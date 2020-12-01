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5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупать


5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупать

 

Сегодня для того, чтобы новый товар приобрели, необходимо не только проинформировать потенциального клиента о всех его достоинствах, но и применить хотя бы минимум маркетинговых приемов, которые могли бы привлечь потребителя. Вот только порой одна строчка в информации о вещи может отпугнуть покупателя. Именно так произошло с несколькими ножами, которые по характеристикам были довольно многообещающими, однако их названия отбивали всякое желание приобрести их.

1. Bastinelli Assaucalypse


Название ножа только к концу света и подходит. /Фото: pinterest.ocm

Название ножа только к концу света и подходит. /Фото: pinterest.ocm

 

В компании Bastinelli маркетологи попытались не просто присвоить одной из моделей ножа оригинальное название, а похоже даже уникальное - посредством составления слова из двух. Так, лезвие именовали с помощью слияния пары слов assault («штурм», «нападение», «атака») и apocalypse («апокалипсис»). Однако выбор части слов для объединения оказался не совсем удачным - слог ass аналогично английскому слову, обозначающему человеческую «пятую точку», что в сочетании с «концом света» выглядит даже угрожающе.

2. Microtech Death on Contact Killswitch


Нож с названием, которое заставляет опасаться даже прикосновения к нему. /Фото: gearbarrel.com

Нож с названием, которое заставляет опасаться даже прикосновения к нему. /Фото: gearbarrel.com

 

С виду этот нож не несет в себе больше опасности, чем десятки других. Но так думают ровно до того момента, пока не натыкаются на его название - Death on Contact на английском языке означает «смерть от прикосновения».
Кроме того, следующее слово в наименовании - killswitch - дословно переводится как «включатель убийства». Все это в совокупности скорее отталкивает потенциальных потребителей: до него при таком названии дотронуться не каждый решится.

3. Medford S.U.K. & F.U.K.


Лезвия неплохие, но с неожиданным подтекстом в названии. /Фото: blogspot.com

Лезвия неплохие, но с неожиданным подтекстом в названии. /Фото: blogspot.com

На первый взгляд, в названиях линейки ножей lender Utility Knife и Fixed Utility Knife (то есть «Гибкий универсальный нож» и «Фиксированный универсальный нож») от компании Medford нет ничего странного или обидного. Вот только полностью эти словосочетания не пишут, а сокращают до аббревиатур - S.U.K. и F.U.K., которые созвучны двум нецензурным иностранным словам. А такой маркетинговый ход мало кого привлечет из потребителей.

4. Busse Nuclear Meltdown Special Forces Natural Outlaw.


Названия для ножа, а бессмысленная абракадабра. /Фото: popmech.ru

Названия для ножа, а бессмысленная абракадабра. /Фото: popmech.ru

Одно дело, когда очередное лезвие носит просто странное или даже угрожающее название. И совсем другое - когда оно состоит из нескольких слов и значит слишком много, а в совокупности получается какая-то белиберда. А у конкретно этого ножа название складывается из таких слов: «ядерная катастрофа», «спецназ», «настоящий преступник». Вот только вместе все это - не более чем абракадабра.

5. Vulture Cholera


Назвать что-либо в честь смертельной болезни - не самая лучшая идея. /Фото: hiconsumption.com

Назвать что-либо в честь смертельной болезни - не самая лучшая идея. /Фото: hiconsumption.com

Холера - это тяжелое заболевание, острейшая желудочно-кишечная инфекция, от которой много веков умирали люди. И даже несмотря на достижения медицины в странах Африки эта болезнь по-прежнему отбирает жизни тысяч человек. А потому совершенно непонятно, чем руководствовались создатели ножа, который назвали в честь холеры.

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5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупать

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5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупатьПодписаться на мой Instagram
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