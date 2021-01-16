Самодельное оружие всех времен, которое прочно вошло в мировое вооружение

Триумф военной смекалочки!
Всю историю военные и повстанцы проявляли солидную изобретательность, придумывая и изготавливая оружие из подручных средств в самых суровых условиях. И хотя иногда случались осечки, порой такие изобретатели добивались ошеломительных результатов.
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Коктейль Молотова
Нет такого самодельного оружия, которое переплюнуло бы в смысле известности «коктейль Молотова». Эта штука уже давно имеет репутацию главного оружия повстанцев в войне против хорошо вооруженного правительства. Горючие бомбы первыми ввели в обиход кубинцы во время войны за независимость. Бутылки с воспламеняющейся смесью гордо называли «новым секретным оружием».
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Название «коктейль Молотова» появилось гораздо позже, во время советско-финской войны, и произошло от имени министра иностранных дел СССР Молотова. Горючее оружие поставили на производство на финских алкогольных заводах по заказу властей: «Нам нужна жидкость, которая долго горит и плохо тухнет». По одной из версий, Молотов заявлял: «Уже завтра мы будем ужинать в Хельсинках», поэтому финны называли бутылки со смесью «коктейль для Молотова», а затем для простоты — «коктейль Молотова».
Вторая версия еще интереснее. Молотов утверждал, что СССР сбрасывает над территорией Финляндии никакие не бомбы, а гуманитарную помощь голодающему финскому населению. Финны мысль подхватили и нарекли советскую бомбу РРАБ-3 «хлебной корзиной Молотова», а малогабаритные авиабомбы — «хлебницами Молотова». Бутылки с горючим, которые производились на финских заводах, по аналогии назвали «коктейлем Молотова».
Адская пушка (Hell Cannon)
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Гордость сирийского сопротивления — самодельная гаубица с крутым названием в стиле Тарантино или даже Родригеса. Представляет собой буксируемую гранатометную установку с газовым баллоном вместо боеприпаса. Может поражать цель на расстоянии до полутора километров. Правда, точность — не самая сильная сторона адской пушки. Но на то она и адская, чтобы быть непредсказуемой. Тем более что для устрашения врага достаточно и этого.
Самодельный танк Sham II
Еще одно творение сирийских умельцев — самодельный танк, по виду смахивающий на постапокалиптические машины из «Безумного Макса». Построен на шасси дизельного внедорожника и обшит броней, которая хоть и не устоит против настоящего танка, зато защитит экипаж от пуль вплоть до 23-миллиметрового калибра. К тому же маневренность и скорость на поле боя играют не последнюю роль.
На крыше танка установлен пулемет калибра 7,62 миллиметра. В салоне все устроено еще оригинальнее: два монитора, на которые передается картинка с пяти внешних камер, и два джойстика от Sony PlayStation для управления танком и пулеметом. Вот, посмотри сам.
Французский гвоздь
Первая мировая война, она же первая окопная, показала, что в ближнем бою, в тесных окопах, солдату сподручнее орудовать компактным холодным оружием, чем длинным штыком или саблей. Так появился «французский гроздь» — загнутый с помощью молотка кусок арматуры. С одного конца металлический стержень затачивали, с другого — сгибали на манер рукояти.
Примитивное оружие на деле оказалось сокрушительным. Заточенный стержень легко пробивал амуницию противника и так же легко извлекался обратно, давая своему владельцу неограниченные возможности по части скорости нанесения ударов.
Cякэн из гвоздей (Nail-arang)
Темный рыцарь всея Готэма имел в арсенале сюрикэны в форме летучей мыши, красиво именуемые бэтарангами. Но есть куда более простая альтернатива оружию японских ниндзя — сякэн из гвоздей, или Nail-arang. Для изготовления такой штуки достаточно иметь пригоршню гвоздей и сварочную горелку. Ну и кое-какие навыки в прикладном искусстве.
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Метательные звезды можно назвать смертельным оружием с большой натяжкой. Потому что задача сякэна не убить, а избежать столкновения с врагом, то бишь отвлечь его и скрыться. Есть мнение, что именно поэтому в средневековой Японии предпочитали одежду свободного кроя: складки плотной ткани защищали от сякэнов. Не хотели бы мы жить в средневековой Японии.
Остап Петров
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