Снеки и протеиновые батончики: 9 блюд, которые не справляются с голодом

1. Фастфуд

Фастфудом быстро насытишься, но и быстро проголодаешься. /Фото: naked-science.ru

2 Чипсы и другие снеки

Снеки не только вредные, но и не насытят как следует. /Фото: yarnews.net

3. Блюда китайской кухниhttp://funhere.ru/?p=15777

Порции большие, а наешься все равно ненадолго. /Фото: livejournal.com

4. Протеиновые батончики

Не всегда диетические, еще и голод не утоляют. /Фото: marathonec.ru

5. Блюда турецкой кухни

Вроде бы и сытно, но чувство это не надолго. /Фото: russianglobal.com

6. Обезжиренные молочные продукты

Обезжиренный йогурт или творожок голод победить не смогут. /Фото: kalynivja.city

7. Фруктовые соки

Сок - это прежде всего напиток, и голод он эффективно не утолит. /Фото: best-wallpaper.net

8. Кондитерские и мучные изделия

Сдоба и сладости насытят, но ненадолго. /Фото: metamarketing.ru

9. Блюда тайской кухни

Острая еда насытить не сможет. /Фото: .thailand-trip.org