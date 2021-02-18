Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повара

Проблема 1: Пересоленный суп

Несколько кубиков сахара спасут пересоленный суп. / Фото: prosto-smak.ru

Проблема 1: Жесткое мясо

Маринад с колой сделает мясо мягче. / Фото: hochyvseznat.ru

Проблема 3: Острый лук

Лук нужно замочить, чтобы сделать вкус и запах мягче. / Фото: andychef.ru

Проблема 4: Пересоленное мясо

В соленый гуляш можно добавить сметану. / Фото: povar.ru

Проблема 5: Остывшая еда

Чтобы еда дольше оставалась горячей, нагревайте тарелки в духовке. / Фото: radio2.be

Проблема 6: Блины прилипают к сковороде

Если блины прилипают из-за жидкого теста, добавьте муку

Проблема 7: Жидкий крем

Заварной крем будет гуще, если добавить немного просеянной муки

Проблема 8: Баклажан горчит

Баклажан нужно вымачивать в холодной воде. / Фото: edimdoma.ru