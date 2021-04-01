Соль как показатель ума и другие особенности соли, о которых не особенно и задумываешься

Розовая гималайская соль очень популярна.

1. Есть разные виды соли, но все они полезны одинаково

Существует множество различных по виду и вкусу видов соли. /Фото: blogforlife.org

Соль ценят с древних времен. /Фото: cdn.91smxz.com

2. Нельзя полностью отказаться от соли

Солить нужно, но умеренно. /Фото: static.posttoday.com

3. Соль благоприятно действует на IQ

Соль, несомненно, важный продукт для организма. /Фото: i.pinimg.com

4. Необходимая норма

Нужно следить за суточным потреблением соли. /Фото: imgp1.schaer.com

5. На соли можно заработать целое состояние

Даже на соли можно заработать баснословные деньги. /Фото: roscontrol.com

6. Леонардо да Винчи и плохая примета, связанная с солью

Существует несколько теорий о происхождении приметы о соли. /Фото: zefirka.net