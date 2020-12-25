20 уморительных цитат из сериала «Ликвидация»

Сериал «Ликвидация» полюбился зрителям своими искрометными диалогами и оборотами речи. Его буквально растащили на цитаты, а некоторые фразы моментально стали крылатыми или превратились в анекдоты.



Мы сделали для вас подборку лучших шуток, которые непременно поднимут настроение и настроят на позитивный лад.





— Давай!

— Даю! Нашли себе давалку!

— Шо?

— Та ни шо!



— Мама, вы родили идиота!



— Полгода мучился, аж зуб крошился, а там пришел фашист — было чем заняться.





obsydim



— Еще раз пропустишь — съешь!

— Так за вас хоть Уголовный кодекс со всеми толкованиями. Только за шо ви так?



— Так, шо у нас опять за здрасьте?

— Да вот, Мыхал Мыхалыча женщины не любят.



— А если б он признал тебя да дырку б в тебе сделал?! Не для ордена, а так, для сквозняка!





vokrug



— Доктор прописал мне спокойствие для сердца, и я буду спокоен. Значит, или ты мне сейчас скажешь, что случилось, или я гэпну тебя в морду со всей моей любовью.



— Ты загоняешь маму в самый гроб, сына, и даже глубже.



— Дава?

— Здравствуйте, тетя Ада.

— Что Гута Израилевна?

— Умерла, еще до войны.

— До войны, а я собралась к ней ехать.

— Та уже не спешите ехать.





movietroll



— Вася, скажи мне как коммунист коммунисту, мы сегодня будем ехать или повесим табличку «На похороны не торопясь»?

— Граждане менты! Я имею кое-что сказать!— Не трогай ножик, халамидник! Мама сказала: «Ничуть не трогай!»— Что вы кричите, мама! Я понимаю слов!— Нет, вы видели этого идийота? Иди, сыночка , за мной.afisha.tochka— Обещал не доводить до вышака! Ты мамой клялся на свидетелях!— А я сирота, Сеня, и моя мама встретит тебя там хорошим дрыном, не говоря за тех, кого ты грохнул. Так что молись за 25, как та ворона за голландский сыр!— Вы только не смотрите на себя в зеркало — ослепнете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)