5 ножей, чьи названия отбивают всякое желание их покупать

Сегодня для того, чтобы новый товар приобрели, необходимо не только проинформировать потенциального клиента о всех его достоинствах, но и применить хотя бы минимум маркетинговых приемов, которые могли бы привлечь потребителя. Вот только порой одна строчка в информации о вещи может отпугнуть покупателя. Именно так произошло с несколькими ножами, которые по характеристикам были довольно многообещающими, однако их названия отбивали всякое желание приобрести их.
1. Bastinelli Assaucalypse
Название ножа только к концу света и подходит. /Фото: pinterest.ocm
В компании Bastinelli маркетологи попытались не просто присвоить одной из моделей ножа оригинальное название, а похоже даже уникальное - посредством составления слова из двух. Так, лезвие именовали с помощью слияния пары слов assault («штурм», «нападение», «атака») и apocalypse («апокалипсис»). Однако выбор части слов для объединения оказался не совсем удачным - слог ass аналогично английскому слову, обозначающему человеческую «пятую точку», что в сочетании с «концом света» выглядит даже угрожающе.
2. Microtech Death on Contact Killswitch
Нож с названием, которое заставляет опасаться даже прикосновения к нему. /Фото: gearbarrel.com
С виду этот нож не несет в себе больше опасности, чем десятки других. Но так думают ровно до того момента, пока не натыкаются на его название - Death on Contact на английском языке означает «смерть от прикосновения». Кроме того, следующее слово в наименовании - killswitch - дословно переводится как «включатель убийства». Все это в совокупности скорее отталкивает потенциальных потребителей: до него при таком названии дотронуться не каждый решится.
3. Medford S.U.K. & F.U.K.
Лезвия неплохие, но с неожиданным подтекстом в названии. /Фото: blogspot.com
На первый взгляд, в названиях линейки ножей lender Utility Knife и Fixed Utility Knife (то есть «Гибкий универсальный нож» и «Фиксированный универсальный нож») от компании Medford нет ничего странного или обидного. Вот только полностью эти словосочетания не пишут, а сокращают до аббревиатур - S.U.K. и F.U.K., которые созвучны двум нецензурным иностранным словам. А такой маркетинговый ход мало кого привлечет из потребителей.
4. Busse Nuclear Meltdown Special Forces Natural Outlaw.
Названия для ножа, а бессмысленная абракадабра. /Фото: popmech.ru
Одно дело, когда очередное лезвие носит просто странное или даже угрожающее название. И совсем другое - когда оно состоит из нескольких слов и значит слишком много, а в совокупности получается какая-то белиберда. А у конкретно этого ножа название складывается из таких слов: «ядерная катастрофа», «спецназ», «настоящий преступник». Вот только вместе все это - не более чем абракадабра.
5. Vulture Cholera
Назвать что-либо в честь смертельной болезни - не самая лучшая идея. /Фото: hiconsumption.com
Холера - это тяжелое заболевание, острейшая желудочно-кишечная инфекция, от которой много веков умирали люди. И даже несмотря на достижения медицины в странах Африки эта болезнь по-прежнему отбирает жизни тысяч человек. А потому совершенно непонятно, чем руководствовались создатели ножа, который назвали в честь холеры.
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