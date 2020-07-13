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Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность



Чтобы чувствовать себя привлекательным и уверенным, большинство знаменитостей готовы делать самые разные вещи: тренироваться каждый день в спортзале, придерживаться очень строгих диет и даже ходить к пластическим хирургам. А также, пытаясь стать идеальными, знаменитости часто идут на очень необычные перемены, которые многие люди просто назвали бы экзотическими или даже странными. Мы были поражены тем, что знаменитые женщины готовы сделать, чтобы полюбить себя и полюбить своих поклонников. Итак, давайте посмотрим на 8 знаменитостей, которые решили изменить свою внешность довольно эксцентричным образом. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

1. Мэри-Кейт Олсен.


Было время, когда только самые преданные поклонники могли отличить Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен друг от друга. В 2000-х их милые лица и огромные глаза завоевали много сердец. Но сегодня они больше не похожи друг на друга. Лицо Мэри-Кейт теперь не такое. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

2. Деми Мур.


В отличие от многих голливудских звезд, Деми Мур никогда не отрицала, что ее красота не только естественная, но и продукт опытных профессионалов. Она потратила около 320 000 долларов на все свои процедуры. Кроме того, однажды ей сделали очень необычную операцию — липомоделирование колена, которое сделало кожу на коленях менее морщинистой.
Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

3. Ники Минаж.


Поклонники любят Ники Минаж не только за ее великолепные песни, но и за то, что она не хочет терять вес и любит свое тело. Но если вы посмотрите на ее последние фотографии, то увидите, что она немного похудела, а ее ноги выглядят намного стройнее, поэтому люди в Интернете считают, что у нее могла быть липосакция. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

4. Ариана Гранде.


Ариана Гранде — известная певица во всем мире. Эта улыбающаяся девочка-подросток превратилась в великолепную женщину с миллионами поклонников. Теперь она выглядит как Бэмби, но она не выглядела так, когда была моложе. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

5. Дита фон Тиз.


Дита фон Тиз имеет тонкую талию. Королева бурлеска открыто признает, что ей сделали пластическую операцию, где некоторые ребра были удалены. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

6. Хайди Монтаг.


Американская телеведущая, певица и дизайнер Хайди Монтаг открыто рассказывает публике о своих пластических операциях. Например, у нее была очень необычная процедура — у нее была липосакция шеи. И она очень довольна результатом. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

7. Эммануэль Беар.


Французская актриса Эммануэль Беар считалась одной из самых привлекательных женщин несколько десятилетий назад: благодаря ее симпатичной внешности зрители влюбились в нее с первого взгляда. Но сама Эммануэль не думала, что выглядела идеально, и ей хотелось иметь большие губы. К сожалению, врачи ошиблись и ввели в ее губы другое решение, которое изменило форму ее рта. После этого Беар решительно против пластической хирургии. Знаменитости, которые радикально изменили свою внешность

8. Дрю Бэрримор.


Дрю Бэрримор — одна из немногих знаменитостей, которым сделали операцию по уменьшению груди (в 1990-х).


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