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10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

Большинство людей не пытаются специально испортить свое здоровье. Но иногда мы просто живем обычной жизнью, ни о чем не думаем, и тут БАЦ! Становится нехорошо, появляется усталость, начинает болеть голова или проявляется какой-нибудь другой недуг, доставляющий массу проблем. Чаще всего мы даже не понимаем, почему это происходит. Что ж, один из десяти факторов, описанных в этой статье, вполне может нести ответственность за то, что мы наносим ущерб своему здоровью, даже не подозревая об этом.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью


10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

Посмотрите на этого мужчину, сидящего за компьютером. Все вроде хорошо, да? Но на самом деле работа за компьютером может существенно навредить здоровью. Длительная работа за неправильно настроенным монитором приводит к перенапряжению глаз и головным болям. Сидячее положение на протяжении длительного времени становится причиной вынужденной напряженности мышц головы, шеи, плеч и рук, что приводит к остеохондрозу и туннельному синдрому запястий. При работе компьютер создает вокруг себя электрическое поле, которое деионизирует окружающую среду, а платы и корпус при нагревании еще и испускают в воздух вредные вещества.

Чтобы минимизировать вред от длительной работы за компьютером, важно не только правильно оборудовать свое рабочее место, а также сидеть так, чтобы монитор располагался на расстоянии не менее 45-70 см от глаз, но и регулярно делать перерывы в работе — не менее 10 минут каждый час.

Также большую пользу принесет дыхательная гимнастика, незамысловатые упражнения на плечевой пояс или простые упражнения для глаз.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

Многие из нас в порыве работы или учебы могут время от времени или постоянно грызть карандаши или ручки. Казалось бы, это не самое вредное занятие. Но первое впечатление обманчиво, ведь стоит учесть, что, кусая канцелярские принадлежности, вы повреждаете зубную эмаль, а если привычка стала навязчивой, то, грызя твердые предметы, можно даже расшатать корни зубов. Кроме того, стоит учитывать, что причина такой привычки — избыток тревоги и напряжения, которые человек старается сбросить таким вот необычным способом.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Если я не направляюсь на пляж, то вполне могу выйти на улицу и без солнцезащитного средства, и все будет в порядке». Но это не вполне так! Подобные средства не только защищают вас от вредных УФ-лучей, но и помогают коже оставаться молодой, а ведь мы все хотим сохранить молодость как можно дольше, правда?

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Что такого, если я надену носки в постель?» Вообще-то это тоже должно быть обоснованным. Ведь резинки на носках могут повлиять на кровообращение в ногах, а также препятствовать венозному оттоку, став причиной тяжести в ногах. Если носки сделаны из синтетических материалов, это препятствует тому, чтобы кожа дышала, а также вызывает потливость.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Принимая душ каждый день, я не делаю ничего плохого». Вообще-то делаете. Каждый день моясь под горячим душем, да еще с применением отшелушивающих средств, вы безвозвратно смываете с эпидермиса липиды, которые помогают вашей коже сохранять влагу.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Я слышал, бег трусцой полезен». Простите, но даже здесь стоит быть осторожней. Бег трусцой повышает риск образования артрита, главным образом в коленях, на которые приходится максимум нагрузки, особенно при беге по асфальту. Если вы решили заняться бегом, то стоит проконсультироваться с врачом, а заодно и уточнить, нет ли у вас противопоказаний для бега.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Я могу есть лимоны, в этом нет ничего плохого». Есть! Во-первых, стоит учесть, что лимоны противопоказаны в случае язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита и панкреатита, а также гастрита с повышенной кислотностью. Также следует быть осторожным при приеме больших количеств лимонного сока, так как он может разрушить зубную эмаль, поэтому в таких случаях его следует разбавлять некоторым количеством воды.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Можно же пожевать попкорн, пока смотришь фильм? Только не говорите, что это тоже вредно». К сожалению, все-таки вредно! Если не учитывать те незначительные факты, что попкорн может повредить зубы, застрять в промежутках между зубами и стать причиной кариеса, то однозначно стоит обратить внимание на его состав. Ведь в него добавляют массу ароматизаторов, усилителей вкуса, жира, большое количество сахара или соли и других добавок. Самую большую опасность таит в себе масло, которое используется для жарки. Мало того, что оно делает попкорн очень калорийным, так еще и может стать причиной проблем с легкими. Ведь при нагревании масла с диацетилом, которое используется при производстве попкорна, образуются токсичные вещества, способные поражать легкие.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

В арсенале любой современной девушки есть фен. И высушивая волосы феном после каждого мытья головы, мы даже не задумываемся, какой вред наносим здоровью собственной шевелюры. А ведь после длительного применения фена волосы истощаются, становятся сухими и ломкими, а кончики начинаются сечься. Можно, конечно, привести их в порядок тщательным уходом и питательными масками, но если продолжать регулярную сушку мокрых волос очень горячим феном, их состояние будет постепенно и необратимо ухудшаться.

10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью

«Ну, в офисе-то можно сидеть?» Вред от сидячей работы доказан уже давным-давно. Небезызвестные британские ученые провели исследование и выяснили, что люди с сидячей работой стареют в среднем на десять лет раньше, чем их более активные ровесники. А риск получения сердечного приступа возрастает до 64%, если вы сидите за столом более 6 часов в день.

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