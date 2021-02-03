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Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Мы окружены вещами: какие-то помогают нам в повседневной жизни, а другие лишь отнимают силы и энергию. Пожалуй, вторым рядом с человеком и вовсе не место. Наверняка у каждой женщины в доме найдется что-то из этих предметов, с которыми пора попрощаться.
Мы решили выяснить, что есть дома практически у каждой женщины, но точно не прибавляет ей радости.

1. Неудобная обувь


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше
У каждой женщины найдется пара красивых туфель или кроссовок, в которых прекрасно все, кроме того, что они предательски натирают ноги и оставляют мозоли. Если специальные стельки или пластыри не помогут исправить этот недочет, то, как и со всем, что причиняет боль, с такой обувью лучше расстаться.

2. Проволочные вешалки


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше
Такие вешалки часто выдают в химчистке или продают прямо вместе с одеждой, и возникает соблазн оставить их в своем шкафу. Но не стоит спешить так делать, ведь долгое хранение одежды на хлипком металле может привести к серьезному повреждению любимых вещей.
Хорошая вешалка должна имитировать человеческую форму плеч. Слишком тонкая конструкция вешалки из проволоки приводит к тому, что одежда свисает и растягивается. Но не стоит выбрасывать такие плечики, ведь их можно обшить тканью, добавив таким образом толщины.

3. Дешевое постельное белье


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Хотя дешевое белье из полиэстера не мнется так, как белье из натуральных тканей, все же оно имеет существенный недостаток: наволочки и простыни не дышат и препятствуют теплообмену, спать на таком белье бывает жарко, что особенно мешает летом и в теплую погоду.
Кроме того, некоторые виды постельного белья бывают слишком тонкими и жесткими, похожими на бумагу. В этом случае о здоровом и полноценном сне остается только мечтать.

4. Одежда, вдохновляющая на диету


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

У многих в гардеробе найдется условное «платье с выпускного» или джинсы, которые перестали застегиваться в талии. Они висят там в надежде, что хозяйка с понедельника направится в тренажерный зал и через пару месяцев вновь сможет щеголять в любимой одежде.
Но бывает и такое, что день икс все не настает, а одежда висит в шкафу мертвым грузом долгие месяцы, а то и годы. И при этом она уже не мотивирует на изменения, а скорее наоборот, напоминает об отложенных желаниях.

5. Старая косметика


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше
Если вы из тех, чья косметичка ломится от обилия косметики, то есть повод посмотреть, а нет ли там просроченных продуктов. Со временем косметика портится, и в ней заводятся бактерии, что может привести к проблемам с кожей и инфекциям. Чтобы этого избежать, нужно провести ревизию: проверить, не изменил ли продукт свой цвет, текстуру, не стал ли иначе пахнуть.
Чтобы продлить жизнь косметическим средствам, нужно хранить их вдали от солнечных лучей и влажных помещений (хранение в ванной — это не вариант). Идеальное место — холодильник, ведь низкие температуры увеличивают срок хранения. Существуют даже специальные микрохолодильники для кремов и декоративной косметики.

6. Пожелтевшие подушки


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Подушка — это едва ли не самая важная вещь в жизни любого человека. Именно с подушкой начинается день, вместе с ней он и заканчивается. От нее зависит, будет ли человек по ночам видеть сладкие сны или ворочаться от неудобства. Но, увы, даже срок жизни хороших подушек рано или поздно подходит к концу — в них неизбежно заводятся споры грибов и плесень.
Чтобы понять, настало ли время попрощаться с верной «подругой», можно провести простой тест — сложить ее пополам. Если она не возвращает форму, а остается «лежать», то, увы, пора сказать ей «пока». Чтобы продлить жизнь подушкам, необходимо регулярно стирать наволочки, покупать специальные наперники, защищающие от пота, а также стирать сами подушки согласно инструкции, а перьевые сдавать в химчистку.

7. Нежеланные подарки


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше
Часто тут возникает дилемма: что делать с вещью, которая вроде и не нравится, а выбросить жалко? Хранить ее в доме — не лучшая идея, ведь квартиры не резиновые, да и мало кому по душе жить в окружении вещей, которые не радуют, а вызывают раздражение.
Такой подарок свою функцию выполнил: показал, что одариваемый кому-то небезразличен, а как дальше им распорядиться — дело хозяина. Можно попытаться продать на доске объявлений или передарить — все будет лучше, чем держать в своем доме нелюбимую вещь и нарушать тем самым атмосферу уюта. Чтобы избежать в будущем недоразумений с подарками, составляйте списки желаний или скажите, что предпочитаете, когда дарят сертификаты и впечатления.

8. Книги, которые не понравились


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Как и с нежеланными подарками, нет смысла отводить место в доме под хранение книг, которые вы точно перечитывать не станете. Скорее всего, книга, которая не пришлась по вкусу вам, пригодится кому-то другому. Можно попробовать обменяться в буккроссинге или пожертвовать издания местной библиотеке.

9. Коробки из-под обуви


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Многие люди держат у себя коробки из-под обуви на случай, если им понадобится емкость для хранения. Но почему-то таких случаев представляется меньше, чем в шкафах и гардеробах хранится коробок. Советуем после покупки сразу утилизировать коробки, чтобы они не занимали место в доме.

10. Прозрачные и светлые емкости для ванной и кухни


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

На красивых интерьерных картинках часто мелькают шампуни и бальзамы, перелитые в идентичную стеклянную тару. Выглядит красиво, но это не всегда практично: воздействие света может повлиять на качество продукта, особенно когда вещество изначально продавалось в светонепроницаемой таре. Чем темнее тара, тем дольше хранится в ней продукт: темное стекло защищает от окисления. Стекло синего и зеленого цвета не подойдет, поскольку через него проходят ультрафиолетовые лучи, а вот янтарное будет в самый раз.

11. Разделочные доски с трещинами


Вещи в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше
Деревянные разделочные доски придают кухне красивый вид и долго служат, ведь древесина обладает антибактериальными свойствами, но образовавшийся скол или трещина — веская причина заменить кухонный инвентарь на новый. Все дело в том, что в глубоких выемках скапливаются остатки пищи и бактерии, с которыми даже самая прочная древесина не справится.
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