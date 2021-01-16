Самодельное оружие всех времен, которое прочно вошло в мировое вооружение

Гордость сирийского сопротивления — самодельная гаубица с крутым названием в стиле Тарантино или даже Родригеса. Представляет собой буксируемую гранатометную установку с газовым баллоном вместо боеприпаса. Может поражать цель на расстоянии до полутора километров. Правда, точность — не самая сильная сторона адской пушки. Но на то она и адская, чтобы быть непредсказуемой. Тем более что для устрашения врага достаточно и этого.

Самодельный танк Sham II

Еще одно творение сирийских умельцев — самодельный танк, по виду смахивающий на постапокалиптические машины из «Безумного Макса». Построен на шасси дизельного внедорожника и обшит броней, которая хоть и не устоит против настоящего танка, зато защитит экипаж от пуль вплоть до 23-миллиметрового калибра. К тому же маневренность и скорость на поле боя играют не последнюю роль.

На крыше танка установлен пулемет калибра 7,62 миллиметра. В салоне все устроено еще оригинальнее: два монитора, на которые передается картинка с пяти внешних камер, и два джойстика от Sony PlayStation для управления танком и пулеметом. Вот, посмотри сам.