Что за необычная подводная лодка стоит брошенной посреди залива

Брошенная подводная лодка стоит уже 50 лет / Фото: pinterest.ru

Создатель подлодки мечтал спуститься на ней к месту, где затонул лайнер «Andrea Doria» / Фото: forum.worldofwarships.com

Подлодка так и не спустилась на дно морское / Фото: thedonoghues.com

Изначально горе-судно было покрашено желтой краской, однако сейчас его украшает только ржавчина / Фото: nevsedoma.com.ua