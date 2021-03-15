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«Купи себе лес и заблудись в нем». И еще 20 идиом со всего мира

«Купи себе лес и заблудись в нем». И еще 20 идиом со всего мира

На испанском языке можно очень красиво попросить человека убраться вон, а на болгарском удивительным образом сказать о событии, которое вряд ли когда-либо произойдет, буквально: «Когда свинья в желтых шлепанцах на грушу залезет».

Несколько занятных идиоматических выражений со всего мира. Весьма интересно узнать, как некоторые фразы переводятся дословно.

  • Китайский язык: «你坐在井 - 看到天空» — «иметь ограниченный кругозор».
    Буквально: «сидишь в колодце — видишь небо».

  • Турецкий язык: «At bulunur, meydan bulunmaz — meydan bulunur, at bulunmaz» — «всегда чего-то не хватает».
    Буквально: «лошадь есть — места нет, место есть — лошади нет».

  • Испанский язык: «¡Сómprate un bosque y ¡piérdete en él!» — «убирайся вон!».
    Буквально: «купи себе лес и заблудись в нем».

  • Немецкий язык: «Feierabend!» — «на сегодня — все!».
    Буквально: «канун праздника».

  • Исландский язык: «Leggja árar í bát» — «прекращать».
    Буквально: «сложить весла».

  • Итальянский язык: «In bocca al lupo!» — «ни пуха ни пера!».
    Буквально: «[идите] в пасть волка!».

  • Испанский язык: «Hacerse sueco» — «притворяться глухим».
    Буквально: «прикидываться шведом».

  • Французский язык: «Voler de ses propres ailes» — «вырасти из пеленок».
    Буквально: «летать на собственных крыльях».

  • Английский язык: «To be all at sea» — «быть сбитым с толку».

    Буквально: «быть в море».

  • Португальский язык: «Cabeca de alho chocho» — «крыша поехала».
    Буквально: «голова как гнилой чеснок».

  • Английский язык: «As easy as falling off a log» — «ежу понятно».
    Буквально: «легко, как с бревна упасть».

  • Сербский язык: «Пади киша уби миша» — «льет как из ведра».
    Буквально: «дождь идет, мышей убивает».

  • Болгарский язык: «Кога се покачи свиня с жълти чехли на круша» — один аналог русского «когда рак на горе свистнет».
    Буквально: «когда свинья в желтых шлепанцах на грушу залезет».

  • Немецкий язык: «Bringt jemanden auf die Palme» — «разозлить, довести до бешенства».
    Буквально: «загнать на пальму».

  • Английский язык: «The lights are on but nobody’s home» — «без царя в голове».
    Буквально: «свет горит, а дома никого нет».

  • Иврит: «אפילו לוזר הנצחי יהיה אושר» - аналог выражения «будет и на нашей улице праздник».
    Буквально: «даже вечный неудачник будет иметь счастье».

  • В Бразилии говорят: «Nao a minha praia» — «не моя тема».
    Буквально: «это не мой пляж».

  • Греческий язык: «Του Αγίου ποτέ ανήμερα» — еще один аналог «когда рак на горе свистнет».
    Буквально: «в день святого Никого».
    Монгольский вариант этого выражения — слово «завтра» (маргааш). Это связано с тем, что у монголов есть поговорка: «В Монголии завтра не наступит никогда». А в Испании, если девушка не хочет продолжения знакомства, на вопрос «Когда встретимся?» она тоже отвечает: «Завтра» (mañana), — что так же означает «никогда».



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