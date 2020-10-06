4 упражнения для развития голоса, после которых вас захотят слушать часами

Голос — один из инструментов взаимодействия между людьми. Если он от природы слабый и неуверенный, велика вероятность того, что сказанные вами слова не произведут нужного эффекта. Но профессор Феликс Алексеевич Кузьмин считает, что силу голоса можно и нужно тренировать.
Вы сможете развить его силу при помощи специальных упражнений также, как развиваете мышцы на занятиях физкультурой. Голос станет более низким и благозвучным, его диапазон расширится, произношение станет более четким.
Упражнение 1
Встаньте перед зеркалом. Сделайте выдох, затем вдох и произносите каждый звук до тех пор, пока у вас хватит дыхания. Итак, вдохните и начинайте:
— Иииииииииии.
— Ээээээээээээ.
— Ааааааааааа.
— Ооооооооооо.
— Уууууууууууу.
Эта последовательность не случайна, вы начинаете со звука самой высокой частоты — «и». Если вы при этом положите ладонь на голову, то ощутите легкую вибрацию кожи. Это свидетельство более интенсивного кровообращения. Произнесение звука «э» активизирует область шеи и горла, вы это можете почувствовать, приложив руки к шее. Произнесение звука «а» благотворно воздействует на область грудной клетки. При произнесении звука «о» усиливается кровоснабжение сердца, а упражнение со звуком «у» оказывает положительное воздействие на нижнюю часть живота.
Произносите медленно один за другим все звуки три раза. Вы хотите, чтобы ваш голос был более низким и глубоким? Тогда много раз в течение дня произносите звук «у».
Упражнение 2
Теперь нужно активизировать область груди и живота, для этого надо произносить звук «м» с закрытым ртом. Упражнения на звук «м» проделайте три раза. Один раз совсем тихо, второй раз громче и в третий раз как можно громче, чтобы голосовые связки напряглись. Положив ладонь на живот, вы ощутите сильную вибрацию.
Упражнение 3
Особое внимание следует уделить звуку «р», поскольку он способствует улучшению произношения и придает голосу силу и энергичность. Для того чтобы расслабить язык, проведите предварительную подготовку: поднимите кончик языка к небу за передними верхними зубами и «порычите» как трактор. Итак, сделайте выдох, потом вдох и начинайте «рычать»: «- Ррррр». После этого выразительно и эмоционально с подчеркнуто раскатистым «р» произнесите следующие слова:
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Упражнение 4
В заключение проделайте «упражнение Тарзана», которое представляет собой лучшую профилактику против простудных заболеваний и инфаркта миокарда. Встаньте прямо, сделайте выдох, затем глубокий вдох. Сожмите руки в кулаки. Громко произносите звуки из первого упражнения, начиная со звука «и», и одновременно колотите себя кулаками по груди, как это делал Тарзан в знаменитом фильме. Затем продолжайте, произнося звук «э» и так далее. По окончании упражнения вы заметите, как очищаются ваши бронхи, как ваше дыхание становится свободным, как вы заряжаетесь энергией. Это упражнение следует выполнять только по утрам, поскольку оно обладает возбуждающим и активизирующим действием.
После нескольких недель тренировки сравните свой нынешний голос с прежним, лучше всего это сделать, заранее перед началом тренировок записав свой голос на диктофон. Вы убедитесь, что ваш голос заметно изменился.Теперь он обрел большую силу, а это значит, что вы стали говорить более убедительно и сильнее воздействовать на окружающих. В результате подобной тренировки спокойнее и глубже становится не только голос, но и ваши мысли. Чем глубже и ниже голос, тем больше он оседает в сознании, тем большее впечатление производят произносимые слова.
c, По материалам: Школа жизни
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