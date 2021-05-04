Почему в СССР качество грузинского чая оставляло желать лучшего, и есть ли он на прилавках сегодня

Чаеводство получило широкое распространение на территории Грузии и Азербайджана в 1920-30 годы / Фото: daily.afisha.ru

1. Что повлияло на качество конечного продукта

Чаеуборочный комбайн нужно было настраивать под каждую полосу / Фото: Twitter

Один комбайн выполнял работу за 25-30 человек / Фото: br.az

После распада СССР чайное производство в Грузии сократилось в два раза / Фото: daily.afisha.ru

2. Процесс изготовления

В процессе обработки из чайных листьев выпаривают влагу / Фото: pikabu.ru

Прессованный чай оставляют сушиться 2-3 недели / Фото: tc-company.ru

3. Современные реалии

Качество современного чая из Грузии не уступает аналогам / Фото: 1coffee.ru