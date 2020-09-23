Автомобиль, созданный для ухода от налогов: как выглядит самая уродливая машина в мире

Британская компания Raleigh производила велосипеды, и не особо стремилась радикально менять свой род деятельности. Однако к 1930-м обстановка в стране поменялась: велосипеды расходились хорошо, но их продажи достигли предела, а вот автомобили начали продаваться плохо, во многом из-за налогов. Стратеги компании подумали над этим и сделали вывод: нужно вложить скопившиеся на велосипедах деньги в автомобиль, но такой автомобиль, который не будет облагаться налогами.
Так появился Raleigh Safety Seven — тарантас, который выглядел как самая уродливая машина в мире, но при этом по документам проходил как трехколесный мотоцикл. Иначе говоря, налоги на него были в разы меньше, чем на полноценный автомобиль. Удивительно, но этого оказалось достаточно для того, чтобы народ полюбил его! В 1930-х Raleigh Safety Seven отлично продавался. Правда, потом наступила война, и британцам стало не до жизнерадостных попердывающих уродцев. Кстати, эта машина развивала скорость до 89 километров в час, так что ей было чем удивить покупателя.
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