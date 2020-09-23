Автомобиль, созданный для ухода от налогов: как выглядит самая уродливая машина в мире

Так появился Raleigh Safety Seven — тарантас, который выглядел как самая уродливая машина в мире, но при этом по документам проходил как трехколесный мотоцикл. Иначе говоря, налоги на него были в разы меньше, чем на полноценный автомобиль. Удивительно, но этого оказалось достаточно для того, чтобы народ полюбил его! В 1930-х Raleigh Safety Seven отлично продавался. Правда, потом наступила война, и британцам стало не до жизнерадостных попердывающих уродцев. Кстати, эта машина развивала скорость до 89 километров в час, так что ей было чем удивить покупателя.





























