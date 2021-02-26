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Как в погоне за красотой, знаменитые красавицы изменились до неузнаваемости

Как в погоне за красотой, знаменитые красавицы изменились до неузнаваемости

бы что в этом плохого – главное ведь, чтобы комплексы остались в прошлом. Но, как показывает практика, увлечение всеми этими процедурами приносят обратный эффект. Доказательство тому, истории знаменитых женщин, которые хотели исправить свои изъяны, но из красавиц превратились в чудовищ, потратив на это свои же деньги.

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