Классные короткие факты о юморе и смехе
Смех — загадка природы. Мы знаем множество полезных свойств смеха, но пока не можем ответить на самый главный вопрос: зачем природа наградила нас смехом? Впрочем, кое-что о смехе всё-таки известно.
Смеяться приятно и полезно, и вот какие аргументы Фактрум нашёл в подтверждение этого.
1. Смех людей неразрывно связан с коммуникацией. Веселое общество провоцирует нас на смех, а в одиночестве мы смеемся в 30 раз реже.
2. Смех вызывает расширение внутренней оболочки кровеносных сосудов, а это способствует улучшению движения по ним крови.
3. Учёные советуют диабетикам почаще смеяться, так как смех снижает уровень сахара в крови.
4. С точки зрения эволюции, чувство юмора — результат полового отбора, поскольку оно является признаком высокого уровня интеллекта и творческих способностей особи.
5. «Доброе» чувство юмора чаще всего является результатом хорошей наследственности, а вот «чёрный» юмор учёные считают плодом влияния социума и воспитания.
6. Пары, которые могут смеяться над недостатками друг друга, имеют хорошие шансы прожить вместе долгую и счастливую жизнь.
7. Американский невролог Уильям Фрай выяснил, что от смеха в крови увеличивается количество антител. Таким образом, смех укрепляет иммунитет.
8. Женщины смеются чаще мужчин, а мужчины чаще шутят. Женщины чаще смеются в голос, а мужчины — фыркают и хрюкают.
9. Есть такая вещь как гелотофобия — боязнь смеха и страх быть высмеянным. Этот термин не используется в официальной психиатрии, тем не менее, гелотофобия — не редкость.
10. Американец Сет Бенедикт Грэм в книге «Культурный анализ русско-советского анекдота», признался, что многие шутки военнослужащих российской армии ему непонятны. Например, он не понимает, почему русские смеются над этим:
— Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?
— Можно, только не включайте.
11. Рассказчик смеется на 46% чаще слушателей.
12. Израильские специалисты по гинекологии провели эксперимент, доказавший, что смех увеличивает шансы на зачатие ребенка при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).
13. Когда мы смеемся, в работу включаются мускулы лица, диафрагмы, брюшного пресса. В процессе смеха принимают участие около 80 различных групп мышц.
14. Смех тратит энергию, поэтому способствует похудению. Исследователи подсчитали, что 10–15 минут громкого смеха от души могут избавить от 50 лишних ккал.
15. Смех и его влияние на здоровье изучает целая наука — гелотология. Геотологи, например, утверждают, что во время смеха в организме начинает вырабатываться эндорфин, тело расслабляется, а боль притупляется.
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