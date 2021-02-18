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Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повара


Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повара

Как говорится, архитекторы скрывают свои ошибки под плющом, а повара – под майонезом. К сожалению, далеко не все промахи можно исправить при помощи смеси яйца и оливкового масла. Иногда приходится прибегать к хитрым и малоизвестным способам. Novate.ru предлагает вашему вниманию список приемов, которыми часто пользуются на кухне профессиональные шефы. С ними допускать ошибки в готовке не страшно.

Проблема 1: Пересоленный суп


Несколько кубиков сахара спасут пересоленный суп. / Фото: prosto-smak.ru

Несколько кубиков сахара спасут пересоленный суп. / Фото: prosto-smak.ru

 

Переборщить с солью в супе или борще – проще простого. Хотя мамы и бабушки с детства учат, что «недосол на столе, пересол на спине», иногда мы не рассчитываем количество и кладем в бульон намного больше соли, чем необходимо. Конечно, можно просто добавить в суп еще воды и подождать, пока он закипит, однако этот способ лучше оставлять на самый крайний случай. Почему? Да потому что есть большой риск испортить вкус, сделать блюдо пресным и ненасыщенным. Отлично, если в запасе есть несоленый бульон – им можно разбавить первое блюдо без вреда для его вкусовых качеств. Если такового не имеется, попробуйте подержать в супе пакетик с рисом. Данная крупа является отличным абсорбентом, а потому быстро перетянет часть соли на себя.
Некоторые хозяйки предпочитают использовать для этих целей сахар, но с ним важно не переборщить. Добавляйте по чайной ложке и пробуйте – как только вкус станет приемлемым, ваша задача будет выполнена.

Также в категорию хороших абсорбентов входят макароны и картофель. Если рецепт первого блюда позволяет, просто добавьте этих продуктов в большем количестве, чем требовалось изначально. Если в рецепте нет картофеля, просто добавьте в бульон несколько штук, а через 15 минут достаньте – за это время овощ успеет впитать излишки соли и не испортит вкус первого блюда.

Проблема 1: Жесткое мясо


Маринад с колой сделает мясо мягче. / Фото: hochyvseznat.ru

Маринад с колой сделает мясо мягче. / Фото: hochyvseznat.ru

 

Далеко не всегда мясо, приготовленное по рецепту, найденному в интернете, получается мягким, нежным и сочным. Если у вас не получается сделать блюдо, которое бы таяло во рту, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных приемов.

• Фрукты – возьмите свой любимый фрукт (яблоко, манго, ананас, грушу), нарежьте его на дольки и в процессе готовки обложите ими кусок мясо со всех сторон. Они отдадут свинине или говядине свой сок, в результате чего мясо станет намного мягче и нежнее.

• Саке – если у вас дома есть саке, используйте его для приготовления невероятно вкусного и ароматного маринада. Для этого измельчите лук, натрите яблоко на мелкой терке, смешайте все в тарелке, добавьте оливковое масло и немного японского напитка. Залейте полученной смесью мясо и отправьте его в холодильник на все ночь. После приготовления вы получите нежнейшее мясо с хрустящей корочкой.

• Кола – напиток хоть и считается вредным, но может сыграть не последнюю роль в приготовлении некоторых блюд. Например, мяса. Все, что вам нужно сделать – замариновать мясо и залить его на 10 минут кока-колой. По истечению времени достаньте продукт, промокните его влажным полотенцем и отправляйте на сковороду, добавив черного перца. Вкус у мяса получится восхитительным.

Проблема 3: Острый лук


Лук нужно замочить, чтобы сделать вкус и запах мягче. / Фото: andychef.ru

Лук нужно замочить, чтобы сделать вкус и запах мягче. / Фото: andychef.ru

 

Лук принято добавлять в мясо, фарш, супы, борщи, салаты и прочие блюда. Иногда можно обойтись и без него, а иногда овощ становится поистине незаменимым продуктом. Если ваши отношения с луком не сложились и вам не нравится его слишком интенсивный запах, попробуйте нейтрализовать аромат. Сделать это очень просто: измельчите лук и залейте его холодной водой на 10-15 минут. За это время овощ избавиться от горечи, а вкус и запах станут более нежными.

Проблема 4: Пересоленное мясо


В соленый гуляш можно добавить сметану. / Фото: povar.ru

В соленый гуляш можно добавить сметану. / Фото: povar.ru

 

И вновь мы возвращаемся к «влюбленным» хозяйкам, которые добавляют в блюдо слишком много соли. Если на этот раз пострадал не суп, а гуляш или жаркое, на помощь придет сметана. Сделайте соус на основе молочного продукта и залейте им мясо. Еще один хороший вариант – пресный гарнир, который поможет сбалансировать вкус.

Если вы пересолили фарш, исправить ситуацию сможет натертый картофель, сырой кабачок или мелко нарезанная капуста. Эти дополнительные ингредиенты не только смогут вобрать в себя излишки соли, но и сделают готовые котлеты более нежными и сочными. В крайнем случае можно добавить в фарш рис и вместо котлет подать на стол тефтели или голубцы.

Проблема 5: Остывшая еда


Чтобы еда дольше оставалась горячей, нагревайте тарелки в духовке. / Фото: radio2.be

Чтобы еда дольше оставалась горячей, нагревайте тарелки в духовке. / Фото: radio2.be

 

Когда на огонек заглядывает большая компания друзей, хозяйке приходится несладко. Мало того, что нужно накрыть стол, так еще и при подаче блюд случаются казусы. Так, например, часть горячего, уже разложенного по тарелкам, быстро остывает, не успевая добраться до гостей, а холодные десерты наоборот нагреваются. К счастью, эта проблема не является критичной, ее легко решить. Чтобы горячие блюда дольше оставались горячими, а холодные – холодными, нужно лишь изменить температуру посуды. Одни тарелки нужно прогреть в духовке при температуре 200 градусов, а вторые – охладить в морозилке. Накладывать еду нужно в заранее подготовленную посуду.

Проблема 6: Блины прилипают к сковороде


Если блины прилипают из-за жидкого теста, добавьте муку

Если блины прилипают из-за жидкого теста, добавьте муку

 

Блины являются одним из самых популярных блюд в России. Их подают как со сладкой, так и с соленой начинкой, поливают вареньем, соусом или сметаной. Казалось бы, что приготовить этот десерт плохо – нереально, ведь рецепт десерта давно выучен на зубок. Однако время от времени блины все равно прилипают к сковороде. В чем причина? Вариантов может быть несколько: тесто слишком жидкое – в этом случае следует добавить муки; низкое качество муки – ситуацию спасут панировочные сухари или манка; недостаточно высокая температура сковороды – нужно хорошо разогреть ее с маслом, пока оно не начнет дымить, и только после этого наливать тесто.

Проблема 7: Жидкий крем


Заварной крем будет гуще, если добавить немного просеянной муки

Заварной крем будет гуще, если добавить немного просеянной муки

 

Заварной крем не всегда получается идеальным по консистенции. Если вы видите, что он слишком жидкий, не торопитесь добавлять его в пирожные или смазывать коржи для торта, в надежде, что «и так сойдет». Возможно, крем просто варился недостаточное количество времени – в этом случае нужно еще раз поставить его на плиту. Если дело в большом количестве молока, добавьте просеянную муку (чтобы не было комочков) или крахмал. Еще один вариант – поставить крем в холодное место и периодически мешать, пока он полностью не застынет и не загустеет.

Проблема 8: Баклажан горчит


Баклажан нужно вымачивать в холодной воде. / Фото: edimdoma.ru

Баклажан нужно вымачивать в холодной воде. / Фото: edimdoma.ru

Баклажан входит в список самых полезных овощей. Однако далеко не все хозяйки включают его в меню, просто потому, что не умеют правильно готовить. У баклажана есть неприятное свойство – он горчит. Чтобы избавиться от резкого привкуса, непосредственно перед приготовлением нарежьте овощ на кусочки, положите в тарелку, посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы он пустил сок. После этого промойте синенькие под проточной водой, обсушите и только потом приступайте к жарке. Так готовое блюдо будет нежным, вкусным, без малейшей нотки горечи.

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Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повара

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Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повараПодписаться на мой Instagram
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