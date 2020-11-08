Тайна древних китайских «волшебных зеркал», над разгадкой которой до сих пор ломают голову учёные

Разнообразные волшебные зеркала.

В мире остался лишь один мастер, владеющий секретом производства волшебного зеркала .

Многие нюансы этого древнего ремесла были утеряны.

Свет на поверхности зеркала отражается и преломляется таким образом, что бронза кажется прозрачной.

Современным учёным так и не удалось постичь тайну магического эффекта древнего китайского зеркала.

Западные учёные попытались воспроизвести эффект древневосточного магического зеркала, используя компрессор.

Искусство изготовления волшебных зеркал восходит к династии Хань (206 г. до н.э. - 24 г. н.э.).

В Китае метод изготовления бронзового сплава известен примерно с 2000 года до нашей эры.

Предмет этот был чрезвычайно редким и дорогим.

Есть одна интересная деталь этих зеркал, что роднит их с современными дисковыми носителями информации.