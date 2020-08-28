22 блюда, которые идеально подходят для весны

После зимы у многих из нас появилась депрессия и накопилась усталость и хочется без больших мучений скинуть пару лишних килограмм и порадовать свой организм. Если вы относитесь к таким людям и вам хочется тепла, свежести и ярких красок, приготовьте эти 22 легких блюда как напоминание, что настоящая весна уже совсем скоро!
Салат из копченого лосося, авокадо, и рукколы
Приготовленный на гриле зелёный лук с измельчёнными лесными орехами и острым томатным соусом
Креветки с «лапшой» из цуккини
Салат из печёных овощей с бурым рисом и соусом из горчицы в капустном листе
Листовая свёкла с чесноком и нутом
Курица приготовленная с имбирём, чесноком и кунжутом + морковь и брокколи
Жареный лук с картофелем, варёным яйцом и зеленью
Шпинат, нут и яичница-глазунья
Курица и абрикос на шпажке
Жареный редис со сладким горошком и укропом
Листовая капуста, кунжутная паста и измельченный нут
Салат из фарро, поджаренными кедровыми орешками, сушёной смородиной и листовой горчицей
Картофель с листовой свёклой и зеленью
Салат из острого жареного свиного фарша с овощами в капустном листе
Нераспустившиеся побеги папоротника с помидорами и сыром
Спаржа с лососем запечённые в фольге
Запечённый картофель с руккола
Салат из манго с креветками и кешью
Жареные брокколи с арахисом
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Салат из белой фасоли с редисом
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