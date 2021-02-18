Как спасти испорченное блюдо: советы, которыми с неохотой делятся шеф-повара

Как говорится, архитекторы скрывают свои ошибки под плющом, а повара – под майонезом. К сожалению, далеко не все промахи можно исправить при помощи смеси яйца и оливкового масла. Иногда приходится прибегать к хитрым и малоизвестным способам. Novate.ru предлагает вашему вниманию список приемов, которыми часто пользуются на кухне профессиональные шефы. С ними допускать ошибки в готовке не страшно.
Проблема 1: Пересоленный суп
Несколько кубиков сахара спасут пересоленный суп. / Фото: prosto-smak.ru
Переборщить с солью в супе или борще – проще простого. Хотя мамы и бабушки с детства учат, что «недосол на столе, пересол на спине», иногда мы не рассчитываем количество и кладем в бульон намного больше соли, чем необходимо. Конечно, можно просто добавить в суп еще воды и подождать, пока он закипит, однако этот способ лучше оставлять на самый крайний случай. Почему? Да потому что есть большой риск испортить вкус, сделать блюдо пресным и ненасыщенным. Отлично, если в запасе есть несоленый бульон – им можно разбавить первое блюдо без вреда для его вкусовых качеств. Если такового не имеется, попробуйте подержать в супе пакетик с рисом. Данная крупа является отличным абсорбентом, а потому быстро перетянет часть соли на себя. Некоторые хозяйки предпочитают использовать для этих целей сахар, но с ним важно не переборщить. Добавляйте по чайной ложке и пробуйте – как только вкус станет приемлемым, ваша задача будет выполнена.
Также в категорию хороших абсорбентов входят макароны и картофель. Если рецепт первого блюда позволяет, просто добавьте этих продуктов в большем количестве, чем требовалось изначально. Если в рецепте нет картофеля, просто добавьте в бульон несколько штук, а через 15 минут достаньте – за это время овощ успеет впитать излишки соли и не испортит вкус первого блюда.
Проблема 1: Жесткое мясо
Маринад с колой сделает мясо мягче. / Фото: hochyvseznat.ru
Далеко не всегда мясо, приготовленное по рецепту, найденному в интернете, получается мягким, нежным и сочным. Если у вас не получается сделать блюдо, которое бы таяло во рту, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных приемов.
• Фрукты – возьмите свой любимый фрукт (яблоко, манго, ананас, грушу), нарежьте его на дольки и в процессе готовки обложите ими кусок мясо со всех сторон. Они отдадут свинине или говядине свой сок, в результате чего мясо станет намного мягче и нежнее.
• Саке – если у вас дома есть саке, используйте его для приготовления невероятно вкусного и ароматного маринада. Для этого измельчите лук, натрите яблоко на мелкой терке, смешайте все в тарелке, добавьте оливковое масло и немного японского напитка. Залейте полученной смесью мясо и отправьте его в холодильник на все ночь. После приготовления вы получите нежнейшее мясо с хрустящей корочкой.
• Кола – напиток хоть и считается вредным, но может сыграть не последнюю роль в приготовлении некоторых блюд. Например, мяса. Все, что вам нужно сделать – замариновать мясо и залить его на 10 минут кока-колой. По истечению времени достаньте продукт, промокните его влажным полотенцем и отправляйте на сковороду, добавив черного перца. Вкус у мяса получится восхитительным.
Проблема 3: Острый лук
Лук нужно замочить, чтобы сделать вкус и запах мягче. / Фото: andychef.ru
Лук принято добавлять в мясо, фарш, супы, борщи, салаты и прочие блюда. Иногда можно обойтись и без него, а иногда овощ становится поистине незаменимым продуктом. Если ваши отношения с луком не сложились и вам не нравится его слишком интенсивный запах, попробуйте нейтрализовать аромат. Сделать это очень просто: измельчите лук и залейте его холодной водой на 10-15 минут. За это время овощ избавиться от горечи, а вкус и запах станут более нежными.
Проблема 4: Пересоленное мясо
В соленый гуляш можно добавить сметану. / Фото: povar.ru
И вновь мы возвращаемся к «влюбленным» хозяйкам, которые добавляют в блюдо слишком много соли. Если на этот раз пострадал не суп, а гуляш или жаркое, на помощь придет сметана. Сделайте соус на основе молочного продукта и залейте им мясо. Еще один хороший вариант – пресный гарнир, который поможет сбалансировать вкус.
Если вы пересолили фарш, исправить ситуацию сможет натертый картофель, сырой кабачок или мелко нарезанная капуста. Эти дополнительные ингредиенты не только смогут вобрать в себя излишки соли, но и сделают готовые котлеты более нежными и сочными. В крайнем случае можно добавить в фарш рис и вместо котлет подать на стол тефтели или голубцы.
Проблема 5: Остывшая еда
Чтобы еда дольше оставалась горячей, нагревайте тарелки в духовке. / Фото: radio2.be
Когда на огонек заглядывает большая компания друзей, хозяйке приходится несладко. Мало того, что нужно накрыть стол, так еще и при подаче блюд случаются казусы. Так, например, часть горячего, уже разложенного по тарелкам, быстро остывает, не успевая добраться до гостей, а холодные десерты наоборот нагреваются. К счастью, эта проблема не является критичной, ее легко решить. Чтобы горячие блюда дольше оставались горячими, а холодные – холодными, нужно лишь изменить температуру посуды. Одни тарелки нужно прогреть в духовке при температуре 200 градусов, а вторые – охладить в морозилке. Накладывать еду нужно в заранее подготовленную посуду.
Проблема 6: Блины прилипают к сковороде
Если блины прилипают из-за жидкого теста, добавьте муку
Блины являются одним из самых популярных блюд в России. Их подают как со сладкой, так и с соленой начинкой, поливают вареньем, соусом или сметаной. Казалось бы, что приготовить этот десерт плохо – нереально, ведь рецепт десерта давно выучен на зубок. Однако время от времени блины все равно прилипают к сковороде. В чем причина? Вариантов может быть несколько: тесто слишком жидкое – в этом случае следует добавить муки; низкое качество муки – ситуацию спасут панировочные сухари или манка; недостаточно высокая температура сковороды – нужно хорошо разогреть ее с маслом, пока оно не начнет дымить, и только после этого наливать тесто.
Проблема 7: Жидкий крем
Заварной крем будет гуще, если добавить немного просеянной муки
Заварной крем не всегда получается идеальным по консистенции. Если вы видите, что он слишком жидкий, не торопитесь добавлять его в пирожные или смазывать коржи для торта, в надежде, что «и так сойдет». Возможно, крем просто варился недостаточное количество времени – в этом случае нужно еще раз поставить его на плиту. Если дело в большом количестве молока, добавьте просеянную муку (чтобы не было комочков) или крахмал. Еще один вариант – поставить крем в холодное место и периодически мешать, пока он полностью не застынет и не загустеет.
Проблема 8: Баклажан горчит
Баклажан нужно вымачивать в холодной воде. / Фото: edimdoma.ru
Баклажан входит в список самых полезных овощей. Однако далеко не все хозяйки включают его в меню, просто потому, что не умеют правильно готовить. У баклажана есть неприятное свойство – он горчит. Чтобы избавиться от резкого привкуса, непосредственно перед приготовлением нарежьте овощ на кусочки, положите в тарелку, посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы он пустил сок. После этого промойте синенькие под проточной водой, обсушите и только потом приступайте к жарке. Так готовое блюдо будет нежным, вкусным, без малейшей нотки горечи.
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