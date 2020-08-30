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Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться

На протяжении многих веков идеалы женской и мужской красоты менялись, и определенные типы фигур, формы лица, цвет глаз и цвет волос считались эталоном красоты. Но в то же время всегда ценились симметрия, даже текстура кожи и тон кожи, а также отсутствие каких-либо дефектов. В настоящее время мы живем в интересное время — когда кажется, что идеалы красоты перестали существовать вообще. Мы верим, что красота в глазах смотрящего. Сегодня мы хотим показать вам людей, которые, вероятно, не могли работать в модельной индустрии 20 лет назад, но теперь они делают миллионы людей более уверенными в своей необычной внешности.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

1. Маэва Джанни Маршалл. У французской модели были проблемы со здоровьем — у нее был инсульт и заболевание почек. Затем она была вынуждена принимать лекарства, которые делали ее кожу гиперчувствительной к солнцу. В результате веснушки стали такими яркими, что некоторые люди не верили, что они настоящие. Тем не менее, этот «недостаток» принес ей известность и проложил ей дорогу на главные шоу мира.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

2. Скарлетт Костелло. Она перестала выщипывать волосы между бровей и брить подмышки в возрасте 15 лет. Злобные критики назвали ее претенциозной феминисткой, но это не помешало ей стать успешной моделью.



Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

3. Зак Мико. Индустрия моды начала принимать женщин больших размеров сравнительно недавно, но мужских моделей больших размеров все еще очень мало. Зак Мико принимает участие в фотосессиях для модных журналов и участвует в показах мод, а также получает сообщения в своем аккаунте в Instagram не только от поклонников, но и от мужчин, которые вдохновлены его примером.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

4. Анна Рубин. Анна Рубин из Дании. Пропорции ее тела, черты лица, густые брови придают ей немного мужской облик. Во времена Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл женщина с такой внешностью вряд ли достигла бы успеха в модельном бизнесе, но теперь андрогинность снова в тренде.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

5. Челси Вернер. Челси Вернер родилась с синдромом Дауна. Она не могла ходить, пока ей не исполнилось 2 года, и врачи сказали, что у нее низкий мышечный тонус и что эта проблема останется с ней на всю жизнь. Несмотря на это, ее родители записали ее в класс гимнастики. Она тренировалась так же, как обычные спортсмены, проводя в тренажерном зале 16 часов в неделю, и смогла стать четырехкратной чемпионкой США по спортивной гимнастике среди людей с ограниченными умственными возможностями и двукратной чемпионкой мира.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

6. Эйми Маллинз. Эми Маллинс родилась без малоберцовой кости и в возрасте одного года перенесла ампутацию обеих ног ниже колен. Когда она пошла в колледж, она на равных соревновалась с спортсменами, а позже стала чемпионкой Паралимпийских игр.

Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться в них

7. Джек Эйрс. У Джека была инвалидность с детства — в правую ногу вживили железную скобу, из-за чего он постоянно болел и очень медленно рос. Пока его одноклассники встречались с девочками, играли в футбол и строили планы на будущее, Джек боролся с тяжелой депрессией, чувствуя, что он будет инвалидом всю свою жизнь. Поэтому он решил ампутировать ногу в возрасте 16 лет. После операции жизнь Джека стала лучше — он решил стать пожарным, и для этого ему нужно было привести свое тело в форму. Он начал серьезно заниматься фитнесом, его заметили, и в результате Джек стал моделью.

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Люди, которые не вписываются в стандарты моделей, но все же заставляют тысячи поклонников влюбиться

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