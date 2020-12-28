Как приготовить вкуснейшую домашнюю буженину: 7 лучших рецептов

Буженина – универсальное блюдо, которое можно приготовить из чего-угодно – лопатки, шейки или даже окорока. Кроме того, существует масса рецептов, что позволят изменить вкус любимого и такого простого блюда до неузнаваемости.
1. С соевым соусом
Буженина с соевым соусом. \ Фото: vozdosudoeste.com.br.
Нежное мясо свинки в сочетании с пикантным азиатским соевым соусом – то, что обязательно стоит попробовать приготовить каждой хозяйке.
Ингредиенты:
• Свинина – 1 кг;
• Чеснок – 7 зубочков;
• Соевый соус – 2 ст.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Растительное масло – 1 ст.л;
• Соль и перец.
Сочная, вкусная и ароматная домашняя буженина. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить, разделить на зубчики и накрошить;
• Мясо промыть под водой;
• Обсушить полотенцами;
• Сделать небольшие выемки ножом и нафаршировать их чесноком;
• Обдать солью и перцем;
• Полить соусом;
• Мёд распределить по поверхности;
• Отправить в холодное место на час;
• Форму смазать или застелить;
• Выложить мясо и отправить в духовку на час при 220 градусах;
• Каждые двадцать минут поливать мясо соком из формы.
2. С вином
Буженина с вином. \ Фото: pinterest.com.
Мясо в винном маринаде, в особенности, если речь идёт про домашнюю буженину, с лёгкостью сможет составить конкуренцию всеми любимому шашлыку.
Ингредиенты:
• Свинина – 2,5 кг;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Вино белое сухое – 250 мл;
• Соус гранатовый – 5 ст.л;
• Кориандр – 2 ст.л;
• Мускатный орех – 1 ст.л;
• Соль и перец.
Домашняя буженинка. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Снять шелуху с чеснока;
• Продавить через пресс;
• Добавить в ёмкость, залив вином и гранатовым соусом;
• Добавить следом специи, перемешать;
• Мясо вымыть и протереть полотенцами;
• Выложить в отдельную миску и залить готовой смесью;
• Герметично накрыть крышкой и отправить на день в холодное место;
• Каждые несколько часов мясо переворачивать;
• Выложить мясо вместе с соусом в рукав;
• Завязать и отправить на форму;
• Поставить в духовку на два часа при 200 градусах;
• Затем рукав разрезать, снизить мощность духовки и дать постоять ещё десять минут.
3. С мандаринами
Буженина с цитрусами. \ Фото: kobieta.onet.pl.
А вот если под рукой есть цитрусы, в частности – спелые и вкусные мандарины, то стоит попробовать приготовить мясо с ними, добиваясь яркого и оригинального запаха и вкуса.
Ингредиенты:
• Свинина – 1 кг;
• Вода – 1 л;
• Мандарины – 2 шт;
• Соль – 5 ч.л;
• Тимьян – 4 веточки;
• Перец душистый – 6 шт;
• Лавр – 3 шт;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Паприка, кориандр, смесь перцев и горчица в зернах – по 1 ч.л.
Буженина домашняя. \ Фото: arzi-tver.ru.
Способ приготовления:
• Набрать в кастрюлю воду;
• Добавить следом соль, перец, лавр и тимьян;
• Снять кожуру с одного мандарина;
• Сок отжать в воду;
• Накрошить его на кусочки, избавляясь от косточек;
• Также добавить в кастрюлю;
• Довести смесь до кипения, а затем дать остыть;
• Мясо предварительно промыть;
• Положить в тёплую смесь и герметично закрыть крышкой;
• Отправить в холод на полдня;
• Чеснок очистить от шелухи;
• Часть продавить через пресс;
• Добавить к сыпучим специям;
• Отжать к ним же сок оставшегося мандарина;
• Мясо вынуть из соуса и обтереть полотенцами;
• Остатки чеснока накрошить небольшим кубиком;
• Сделать в мясе выемки и вложить туда чеснок;
• Смазать получившимся соусом из специй;
• Завернуть в фольгу и отправить в духовку;
• Печь два часа при 160 градусах;
• После вынуть из духовки и оставить на полчаса, а затем снять фольгу.
4. С кориандром
Буженина с кориандром. \ Фото: neighborfoodblog.com.
Для готовки буженины можно использовать не только духовку, как в классических рецептах, но и попробовать сварить её в аппетитном бульоне прямо на плите!
Ингредиенты:
• Свинина – 1 кг;
• Вода – 1,5 л;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Лавр – 1 шт;
• Соль – 2 ч.л;
• Душистый и черный перец – по 5 шт;
• Кориандр – половинка чайной ложки;
• Черный и красный перец – по половинке чайной ложки.
Пряная и ароматная буженина. \ Фото: slezinger.ru.
Способ приготовления:
• Воду влить в кастрюлю и довести до кипения;
• Промыть морковку и добавить в воду, следом вложить луковицу;
• После того, как вода вновь будет кипеть, выложить в неё мясо;
• Варить сорок минут, следя, чтобы вода покрывала мясо;
• Затем всыпать соль, горошины перца;
• Добавить лавр и кориандр;
• Варить ещё двадцать минут;
• Снять с огня и накрыть крышкой;
• Дать постоять в бульоне до полного остывания;
• Очистить чеснок и выдавить через пресс;
• Соединить с сыпучими приправами;
• Вынуть мясо с бульона;
• Обтереть получившейся смесью;
• Завернуть в фольгу и отправить в холод на полдня.
5. С имбирём
Буженина с имбирём. \ Фото: joinfo.ua.
Ещё один интересный вариант приготовления буженины в домашних условиях – это добавление к мясу азиатского соевого соуса и кусочков душистого корня имбиря.
Ингредиенты:
• Свинина – 800 г;
• Имбирь – 1 шт;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Розмарин – веточка;
• Соевый соус – 5 ст.л;
• Масло оливковое – 3 ст.л;
• Яблоко – 1 шт;
• Горчица в зернах – 2 ч.л;
• Соль и перец;
• Масло растительное.
Пикантная буженина. \ Фото: foxsovet.com.
Способ приготовления:
• Очистить и накрошить имбирь;
• Снять шелуху с чеснока и нашинковать;
• Розмарин промыть и листочки снять с ветки;
• Соус, масло, перец и нарезанный имбирь соединить и перемешать;
• В мясе сделать выемки и вложить туда чеснок и листочки розмарина;
• Переложить мясо в миску или пакет;
• Залить соусом так, чтобы он покрывал его полностью;
• Накрыть герметично и отправить на полдня в холод;
• После достать мясо и обтереть его полотенцами;
• Снять кожуру с яблока;
• Натереть его на маленькой тёрке;
• Добавить горчицу и остатки соуса;
• Плеснуть масло на сковородку и слегка обжарить мясо до золотистости;
• Отложить в сторону и дать остыть;
• Затем обмазать соусом и вложить в рукав;
• Отправить в духовку на час при 200 градусах;
• После приготовления дать постоять около двадцати минут.
6. С пивом
Нереально устоять перед домашней бужениной. \ Фото: lifestyle.segodnya.ua.
Завалялась под рукой бутылочка-другая пива? Тогда обязательно испробуйте этот рецепт, что позволит приготовить мясо, которое домочадцы и гости слопают в мгновение ока.
Ингредиенты:
• Свинина – 1 кг;
• Пиво светлое – 160 мл;
• Сидр – 160 мл;
• Горчица – 3 ст.л;
• Сахар – 1 ст.л;
• Гвоздика – 3 шт;
• Лавр – 2 шт;
• Соль и перец.
Нет ничего вкуснее домашней буженины. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• Добавить соль с сахаром к горчице;
• Всыпать следом перец и перемешать;
• Натереть мясо этой смесью;
• Смазать форму и выложить в неё мясо;
• Полить пивом и сидром;
• Добавить гвоздику с лавром;
• Отправить в духовку на час при 200 градусах;
• Каждые двадцать минут поливать выделяемым соком;
• После приготовления накрыть фольгой на двадцать минут.
7. С квасом
Приятного аппетита! \ Фото: livejournal.com.
А вот чтобы свинина приобрела уникальный и ни с чем не сравнимый вкус и аромат, обязательно замаринуйте её в квасе с добавлением веточек мяты для душистости.
Ингредиенты:
• Свинина – 1 кг;
• Квас – 750 мл;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 7 зубочков;
• Мята – веточка;
• Лавр – 1 листочек;
• Уксус – 1 ч.л;
• Соль и перец;
• Мясная приправа.
Не желаете кусочек? \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Очистить лук и чеснок, накрошить;
• Мясо обдать водой и высушить полотенцами;
• Сделать выемки ножом и всыпать туда кусочки лука и чеснока;
• Обдать солью, перцем и специями;
• Выложить в миску и залить квасом так, чтобы он покрывал мясо полностью;
• Добавить оставшиеся зеленые специи;
• Замотать плёнкой и отправить в холодное место на полдня;
• Выложить на форму и печь час при 200 градусах;
• Перед подачей нарезать кусочками и употреблять холодной.
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