. Поэтому видеокассета с этим фильмом была не только в домах палеонтологов.
Люди в черном
Men in Black, 1997
На втором месте по популярности после динозавров были инопланетяне. Поэтому кино с юморным Уиллом Смитом и угрюмым Томми Ли Джонсом быстро полюбилось нам. Вдобавок все мы мечтали об устройстве, стирающем память.
Терминатор — 2: Судный день
Terminator 2: Judgment Day, 1991
Во времена нашего детства для многих школьников фраза «I’ll be back» была чуть ли не единственной известной на английском языке. А саундтрек фильма можно использовать как тест на возраст: если человек узнал с первых нот, значит, ему больше 25 точно.
Стюарт Литтл
Stuart Little, 1999
Сложно спорить со слоганом фильма: «Самый необычный герой за всю историю кино». Мышонок в модном костюме, который умеет разговаривать и плюс ко всему еще очень милый. Возможно, поэтому этот фильм идеально подходил для семейного просмотра.
Ну, погоди!
Благодаря заботливым родителям почти у каждого ребенка в 90-е был сборник «Союзмультфильма». «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Крокодил Гена» и, конечно же, полнометражные экранизации любимых сказок: «Дикие лебеди», «Чиполлино», «Конек-Горбунок», «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик». Круче мультфильмов на видике были только диафильмы.
Бетховен
Beethoven, 1992
Благодаря этой доброй семейной комедии у многих до сих пор имя Бетховен ассоциируется с сенбернаром, а не композитором. Главный герой — такой симпатяга, что нельзя было пройти мимо полки, где он смотрел с обложки видеокассеты грустными глазами.
Матрица
The Matrix, 1999
Этот фильм перевернул представление людей об интересном сюжете. На заре популяризации компьютеров и всего с ними связанного «Матрица» стала 100%-ным попаданием. Ее пересматривали со старшим братом миллион раз и мечтали о кожаных плащах.
Доспехи Бога
Long xiong hu di, 1986
Джеки Чан и его владение боевыми искусствами стали причиной, почему в секциях карате количество спортсменов увеличилось в несколько раз. Инициатором покупки такого рода видеокассет обычно была мужская половина семейства, но смотрели все. Хотя бы ради нарезки неудавшихся дублей в конце.
Такси
Taxi, 1998
Французская комедия про удачливого таксиста — одна из немногих, над которой можно смеяться в голос. Какой русский не любит быстрой езды? Видимо, это и обусловило успех комедийного боевика в России.
Брат
1997
В свое время балабановский «Брат» взорвал отечественный кинематограф. Этот шедевр оказал огромное влияние на целое поколение: до сих пор цитируем главного героя, обожаем саундтреки. Фильм никого не оставил равнодушными, потому что был о реальности, в которой мы жили. Поэтому его и пересматривали.
Видео детсадовского утренника
Мы постоянно говорим себе, что обязательно оцифруем эти кассеты с Днем весны или Новым годом, чтобы показать своим детям и внукам, как мы, смешно запинаясь, рассказываем стихи, а наши родители жмутся на детских стульчиках.
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