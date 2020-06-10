Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль

Многие водители на отечественных просторах души не чают в своих автомобилях. Однако с течением времени приходит тот день, когда необходимо посмотреть правде в глаза – автомобиль, прослуживший долгие годы верой и правдой, превращается из верного друга в обузу. В такой случает остается сделать только одно: «застрелить раненую лошадь», продав автомобиль на вторичном рынке.





1. Коррозия металла

2. Автомобиль «сыплется»

3. Капитальный ремонт