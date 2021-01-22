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Гоночные трициклы и воздушное такси: 10 самых запоминающихся образцов современной техники


Гоночные трициклы и воздушное такси: 10 самых запоминающихся образцов современной техники

Технический прогресс идет семимильными шагами: едва ли не каждую неделю появляется информация об очередной модернизации какого-то ранее успешного автомобиля, либо же создании принципиально нового вида транспорта или военной техники. А некоторые из них слишком впечатляющие, чтобы вниманием обойти их стороной. Вашему вниманию «десятка» наиболее запоминающихся образцов военной техники, которые были произведены в последние годы.

1. Вездеход TINGER


Уникальный российский вездеход. /Фото: tinger.ru

Уникальный российский вездеход. /Фото: tinger.ru

 

Отечественные инженеры сумели создать машину с едва ли не максимальной проходимостью. Речь идет о вездеходе TINGER, который одинаково эффективно способен выполнять функции внедорожника, трактора и даже лодки. Для выполнения различного рода задач были разработаны и колёсные, и гусеничные модификации. Машина может выдержать боковой крен до 30⁰, ездит под уклоном до 45⁰. По словам создателей, уникальная проходимость TINGER состоит в том, что конструкторы добились минимального удельного давления на грунт.

2. Аэропневмоход KANGAROO


Пожалуй, самый оригинальный вездеход последних лет. /Фото: popmech.ru

Пожалуй, самый оригинальный вездеход последних лет. /Фото: popmech.ru

 

Еще одно транспортное средство российского производства, но на этот раз является детищем не государственной промышленности, а частного изобретателя из Санкт-Петербурга Игоря Козаренко. Агрегат представляет собой транспортное средство малого веса, но при этом - повышенной проходимости.


По сути, машину можно назвать плавающим аэропневмоходом. Главной отличительной чертой являются колёса с шинами низкого давления и два пропеллера в задней части. При всей своей необычности, KANGAROO показывает отличные результаты по проходимости, одинаково хорошо преодолевая как дорогу, так и водные препятствия.

3. Мостоукладчик BLG 60


Немецкий мостоукладчик типа BLG 60. /Фото: pinterest.com

Немецкий мостоукладчик типа BLG 60. /Фото: pinterest.com

 

Данный агрегат в различных модификациях используется военными во многих странах Европы уже довольно давно. Этот гигант используется для того, чтобы обеспечить быструю и надежную переправу для транспортных средств различных габаритов. Размеры же самого BLG 60 впечатляют даже в собранном состоянии, а когда он раскладывается, то образует крепкий мост длиной больше двадцати метров.

4. Компактный автомобиль The PEBL


Забавная полумашина-полувелосипед. /Фото: better.bike

Забавная полумашина-полувелосипед. /Фото: better.bike

 

Столь необычный автоконцепт понравится многим: и приверженцам здорового образа жизни, и защитникам экологии, и даже детям. И если с последними понятно - все-таки, The PEBL имеет весьма привлекательный и даже забавный внешний облик - то, чтобы понять, чем он приглянется остальным, необходимо оценить механизм работы транспортного средства.

Все дело в том, что The PEBL может эксплуатироваться и как велосипед, и как электромобиль: привести его в движение можно, попросту крутя педали. А если водитель чувствует, что устает, то может подключить электродвигатель и дальше двигаться со скоростью около 30 км/ч.

5. Вакуумный поезд Hyperloop


Перспективный проект по созданию принципиально нового транспорта. /Фото: sputniknews.com

Перспективный проект по созданию принципиально нового транспорта. /Фото: sputniknews.com

 

Справедливости ради, следует уточнить, что данная разработка пока находится в состоянии концепта. Однако ее автор, Илон Маск, уверен в том, что совсем скоро многообещающий проект выйдет из испытательных ангаров и докажет свою эффективность воочию.

Hyperloop представляет собой вакуумный поезд, состоящий из наземного трубопровода и передвижной капсулы внутри. Согласно предварительным расчетам, максимальная скорость транспортного средства будет составлять примерно 1100 км\час. А это значит, что путь между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом Hyperloop преодолеет меньше чем за тридцать минут.

6. Экскаватор-уборщик Sweeper Cassette


Эффективный агрегат для уборки улиц. /Фото: amazonaws.com

Эффективный агрегат для уборки улиц. /Фото: amazonaws.com

 

Не забывают современные инженеры и о коммунальных службах. Так, был создан агрегат, который призван убирать улицы оригинальным гибридом своих гаджетов: специальной щеткой и полноценным экскаватором. Такая машина способна работать до получала на полной мощности при помощи мощных аккумуляторов. Кроме того, испытания наглядно продемонстрировали эффективность уборки грязи и мусора с городских улиц.

7. Концепт марсохода Mars Rover Vehicle


Мы еще по Луне не ходим, зато марсоход у нас уже есть. /Фото: foxnews.com

Мы еще по Луне не ходим, зато марсоход у нас уже есть. /Фото: foxnews.com

 

Несмотря ни на какие обстоятельства на Земле, человечество продолжает мечтать о космических путешествиях и колонизации других планет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, несмотря на прекращение полетов даже на Луну, некоторые энтузиасты уже активно занимаются созданием транспорта для передвижения по Марсу.

Концепт-кар Mars Rover Vehicle представляет собой внушительное транспортное средство, рассчитанное на восемь человек. Пока что проверить данный агрегат в полевых условиях - а в этом случае речь идет о поверхности красной планеты - не представляется возможным, однако проект заставляет говорить о себе уже сейчас как минимум за счет довольно нетривиального внешнего вида.

8. Воздушное такси EHANG 184 AAV


Одноместное такси, летающее по воздуху, уже активно разрабатывают. /Фото: airwar.ru

Одноместное такси, летающее по воздуху, уже активно разрабатывают. /Фото: airwar.ru

 

Концепция воздушного такси уже давно витает среди разработчиков, особенно после того, как большое развитие получила технология по созданию дронов. Дальше всех в воплощении данной идеи в жизнь продвинулись в Китае. Они создали одноместное летающее такси под названием EHANG 184 AAV, которое представляет собой беспилотный дрон с обтекаемым силуэтом, который поднимают в воздух 16 винтов. Оснащенное GPS-навигацией, воздушное такси способно перевозить потенциального клиента со скоростью 130 км\час.

9. Гоночное авто Morgan EV


Машина, которая будто сошла с фильма о бондиане. /Фото: autocar.co.uk

Машина, которая будто сошла с фильма о бондиане. /Фото: autocar.co.uk

 

Трицикл Morgan EV является детищем британского производства, который представляет собой полноприводный электрокар с необычным дизайном и синтезом используемых материалов. Дело в том, что кузов автомобиля производился из дерева породы ясень, алюминия и даже углепластика. Morgan EV способен развивать скорость в 100 км\час меньше чем за девять секунд, а максимальная его скорость составляет 145 км\час. Мощности аккумулятора, установленного на электрокаре, хватит, чтобы на одном заряде проехать до 240 километров.

10. Гоночный болид FireForce 3 JetCar


Сложно представить, как автомобиль способен развивать такие скорости. /Фото: flickr.com

Сложно представить, как автомобиль способен развивать такие скорости. /Фото: flickr.com

 

Этот гоночный болид многие называют самым скоростным автомобилем из ныне существующих. Реактивный агрегат развивает действительно впечатляющие скорости: на разгон до 500 км\час ему требуется около пяти секунд, а максимальные показатели вообще трудно представимы для воображения - FireForce 3 JetCar способен разогнаться до 1500 км\час.

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Гоночные трициклы и воздушное такси: 10 самых запоминающихся образцов современной техники

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Гоночные трициклы и воздушное такси: 10 самых запоминающихся образцов современной техникиПодписаться на мой Instagram
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