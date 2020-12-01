5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупать

1. Bastinelli Assaucalypse

Название ножа только к концу света и подходит. /Фото: pinterest.ocm

2. Microtech Death on Contact Killswitch

Нож с названием, которое заставляет опасаться даже прикосновения к нему. /Фото: gearbarrel.com

3. Medford S.U.K. & F.U.K.

Лезвия неплохие, но с неожиданным подтекстом в названии. /Фото: blogspot.com

4. Busse Nuclear Meltdown Special Forces Natural Outlaw.

Названия для ножа, а бессмысленная абракадабра. /Фото: popmech.ru

5. Vulture Cholera

Назвать что-либо в честь смертельной болезни - не самая лучшая идея. /Фото: hiconsumption.com