Что за необычная подводная лодка стоит брошенной посреди залива

Может ли обычный человек, прогуливаясь по побережью, увидеть собственными глазами брошенную на произвол судьбы подводную лодку? Возможно, но далеко не всегда. Особенно, если это не совсем обычное судно, бороздившее морские просторы во времена боевых действий. Но в каждом правиле есть свои исключения, и это один из таких случаев.
Брошенная подводная лодка стоит уже 50 лет / Фото: pinterest.ru
Именно такую подлодку можно увидеть вблизи Кони-Айленда. Стоит она в одном и том же месте приблизительно сорок-пятьдесят лет. На вид она вполне обычная, но имеет свои отличия. Нестандартность судна заключается в цели его создания. То есть строили ее не для традиционного использования.
Создатель подлодки мечтал спуститься на ней к месту, где затонул лайнер «Andrea Doria» / Фото: forum.worldofwarships.com
Создателем ее стал один из работников местного судостроительного предприятия по имени Джерри Бьянко в 1967 г. Он мечтал на этой лодке спуститься на дно, к месту, где затонул «Andrea Doria», круизный лайнер, и достать оттуда драгоценности. Для конструкции использовался весь расходный материал, который только он мог отыскать. Кое-что выносил из судоверфи, другие элементы делал из собранного металлолома, который тогда можно было найти поблизости.
Подлодка так и не спустилась на дно морское / Фото: thedonoghues.com
Конструкция, получившаяся в итоге, действительно, по внешним признакам напоминала подлодку. Вроде бы и работа велась как положено, но Бьянко ждал неприятный сюрприз. Во время спуска на воду при помощи крана конструкция застряла в мусоре и иле. К сожалению, как ни старались, сдвинуть судно с места не смогли. Во-первых, для этого не было достаточного количества денег. Во-вторых, идея просто себя изжила.
Изначально горе-судно было покрашено желтой краской, однако сейчас его украшает только ржавчина / Фото: nevsedoma.com.ua
Подлодка осталась посреди залива и пролежала там все эти десятилетия. Изначально, судно покрасили желтой краской, но сегодня, естественно, от нее уже практически ничего не осталось. Почти вся поверхность покрыта ржавчиной.
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