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Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль

Многие водители на отечественных просторах души не чают в своих автомобилях. Однако с течением времени приходит тот день, когда необходимо посмотреть правде в глаза – автомобиль, прослуживший долгие годы верой и правдой, превращается из верного друга в обузу. В такой случает остается сделать только одно: «застрелить раненую лошадь», продав автомобиль на вторичном рынке. Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль

1. Коррозия металла


Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль Кузов – один из важнейших и в тоже время один из наиболее уязвимых элементов каждого автомобиля. Коррозия и угроза ее развития доставляет каждому хозяину автомобиля немало головной боли. Хуже всего то, что ржавчина сразу же заметна, особенно, если ее развитие было запущено. Продать автомобиль с рыжими пятнами точно не получится. Особенно, когда деструктивному процессу поддаются несущие элементы. Поэтому с ржавчиной следует бороться постоянно, особенно, если рассчитываешь избавиться от машины до тех самых пор, пока все не станет совсем плохо.

2. Автомобиль «сыплется»


Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль Если автомобиль начал требовать буквально еженедельных поездок в автосервис по причине того, что в нем снова сломалась какая-то «непонятная» мелочь, то значит пришло время задуматься над тем, чтобы отправить «старичка» куда подальше. На самом деле «сыплющийся» автомобиль намного хуже, чем тот, кузов которого начал ржаветь.
Все потому, что никогда не знаешь, что и когда сломается в нем в следующий раз. Длительные и дальние поездки на такой машине и вовсе превращаются в что-то невозможное.

3. Капитальный ремонт


Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль Даже коррозия не является страшным сном любого автовладельца. Настоящий, абсолютный и сильнейший страх, который может испытать владелец машины, исходит от необходимости заняться капитальным ремонтом двигателя. Очень часто стоимость данной операции достигает таких цифр, что очень быстро становится совершенно очевидно – куда проще машину просто продать. Однако, здесь важно «правильно поймать момент», так как если у автомобиля начался «масложер», выхлопная труба дымить сильнее угольного завода, а мощность мотора стала такая, что кажется будто бы ездишь на мотоколяске – продать машину будет почти невозможно.

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Признаки, указывающие на необходимость побыстрей продать автомобиль

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