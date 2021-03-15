«Купи себе лес и заблудись в нем». И еще 20 идиом со всего мира

На испанском языке можно очень красиво попросить человека убраться вон, а на болгарском удивительным образом сказать о событии, которое вряд ли когда-либо произойдет, буквально: «Когда свинья в желтых шлепанцах на грушу залезет».
Несколько занятных идиоматических выражений со всего мира. Весьма интересно узнать, как некоторые фразы переводятся дословно.
- Китайский язык: «你坐在井 - 看到天空» — «иметь ограниченный кругозор».
Буквально: «сидишь в колодце — видишь небо».
- Турецкий язык: «At bulunur, meydan bulunmaz — meydan bulunur, at bulunmaz» — «всегда чего-то не хватает».
Буквально: «лошадь есть — места нет, место есть — лошади нет».
- Испанский язык: «¡Сómprate un bosque y ¡piérdete en él!» — «убирайся вон!».
Буквально: «купи себе лес и заблудись в нем».
- Немецкий язык: «Feierabend!» — «на сегодня — все!».
Буквально: «канун праздника».
- Исландский язык: «Leggja árar í bát» — «прекращать».
Буквально: «сложить весла».
- Итальянский язык: «In bocca al lupo!» — «ни пуха ни пера!».
Буквально: «[идите] в пасть волка!».
- Испанский язык: «Hacerse sueco» — «притворяться глухим».
Буквально: «прикидываться шведом».
- Французский язык: «Voler de ses propres ailes» — «вырасти из пеленок».
Буквально: «летать на собственных крыльях».
- Английский язык: «To be all at sea» — «быть сбитым с толку».
Буквально: «быть в море».
- Португальский язык: «Cabeca de alho chocho» — «крыша поехала».
Буквально: «голова как гнилой чеснок».
- Английский язык: «As easy as falling off a log» — «ежу понятно».
Буквально: «легко, как с бревна упасть».
- Сербский язык: «Пади киша уби миша» — «льет как из ведра».
Буквально: «дождь идет, мышей убивает».
- Болгарский язык: «Кога се покачи свиня с жълти чехли на круша» — один аналог русского «когда рак на горе свистнет».
Буквально: «когда свинья в желтых шлепанцах на грушу залезет».
- Немецкий язык: «Bringt jemanden auf die Palme» — «разозлить, довести до бешенства».
Буквально: «загнать на пальму».
- Английский язык: «The lights are on but nobody’s home» — «без царя в голове».
Буквально: «свет горит, а дома никого нет».
- Иврит: «אפילו לוזר הנצחי יהיה אושר» - аналог выражения «будет и на нашей улице праздник».
Буквально: «даже вечный неудачник будет иметь счастье».
- В Бразилии говорят: «Nao a minha praia» — «не моя тема».
Буквально: «это не мой пляж».
- Греческий язык: «Του Αγίου ποτέ ανήμερα» — еще один аналог «когда рак на горе свистнет».
Буквально: «в день святого Никого».
Монгольский вариант этого выражения — слово «завтра» (маргааш). Это связано с тем, что у монголов есть поговорка: «В Монголии завтра не наступит никогда». А в Испании, если девушка не хочет продолжения знакомства, на вопрос «Когда встретимся?» она тоже отвечает: «Завтра» (mañana), — что так же означает «никогда».
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