Передовые технологии, которые в Китае давно воплотили в жизнь

Достижения страны, которая не перестает удивлять.
Китай — одна из самых продвинутых стран мира. Она всегда поражает удивительными разработками и идеями, которые довольно быстро воплощаются в жизнь. Редакция Novate.ru предлагает погрузиться в мир высоких технологий и необычных изобретений, которые нам покажутся достижениями будущего, а китайцами используются уже не один год.
1. Плавучая солнечная ферма
Удивительное явление для пользы планеты. /Фото: hightech.fm
Возобновляемые источники энергии — это здоровое будущее нашей планеты. Поэтому так важно внедрять современные технологии именно в эту отрасль. Китай — передовая страна в мире по вводу новых мощностей в солнечной энергетике. Именно в этом государстве производится и вводится в эксплуатацию большое количество солнечных панелей, хоть она и не считается лидером в борьбе за «зеленую» энергетику. Причиной такой старательности является сильная загрязненность воздуха в Китае. Чтобы сделать лучше для жителей страны, правительство приняло решение использовать энергию солнца вместо добычи и переработки угля. Именно поэтому в Китае появилась самая большая в мире солнечная ферма на воде.
Интересная информация: Гелиоустановка находится прямо над затопленными шахтами, где раньше добывался уголь. Не занимая много полезного места, ферма предоставляет огромный объем электроэнергии.
2. Автострада из солнечных батарей
Эта дорога вошла в число первых магистралей из солнечных панелей. /Фото: ilpost.it
Первый проект автострады из солнечных батарей был закончен в сентябре 2016 года. Это уникальное решение было воплощено в жизнь в городе Цзиннань. На строительство ушло около 10 месяцев. Уже в декабре 2017 года была построена и вторая скоростная автомагистраль из солнечных панелей с длиною 1,6 км. Для реализации проекта пришлось покрыть дорожное полотно тремя слоями. Сверху идет прозрачный бетон — инновационный материал, по структуре и качествам сходный с асфальтом. Затем слой непосредственно солнечных панелей, а в самом низу находится изоляционный материал, который отвечает за защиту панелей от влажности земли. Несмотря на то, что панели — довольно хрупкий материал, верхнее покрытие устроено таким образом, что по дороге может проезжать даже крупногабаритный транспорт. Главная особенность такой инновационной дороги в том, что она может подзаряжать электромобили, пока они по ней едут.
3. Сеть камер наблюдения
Поразительные возможности техники наблюдения. /Фото: ekd.me
В Китае технологии могут быть не только вдохновляющими и впечатляющими, но и довольно пугающими. Именно тут разработана крупнейшая в мире сеть камер наблюдения. Поиск и арест преступника в отдельной провинции Китая в среднем занимает около 7 минут. Камеры, установленные на улицах, работают особым образом: они сканируют и распознают лица людей с помощью системы искусственного интеллекта. Некоторые камеры даже могут определять примерный рост человека, его возраст, пол, этническую принадлежность. Одежда также находится под прицелом: как ее вид, так и цвет. Хорошо работают камеры и со средствами передвижения, считывая их номер и цвет.
Полиция, которая хранит все данные, имеет обширный электронный каталог с данными о людях, которые проживают в подконтрольном им городе. При желании органы власти в любой момент могут узнать местоположение необходимого человека. Система наблюдения также дает данные о том, где человек чаще всего бывает, как проводит время, с кем общается.
4. Hema
Магазин с сервисом нового уровня. /Фото: medias.fashionnetwork.com
Hema на первый взгляд кажется совершенно обычным супермаркетом. Однако на деле он обладает рядом уникальных особенностей. Hema — это царство передовых технологий. Сделать в этом магазине покупку помогает уникальное мобильное приложение. Прогуливаясь по магазину, можно сканировать штрих-коды понравившихся товаров, а в приложении посмотреть всю подробную информацию. Например, если это продукты, то в приложении отображаются даже рецепты, в которых их можно использовать. Заказ товара и его оплата также осуществляется посредством мобильного телефона. В некоторых магазинах Hema работает технология распознавания лиц. Все данные о покупках сохраняются в приложении и при желании заказ можно снова повторить уже онлайн, без посещения магазина. Доставка товаров в радиусе 3 км от магазина занимает не более получаса.
5. Fast
Такая технология точно поражает воображение. /Фото: ecotechnica.com.ua
Fast — это самый большой в мире радиотелескоп. Его площадь можно сравнить с размером 30 футбольных полей. Диаметр гигантского телескопа составляет 500 метров. На строительство такого поразительного сооружения ушло чуть больше 5 лет. Задачей телескопа является изучение пульсаров и поиск сигналов внеземной цивилизации.
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