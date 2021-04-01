Соль как показатель ума и другие особенности соли, о которых не особенно и задумываешься

Розовая гималайская соль очень популярна.
Соль — продукт настолько привычный, что мало кто задумывается, что он может быть довольно интересным. На самом деле существует много разных необычных фактов, связанных с солью, суеверий и историй, которые могут помочь полностью поменять представление об этом веществе. Novate.ru предлагает подборку самых занимательных и полезных особенностей, с которыми можно рассмотреть соль под новым светом.
1. Есть разные виды соли, но все они полезны одинаково
Существует множество различных по виду и вкусу видов соли. /Фото: blogforlife.org
Есть всевозможные соли. Минеральные смеси могут различаться в зависимости от того, где добывается соль, и какие методы обработки были использованы. Вода с расстояния 700 метров от гавайского побережья позволяет получить глубоководную морскую соль Кона, а соль, добываемая в регионе Пенджаб в Пакистане, имеет оригинальный розовый оттенок из-за незначительного количества оксида железа в ее составе, что стало отправным пунктом в существовании гималайской морской соли. Хотя каждый тип соли имеет свой особый вкус, все они имеют одинаковое содержание натрия.
Соль ценят с древних времен. /Фото: cdn.91smxz.com
К сожалению, большинство людей не знает, что один вид соли не полезнее другого. Почти всегда поваренная соль и большинство морских солей содержат одинаковое количество натрия по весу: 40 процентов. Так что не стоит выбирать соль, стараясь найти наилучшие полезные свойства, единственное, на что надо опираться при покупке — вкусовые предпочтения.
Интересная информация: В древние времена соль была настолько ценной, что ее использовали в качестве валюты. До того, как появилась заморозка продуктов, соль была единственным способом сохранить пищу, и любой человек без нее не мог отправиться в длительное путешествие, не испортив пищу. В Древнем Риме солдатам часто платили солью или давали пособие на покупку соли. Даже слово «зарплата» происходит от латинского слова sal, обозначающего соль.
2. Нельзя полностью отказаться от соли
Солить нужно, но умеренно. /Фото: static.posttoday.com
Каждая клетка человеческого организма содержит соль в виде ионов. Поэтому для его правильного функционирования необходима соль. Заряженные частицы ионов преобразуются в движущую силу, которая заставляет преобразовываться питательные вещества в энергию. Поскольку организм постоянно теряет соль вместе с выходящей жидкостью, ее запасы нужно регулярно пополнять. Если уровень натрия упадет ниже нормы, можно столкнуться с такими неприятными проблемами, как повышенный риск инсулинорезистентности, развития сердечной недостаточности и увеличения холестерина в крови. Поэтому потреблять соль нужно в умеренных объемах. Переедание способно привести к повышению кровяного давления и ухудшению здоровья сердца.
3. Соль благоприятно действует на IQ
Соль, несомненно, важный продукт для организма. /Фото: i.pinimg.com
Сложно поверить, что что-то такое обычное, как соль, может сделать мир умнее, но, согласно исследованиям ученых существует такая теория. На IQ непосредственно влияет уровень йода в организме, а одним из его наиболее распространенных источников йода считается йодированная соль. Согласно статистике, у женщин с йододефицитом велика вероятность, что ребенок родится с IQ на 10-15 пунктов ниже, чем у матери. Также дети, которые страдают от недостатка йода, часто подвержены задержкам роста и проблемам с развитием.
4. Необходимая норма
Нужно следить за суточным потреблением соли. /Фото: imgp1.schaer.com
Считается, что организму требуется около 186 миллиграммов соли в день — это меньше, чем умещается в десятой части чайной ложки. К сожалению, потребление такого небольшого количества натрия практически невозможно, поскольку соль присутствует практически во всем, что мы едим и пьем. Различные организации здравоохранения предлагают ежедневный максимум от 1,5 до 2,3 грамма, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, как, например, высокое кровяное давление, но зачастую люди потребляют гораздо больше.
По оценкам Гарвардской школы общественного здравоохранения, большинство американцев потребляют 3,4 грамма, что приравнивается к 1,5 чайных ложки, натрия в день. Если вы принадлежите к этой группе, это означает, что вы едите в 18 раз больше соли, чем необходимо организму для функционирования. Чтобы снизить потребление, в первую очередь необходимо обратить внимание на ресторанную или заказную еду, в заведениях часто перебарщивают с пропорциями.
5. На соли можно заработать целое состояние
Даже на соли можно заработать баснословные деньги. /Фото: roscontrol.com
Хотя соль больше не используется в качестве валюты или для выплаты заработной платы, сегодня она по-прежнему является крупным бизнесом. Поваренная соль может быть дешевой, но розовая гималайская соль в 20 раз дороже, а еще она и выглядит очень красиво. И не только в еде. Лампы из гималайской соли давно популярны на Амазонке, а в Боливии есть отель, полностью построенный из соли. Для этого потребовался один миллион 35-сантиметровых блоков сжатой соли. Одним из самых впечатляющих продуктов, связанных с солью, считается пистолет Bug-A-Salt. Его придумал Лоренцо Маджоре, который посчитал, что будет полезным изобрести оружие, которое можно использовать для уничтожения мух.
Его задумка превратила изобретателя в миллионера. Пистолет использует обычную поваренную соль в качестве «боеприпасов», разбрызгивая гранулы соли на муху, чтобы безопасно ликвидировать ее с обеденного стола. В 2018 году компания Indiegogo получила за продажу этого изобретения доходы в размере 27 миллионов долларов.
6. Леонардо да Винчи и плохая примета, связанная с солью
Существует несколько теорий о происхождении приметы о соли. /Фото: zefirka.net
Считается, что рассыпать соль плохая примета, которая сулит неудачи. Некоторые считают, что это суеверие появилось в те давние времена, когда соль была очень дорогой. Любой, кто тратил впустую такой драгоценный товар, был заклеймен как неудачник, чтобы побудить людей быть более осторожными с употреблением соли.
Однако существует и другая теория, согласно которой за появление приметы ответственен Леонардо да Винчи. На его картине «Тайная вечеря» можно заметить контейнер с рассыпанной солью у локтя Иуды Искариота. Можно предположить, что Иуда случайно опрокинул сосуд в какой-то момент во время обеда. Зная дальнейший ход событий по библии, можно предположить, что именно происшествие с солью стало ассоциироваться с нечестностью, предательством и неудачей.
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