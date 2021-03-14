Озеро, не имеющее дна: природный феномен в Кабардино-Балкарии

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В России много интересных, загадочных и уникальных мест. Некоторые из них не изучены до конца. Среди них и удивительное озеро под названием Церик-Кель, которое находится в Кабардино-Балкарии. Оно включено в одну общую группу

В России много интересных, загадочных и уникальных мест. Некоторые из них не изучены до конца. Среди них и удивительное озеро под названием Церик-Кель, которое находится в Кабардино-Балкарии. Оно включено в одну общую группу , куда входит целых пять водоемов. В этом озере практически никто не плавает, хотя запрета на купание в нем и нет. В различных источниках, например, в Википедии, указывается глубина этого водоема – приблизительно триста метров. Но в действительности все обстоит несколько иначе.

Дно озера состоит из множества расщелин и пещер, уходящих вглубь / Фото: majestus.ru

Вода озера Церик-Кель обогащена минералами, что приводит к постоянному увеличению водоема / Фото: together-info.livejournal.com

В озеро не впадает ни одна река, однако оно не мельчает и становится все больше / Фото: puteshuli.ru

Для изучения феномена в Кабардино-Балкарию съезжается все больше ученых из разных стран / Фото: prigorod.info