Почему «рукопашная» во все времена была «супероружием» русских солдат

Слова полководца Суворова: «Пуля – дура, а штык – молодец», не потеряли своей насущности и в годы Отечественной войны 1942 года. Мощное «сверхоружие» русских под названием «рукопашная схватка» не раз помогало красноармейцам побеждать врагов, несмотря на численное преимущество последних. Мастерство владения холодным оружием, плюс моральная сила солдат, делали их смертельно опасными противниками в ближнем поединке и в конце XVIII веке, и в середине XX века.
Штыковой бой – особый вид военного искусства
Тренировка по штыковому бою в частях. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Штыковым приёмам солдат обучали ещё в имперские времена, сохранились такие занятия и в вооружённых силах советского государства. Перед Финской войной, в 1938 году в Союзе использовалось учебное пособие по подготовке к рукопашному бою: по нему все красноармейцы изучали азы ближнего боя с применением колющего оружия. В 1941 году, перед нападением Германии, была выпущена новая методичка, в которой материал дополнялся практическими наработками рукопашных противостояний с финнами и японцами (Халхин-Гол).
Армейская подготовка не прошла зря – уже в первые месяцы войны, вступая в ближний бой с противником, советские бойцы почти всегда одерживали победу. Так, 25 июня 1941 года красноармейцы в рукопашной схватке, произошедшей вблизи деревни Мельники в Белоруссии, смогли уничтожить весь состав двух артиллерийских батарей противника. Враг, не ожидавший ожесточённого сопротивления «вручную», со временем стал усиливать огневую мощь, чтобы свести к минимуму возможность штыкового столкновения.
После объявления полной мобилизации с новобранцами проводились ускоренные занятия по использованию в бою сапёрной лопатки и ножа; здесь же отрабатывались и удары штыком, которые квалифицировались на длинные, средние и короткие. Но лучше всех штыковым искусством владели морские пехотинцы, которых немцы за бесстрашие в дальнем и ближнем бою, прозвали «Черной смертью».
Как тактика штыкового боя приводила немцев в ужас
Штыковой бой. /Фото: cs9.ru
Популярная среди немецких солдат фраза: «Кто в рукопашной с русскими не побывал, тот войны не видал», показывает, с какой серьёзностью фашисты относились к этому виду бою. Напав на СССР, гитлеровцы, кроме прочих факторов, делали ставку и на высокотехническое оснащение своей армии. Танки, самолёты, наземное орудие и автоматическое стрелковое оружие, были на порядок лучше имеющейся к 1941 году у Советов аналогичной военной техники.
Казалось, что успешно противостоять опытному и хорошо вооружённому противнику, у солдат Красной Армии не было шансов: разве можно дать достойный отпор, имея на руках примитивную винтовку? Однако почти сразу оккупанты познакомились с более опасным оружием – рукопашной схваткой, которая, как оказалось, могла унести куда больше жизней, чем выстрелы из трёхлинейки Мосина.
Поэтому, имея уже в первые месяцы войны с СССР неоднократный опыт штыковых столкновений, гитлеровцы пытались избежать ближних боев. Происходило это зачастую безуспешно, так как советские солдаты, если была возможность, шли в рукопашную, невзирая на яростный встречный огонь. По статистике, за всю Великую Отечественную войну, более двух третей схваток с немцами заканчивались по инициативе красноармейцев боями на ближней дистанции.
Вот как сформулировал для них тактику наступления на немецкие позиции, один из военачальников действующей армии: «Находясь на расстоянии 40-50 метров от укреплений противника, атакующие пехотинцы прекращают огонь, чтобы одним броском достичь вражеской траншеи. Затем, с удаления до 25 метров, на бегу происходит метание ручных гранат. А далее следует стрелять в упор и поражать фашиста штыком или другим холодным оружием».
Почему фашисты боялись рукопашной с красноармейцами
Рукопашный бой советских солдат с немцами. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Используемая бойцами Красной Армии тактика ближнего боя приводила оккупантов в ужас. Их пугало то яростное бесстрашие и остервенелость, с которой русские вступали в рукопашную схватку. Чтобы снять напряжение и избавиться от страха перед смертельной встречей лицом к лицу, немцы нередко «накачивали» себя алкоголем. Правда такой способ хоть и увеличивал уверенность в себе и храбрость, но нарушал координацию движения и ясность мысли, что в конечном итоге заметно понижало шансы на победу.
После войны, немцы, прошедшие через рукопашный бой, признавали психологическую неподготовленность гитлеровской армии к такому виду схватки. В контактном сражении противостоять советским бойцам могли лишь элитные немецкие части, состоящие из так называемых «егерей». Однако и они избегали таких столкновений, зная о моральной силе и подготовке своих противников. Из воспоминаний Сергей Леонова, командовавшего в войну 181-м особым разведывательно-диверсионным отрядом Северного флота: «Наши солдаты перед рукопашной раздевались до тельняшек и дрались с улыбкой на лице. Это был мощный психологический приём, давление которого фрицы часто не выдерживали».
Инструкция, как обезоружить врага голыми руками, или как действовали красноармейцы в экстренных ситуациях
«Бой без выстрелов» издавна был сильной стороной наших солдат. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Понятно, что идти в рукопашную, бойцов вынуждала остановка, когда не было другого выбора. Схватка на максимально близкой дистанции ставила всех в равные условия и позволяла победить, несмотря на превосходство укрепления и вооружения врага. Только мгновенная реакция, колюще-режущее оружие (сапёрная лопатка, штык, нож) в руках и уверенность в себе могли кардинально преломить ситуацию.
Данные о том, что немцы пасуют в ближнем бою, не ускользнули, конечно же, и от внимания военных руководителей. В 1942 году для армейских частей была издана инструкция «Уничтожай врага в рукопашной схватке». Её автор, генерал-майор А. А. Тарасов, во вступительной части пособия написал: «Немецкий фашизм является коварным и чрезвычайно опасным врагом нашего Отечества, и он обладает прекрасной технической и огневой мощью, чтобы вести войну. Тем не менее, гитлеровцы избегают рукопашных боев, так как наши солдаты неоднократно доказали свою отвагу, ловкость и превосходство в таких поединках».
Далее высший офицер даёт детальное описание приёмов с использованием обычной трёхлинейки и сапёрной лопатки, а также рассказывает, каким образом подобраться к неприятелю, чтобы начать рукопашный бой. Из инструкции: «Бросай гранату в 40-45 метров от противника, чтобы прекратить его огонь. Заняв позицию, ликвидируй выживших с помощью выстрелов, штыкового удара или приклада. Ударяй лопатой и отбивайся ею резкими, быстрыми и слитными движениями. Захватывая рукой оружие фашиста, успевай сблизиться с ним и ударить лопаткой по голове».
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