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3 питательных блюда, которые можно приготовить из кукурузной крупы


3 питательных блюда, которые можно приготовить из кукурузной крупы

Кукурузная крупа богата на витамины и микроэлементы, она обладает антиоксидантным действием, способствует улучшению цвета кожи и состояния волос, а также в целом благоприятно влияет на организм. Ко всему прочему из неё можно приготовить не только молочную кашу, а и огромное разнообразие блюд, среди которых каждый найдёт что-то для себя.

1. Запеканка с ветчиной


Запеканка из кукурузной крупы с ветчиной. \ Фото: thebestwinesfromitaly.wordpress.com.

Запеканка из кукурузной крупы с ветчиной. \ Фото: thebestwinesfromitaly.wordpress.com.

 

Как правило запеканки чаще всего бывают творожные и мясные, но сегодня среди прочих рецептов затесался тот самый, который однозначно стоит попробовать приготовить. А именно – из кукурузной крупы с добавлением ветчины и помидоров.

Ингредиенты:

• Крупа кукурузная - 1 стакан;
• Ветчина - 250-300 г;
• Сыр твёрдый - 200-250 г;
• Яйца - 2 шт;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Перец болгарский желательно красный - 1 шт;
• Помидоры - 4 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Лук - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Сахар - по вкусу;
• Смесь сушёных пряных трав - по вкусу;
• Масло растительное.
Кукурузная запеканка. \ Фото: pinterest.dk.

Кукурузная запеканка. \ Фото: pinterest.dk.

 

Способ приготовления:

• Кукурузную кашу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;
• Лук и морковь очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на растительном масле;
• Затем добавить нарезанные кубиком помидоры и сладкий перец;
• Приправить солью, перцем, сушёными травами, щепоткой сахара;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 10-15 минут на среднем огне, периодически помешивая;
• Готовую кашу выложить в форму для запекания, предварительно смазав растительным или сливочным маслом;
• Разровнять вилкой;
• Сверху выложить обжаренные овощи;
• В миске смешать молоко с яйцами и тёртым сыром;
• Получившейся смесью залить овощи в форме для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 духовку на тридцать минут;

• Перед подай нарезать равномерными кусочками и пожеланию посыпать свежей зеленью.

2. Яблочно-грушевый десерт


Кукурузный десерт с яблоками и грушами. \ Фото: yandex.ua.

Кукурузный десерт с яблоками и грушами. \ Фото: yandex.ua.

 

При упоминании кукурузной крупы вряд ли приходит в голову то, что из неё можно приготовить оригинальный десерт с добавлением яблок и груш.

Ингредиенты:

• Кукурузная крупа - 1 неполный на два пальца стакан;
• Груши - 1 шт;
• Яблоки - 1 шт;
• Коньяк - 6 ч.л;
• Изюм - 1,5 ст.л;
• Клюква - 1,5 ст.л;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Сахар - по вкусу;
• Гвоздика молотая - щепотка;
• Соль морская крупная - пара кристаллов.
Десерт из кукурузной крупы с добавлением яблок и груш. \ Фото: google.com.

Десерт из кукурузной крупы с добавлением яблок и груш. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Кукурузную крупу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;
• Изюм и клюкву залить коньяком и оставить на 15-20 минут;
• Яблоки и груши вымыть;
• При желании очистить кожуру;
• Мякоть нарезать слайсами;
• Обжарить на сливочном масле примерно 3-4 минуты;
• Затем добавить сахар и вымоченную в коньяке клюкву с изюмом;
• Аккуратно перемешать и готовить примерно 5-6 минут;
• Затем добавить щепотку гвоздики;
• Ещё раз перемешать;
• Снять с огня;
• Кашу переложить в форму для запекания, предварительно смазав её сливочным маслом;
• Слегка разровнять и выложить сверху яблочно-грушевый соус;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут или до образования золотистой корочки;

• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой.

3. Клёцки во фритюре


Клёцки во фритюре. \ Фото: facebook.com.

Клёцки во фритюре. \ Фото: facebook.com.

 

Многие наверняка хотя бы раз в своей жизни пробовали клёцки. Но наверняка мало кто знает о том, что их можно приготовить из кукурузной крупы, да ещё и во фритюре. Звучит вкусно, не так ли? Тем более, если подать с томатным пикантным соусом.

Ингредиенты:

• Крупа кукурузная - 1 стакан;
• Вода - 1,5 стакана;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Масло оливковое - 1 ст.л;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 3-4 ст.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Разрыхлитель - 0,5 пакета;
• Сахар - 1 ч.л;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Масло растительное - 500 мл;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Кукурузные клёцки во фритюре. \ Фото: livejapan.com.

Кукурузные клёцки во фритюре. \ Фото: livejapan.com.

 

Способ приготовления:

• Молоко смешать с водой и оливковым маслом;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и всыпать крупу кукурузную;
• Варить 5-6 минут, постоянно помешивая;
• После снять с огня;
• Добавить измельчённый зелёный лук и пропущенный через пресс чеснок;
• Затем добавить пару яиц, муку, соль, сахар, молотый перец и разрыхлитель;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• В глубокой кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, довести до кипения;
• Из кукурузной массы сформировать клёцки или шарики;
• Отправить в кипящее масло;
• Готовить 6-7 минут;
• После переложить на бумажные полотенца;
• Подавать с томатным соусом или со сметаной.

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3 питательных блюда, которые можно приготовить из кукурузной крупы

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