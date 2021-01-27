5 правил питания настоящего атлета

Вряд ли вы найдете среди профессиональных спортсменов хотя бы одного заросшего салом и с пивным брюшком. Это было бы просто смешно. То, что все спортсмены поджарые, с четко прорисованными формами мышц люди, результат не только упорных тренировок, но и, в первую очередь, правильно составленной диеты.



Но мифы в области питания часто вводят в заблуждение спортсменов-любителей, заставляя страдать их здоровье и спортивные результаты. Серьезные спортсмены знают, что исключение из рациона жиров, углеводов, клейковины и веганство ни к чему хорошему не приводят. Питаться нужно правильно, и поэтому здесь представлены пять общих правил питания, которым следуют спортсмены мирового уровня различных дисциплин.









Ешьте все

Соблюдайте пропорции

Потребляйте углеводы

Ешьте обильно

Диета и стресс