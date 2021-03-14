Озеро, не имеющее дна: природный феномен в Кабардино-Балкарии

В России много интересных, загадочных и уникальных мест. Некоторые из них не изучены до конца. Среди них и удивительное озеро под названием Церик-Кель, которое находится в Кабардино-Балкарии. Оно включено в одну общую группу, куда входит целых пять водоемов. В этом озере практически никто не плавает, хотя запрета на купание в нем и нет. В различных источниках, например, в Википедии, указывается глубина этого водоема – приблизительно триста метров. Но в действительности все обстоит несколько иначе.
Дно озера состоит из множества расщелин и пещер, уходящих вглубь / Фото: majestus.ru
На протяжении всего года на Церик-Кель приезжает множество людей. Кто-то на экскурсию, другие – чтобы провести ряд исследований. Наши ученые изучили его максимально тщательно, но реальных результатов у них по-прежнему нет.
Дно озера состоит из огромного количества расщелин и различных по размерам и конфигурации пещер, уходящих вглубь земли.
Вода озера Церик-Кель обогащена минералами, что приводит к постоянному увеличению водоема / Фото: together-info.livejournal.com
Побывать там пока еще никому не удавалось, да и вряд ли найдется такой человек, у которого это получится.
Дно имеет извилистый рельеф, что существенно затрудняет его изучение. Есть и еще одна сложность, о которой стоит вспомнить. Вода в озере обогащена минералами. Будучи насыщенной ими, она разрушает, разъедает почву, что приводит к постоянному увеличению водоема.
В озеро не впадает ни одна река, однако оно не мельчает и становится все больше / Фото: puteshuli.ru
Проведенный лабораторный анализ не прояснил ситуацию. Результаты аномалий не показали, как и отклонений в составе воды. Химический анализ соответствует нормам, установленным для водоемов. Самое интересное, что реки в это озеро не впадают, а вот из него вода вытекает в огромных объемах. Тем не менее, водоем не мельчает, а наоборот, воды в нем становится все больше.
Для изучения феномена в Кабардино-Балкарию съезжается все больше ученых из разных стран / Фото: prigorod.info
Сейчас сюда приезжают и иностранные ученые. Их Церик-Кель тоже заинтересовал. Каждый из научных деятелей надеется узнать, в чем же загадка этого уникального озера и какая его реальная глубина. До сегодняшнего дня ни то, ни другое выяснить никому не удалось.
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