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Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка

Люди так привыкли хранить продукты в холодильнике, что даже не задумываются о том, что действительно стоит класть в него, а что неплохо сохранится и при комнатной температуре. Даже когда на упаковке написано «хранить в сухом прохладном месте», мы автоматически засовываем этот продукт в холодильник (там же прохладно!).
Мы тоже большинство продуктов храним в холодильнике. Но однажды задумались: а действительно ли это нужно? И кое-какие позиции из приведенного ниже списка вызвали у нас искреннее удивление.

Болгарский перец


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка

Болгарский перец вовсе не обязательно отправлять в холодильник. Около недели он запросто пролежит при комнатной температуре в кухонном ящике или бумажном пакете. Более того, в холодильнике перец становится вялым и нехрустящим.

Экзотические фрукты


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Бананы, манго, папайю и прочие тропические фрукты лучше хранить в тепле. Низкая температура портит не только их внешний вид (бананы, например, становятся темно-коричневого цвета), но и текстуру.

Соусы


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка

Кетчуп, майонез, горчица, соевый соус, бальзамический уксус, кисло-сладкие и острые соусы даже открытыми будут отлично себя чувствовать в обычном шкафчике на вашей кухне. Нет никакого смысла хранить все это на полке холодильника. Обратите внимание: во многих кафе и ресторанах такие продукты стационарно стоят на столиках.

Шоколад


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Никогда не храните шоколад в холоде. Помимо того, что он впитывает все запахи, влага внутри рефрижератора может придать шоколаду белый налет: так на поверхность выступает сахар. Налет не влияет на вкус, но выглядит не слишком привлекательно. А вот при температуре 15–20 °С шоколад будет отлично храниться как минимум полгода.

Сливочное масло


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Мы привыкли держать его в холоде, ведь это молочный продукт, а молочные продукты достаточно быстро портятся при комнатной температуре. Однако с маслом немного другая история: основной компонент (более 80 %) в его составе — это жир. Высокое содержание жира в сочетании с низким содержанием воды делает среду неподходящей для роста бактерий. Поэтому сливочное масло благополучно «проживет» при комнатной температуре как минимум несколько дней.

Персики


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Слегка зеленоватые персики лучше всего хранить при комнатной температуре. Держите их немытыми и кладите стеблем вниз. А вот спелые фрукты можно ненадолго положить в холодильник, но максимум на пару дней: на холоде они теряют влагу и их текстура меняется.

Хлеб и прочая выпечка


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Часто, купив целую буханку хлеба, мы не успеваем съесть ее полностью и, чтобы продлить срок жизни изделия, кладем ее в холодильник. Но если вы интересовались вопросами правильного хранения продуктов, то наверняка знаете, что смысла в этом нет: в прохладе хлеб теряет влагу гораздо быстрее, чем при комнатной температуре.

Нераспечатанные соки и газированные напитки


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Безалкогольные напитки вроде соков или колы одинаково хорошо хранятся и в относительном тепле, и в прохладе. Если резких и частых перепадов температуры на наблюдается, а упаковка не повреждена, то сок, который стоял на полке в шкафу несколько месяцев, вполне пригоден к употреблению.

Салями


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Салями — это вяленое мясо, которое имеет очень долгий срок хранения, вплоть до нескольких месяцев. Поэтому хранить такую колбасу в холодильнике необязательно. Лучше всего она сберегается в прохладном и проветриваемом месте при температуре 10–15 °C. В таких условиях салями просто будет продолжать созревать.

Консервированная рыба


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Не нужно хранить закрытые консервы в холодильнике, ведь от этого они не станут «свежее». Обратите внимание, в магазинах такие продукты месяцами стоят на полках и никто не стремится поскорее охладить их. А вот из открытой жестяной банки рыбу лучше переложить в стеклянный контейнер и поставить в холодильник.

Базилик



Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Чтобы базилик оставался свежим, обрежьте стебли и поместите его в стакан с водой, как цветы. Неплотно накройте стакан с зеленью полиэтиленовым пакетом и оставьте на столе. Некоторые травы, такие как петрушка и кинза, можно хранить так в холодильнике, но базилик лучше сохраняется свежим при комнатной температуре. В холодильнике его листья могут стать черными.

Ореховое масло и нутелла


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Ореховое масло не содержит много воды, поэтому его можно держать в шкафчике на кухне. Открытую банку с маслом промышленного производства нет необходимости охлаждать: продукт обычно хорошо хранится около 3 месяцев в темном шкафу при нормальной комнатной температуре. Нутеллу также не стоит ставить в холодильник: она станет твердой и непригодной для использования.

Яблоки и груши


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Эти фрукты можно охлаждать, но помните: холодный воздух внутри холодильника может разрушить их хрустящую текстуру. Лучше просто оставить их на столе. А если вы предпочитаете есть холодные фрукты, то охлаждайте их непосредственно перед употреблением.

Соленья


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
В соленьях достаточно натрия — естественного консерванта, который позволяет хранить их в течение длительного времени, даже если банка уже открыта. Единственная причина хранить соленые огурцы и помидоры в холодильнике — если вы предпочитаете есть их холодными.

Чеснок


Продукты, которые в холодильнике хранит только неопытная хозяйка
Свет и влага — злейшие враги чеснока, так как они вызывают рост плесени. Поэтому чеснок лучше сберегать при комнатной температуре в сухом темном месте с хорошей циркуляцией воздуха: например в корзине из проволочной сетки или открытом бумажном пакете в буфете или кладовой. В холодильнике чеснок, как и многие фрукты и овощи, теряет влагу. Кроме того, это никак не предотвращает прорастание.
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