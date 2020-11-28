Для чего в Советском Союзе станции метро встраивали в жилые дома





Строительство метрополитена в городах Советского Союза началось еще в первой половине XX века. Первые станции и тоннели появились в Москве. Одной из любопытнейших черт раннего советского метро было интегрирование его станций в жилые дома или любые другие здания. Глядя на подобное, у многих граждан может возникнуть вопрос о том, почему нельзя было просто вынести вход на станцию на пешеходную часть улицы, как это делается в абсолютном большинстве случаев сегодня. Строительство метрополитена в городах Советского Союза началось еще в первой половине XX века. Первые станции и тоннели появились в Москве. Одной из любопытнейших черт раннего советского метро было интегрирование его станций в жилые дома или любые другие здания. Глядя на подобное, у многих граждан может возникнуть вопрос о том, почему нельзя было просто вынести вход на станцию на пешеходную часть улицы, как это делается в абсолютном большинстве случаев сегодня.

таких станций метро много. |Фото: rblogger.ru.

Вход и спуск занимают много места. |Фото: riamo.ru.

Станции, интегрированные в здания, можно увидеть не только в Москве, но и во многих других советских городах, где строился метрополитен. Есть такие и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и в Минске. Если же рассматривать данный вопрос непосредственно на примере Москвы, то можно сразу вспомнить такие станции как Охотный ряд – станция метро встроена в здание бывшего особняка XIX века; Проспект мира – станция метро встроена в жилой дом; Курская – станция также встроена в жилой дом. Само собой, список подобных станций можно продолжать еще очень долго.Для того, чтобы понять, зачем станции метро вообще встраивались в дома, необходимо вспомнить о том, как метрополитен в принципе начал появляться в городах Советского Союза.Связано это было со стремительной урбанизацией и появлением транспортной проблемы. В начале 1931 года руководству Москвы стало понятно, что трамвайный парк не справляется с задачей быстрой и бюджетной перевозки населения, а потому было решено создать новое средство передвижения.