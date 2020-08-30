Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться

На протяжении многих веков идеалы женской и мужской красоты менялись, и определенные типы фигур, формы лица, цвет глаз и цвет волос считались эталоном красоты. Но в то же время всегда ценились симметрия, даже текстура кожи и тон кожи, а также отсутствие каких-либо дефектов. В настоящее время мы живем в интересное время — когда кажется, что идеалы красоты перестали существовать вообще. Мы верим, что красота в глазах смотрящего. Сегодня мы хотим показать вам людей, которые, вероятно, не могли работать в модельной индустрии 20 лет назад, но теперь они делают миллионы людей более уверенными в своей необычной внешности.







1. Маэва Джанни Маршалл. У французской модели были проблемы со здоровьем — у нее был инсульт и заболевание почек. Затем она была вынуждена принимать лекарства, которые делали ее кожу гиперчувствительной к солнцу. В результате веснушки стали такими яркими, что некоторые люди не верили, что они настоящие. Тем не менее, этот «недостаток» принес ей известность и проложил ей дорогу на главные шоу мира.







2. Скарлетт Костелло. Она перестала выщипывать волосы между бровей и брить подмышки в возрасте 15 лет. Злобные критики назвали ее претенциозной феминисткой, но это не помешало ей стать успешной моделью.

3. Зак Мико. Индустрия моды начала принимать женщин больших размеров сравнительно недавно, но мужских моделей больших размеров все еще очень мало. Зак Мико принимает участие в фотосессиях для модных журналов и участвует в показах мод , а также получает сообщения в своем аккаунте в Instagram не только от поклонников, но и от мужчин, которые вдохновлены его примером.4. Анна Рубин. Анна Рубин из Дании. Пропорции ее тела, черты лица, густые брови придают ей немного мужской облик. Во времена Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл женщина с такой внешностью вряд ли достигла бы успеха в модельном бизнесе, но теперь андрогинность снова в тренде.5. Челси Вернер. Челси Вернер родилась с синдромом Дауна. Она не могла ходить, пока ей не исполнилось 2 года, и врачи сказали, что у нее низкий мышечный тонус и что эта проблема останется с ней на всю жизнь. Несмотря на это, ее родители записали ее в класс гимнастики. Она тренировалась так же, как обычные спортсмены, проводя в тренажерном зале 16 часов в неделю, и смогла стать четырехкратной чемпионкой США по спортивной гимнастике среди людей с ограниченными умственными возможностями и двукратной чемпионкой мира.6. Эйми Маллинз. Эми Маллинс родилась без малоберцовой кости и в возрасте одного года перенесла ампутацию обеих ног ниже колен . Когда она пошла в колледж, она на равных соревновалась с спортсменами, а позже стала чемпионкой Паралимпийских игр.7. Джек Эйрс . У Джека была инвалидность с детства — в правую ногу вживили железную скобу, из-за чего он постоянно болел и очень медленно рос. Пока его одноклассники встречались с девочками, играли в футбол и строили планы на будущее, Джек боролся с тяжелой депрессией, чувствуя, что он будет инвалидом всю свою жизнь. Поэтому он решил ампутировать ногу в возрасте 16 лет. После операции жизнь Джека стала лучше — он решил стать пожарным, и для этого ему нужно было привести свое тело в форму. Он начал серьезно заниматься фитнесом, его заметили, и в результате Джек стал моделью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: