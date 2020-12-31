Кто передал СССР план Гитлера об операции «Цитадель» и во сколько обошлись русским услуги шпиона

Грандиозная битва на Курской дуге, продолжавшаяся 50 дней, завершилась победой Красной Армии 23 августа 1943 года. Германии не помогли ни новейшие танки, ни отборный личный состав: до начала немецкого наступления советское командование уже располагало секретными сведениями о планах противника. Это информация дала возможность организовать достойное противодействие врагу, который так и не смог оправиться после поражения, начав вскоре отступать по всей линии фронта.
Что предусматривала операция «Цитадель» и почему Гитлер решил поставить на карту все
Штаб Гитлера. /Фото: ziuavictoriei2020.ro
Курская дуга – выступ линии фронта, находившийся под контролем Красной Армии, и имевший размеры до 200 км в ширину и около 120 км в глубину западной территории. Гитлеровское руководство планировало, нанеся удар со стороны Орла и Белгорода, уничтожить советские войска, сомкнув свои армии «Юг» и «Центр» в районе Курска. Наступательную операцию, получившую кодовое название «Цитадель», решено было провести 5 июля 1943 года.
Для участия в предстоящей масштабной битве немцы задействовали по две тысячи самолётов и танков, 10 тысяч единиц артиллерийского орудия, 50 дивизий общей численностью 900 тысяч человек. Гитлер рассчитывал протаранить линию советской обороны, бросив на штурм авиацию и бронетанковые соединения, после чего закрепить успех с помощью пехотных частей.
В последующие планы вермахта входило развёрнутое наступление (операция «Пантера») с целью выхода в тыл советским войскам, для дальнейшего продвижения на Москву. Одновременно победа под Курском должна была демонстрировать мощь немецкого оружия и подтвердить его несокрушимость. Чтобы осуществить свои грандиозные замыслы, Гитлер, глубоко веривший в удачный исход наступления, решил идти на риск, поставив на карту все во имя достижения цели.
Кто был тем таинственным шпионом, который передал в СССР ценную информацию об операции «Цитадель»: основные версии
Мартин Борман с Адольфом Гитлером. /Фото: ichef.bbci.co.uk
Операция «Цитадель» разрабатывалась в условиях повышенной секретности: массированное наступление должно было быть не только масштабным, но и внезапным для советского руководства. Однако сохранить в тайне военные планы не удалось – все данные о предстоящей военной компании попали в Москву раньше, чем очутились на столе Гитлера.
Передать информацию мог только человек из окружения фюрера, о чем немцы были прекрасно осведомлены. Единственной проблемой для них являлось – никто не мог вычислить затесавшегося в верхушку Третьего рейха шпиона с позывным «Вертер». Под подозрением находилось сразу несколько высокопоставленных лиц: личный секретарь Гитлера Мартин Борман, начальник тайной полиции (гестапо) Генрих Мюллер, глава внешней разведки Вальтер Шелленберг.
Также имелись предположения, что «Вертером» мог быть либо генерал-лейтенант связи Эрих Фельгибель, либо высший офицер связи в верховном командовании Фриц Тиле. Впрочем, догадки насчёт их не подтвердились, так как обоих офицеров расстреляли в 1944 году, как участников антигитлеровского заговора. Сведения же от неуловимого «Вертера» поступали в Москву до самого окончания войны.
В чем заключалась работа тайного агента «Вертера»
Начальник тайной полиции Генрих Мюллер с Адольфом Гитлером. /Фото: imperhans.ru/
Деятельность «Вертера» немецкая контрразведка зафиксировала весной в 1942 году, когда обнаружила утечку особо охраняемых данных о ходе ведения войны. С этого периода советское руководство периодически получало сведения о новых видах германского вооружения, объёмах производства военной промышленности и, конечно же, о планах и намереньях высшего командования противника.
В частности, в числе переданных «Вертером» сообщений в Москву находилась информация о стратегических планах немцев на летний период 1942 года; подробности о причинах задержек наступления на Восточном фронте; данные о разработке боевых отравляющих веществах и опытах по использованию компонентов в составе атомной бомбы.
Однако самой ценной информацией стали сообщения о подготовке к атаке на Курской дуге: благодаря им немцы, утратив преимущество внезапности и количественного превосходства в живой силе и технике, потерпели поражение, которое определило дальнейший ход войны. Об оперативности передачи новых сведений можно судить по воспоминаниям личного переводчика фюрера Пауля Кареля. В своей книге он писал: «Не было сомнений, что передаваемая информация исходила из круга высшего командования. Возникало ощущение, что её диктовали прямо из Ставки Гитлера…».
Во сколько СССР обошлась информация об операции «Цитадель»
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В тайну настоящего имени агента «Вертера» были посвящены всего несколько человек. Среди них находился и Рудольф Ресслер – неприметный владелец издательства «Вита-Нова» в Швейцарии.
Родившись в Германии, юный Рудольф, будучи патриотом своей страны, принимал участие в Первой мировой войне. Там он понял, что неспособен выстрелить в человека, но продолжал ходить в атаку, намеренно «забывая» зарядить винтовку. Не исключено, что именно в тот период произошло знакомство Ресслера с будущими высшими чинами вермахта, связи с которыми он использовал для создания разведывательной сети.
Не приняв нацистскую власть, в 1934 году Рудольф переехал в Швейцарию. Оттуда через 8 лет, он начал сотрудничать с Главным разведывательным управлением Генштаба СССР, получив кодовое имя «Люци». Существует предположение, что «Люци» имел в гитлеровском окружении около 200 своих людей. Однако к наиболее ценным кадрам он относил, кроме «Вертера» с информацией из вермахта: «Ольгу» из командования люфтваффе, «Анну» из министерства иностранных дел, и неких «Тедди» и «Билла».
Не являясь убеждённым коммунистом, Ресслер работал не за идею, а за вознаграждение, которое порой представляло собой весьма внушительную сумму. Так, за передачу данных об операции «Цитадель», которые он получил от агента «Вертера», Ресслеру заплатили около 500 000 долларов. Одна эта сумма позволяет судить о значимости информации, и подтверждает мнение историков о том, что «Люци» являлся самым высокооплачиваемым сотрудником внешней военной разведки СССР.
Деятельность шпионов преуменьшать никак нельзя, иногда влияние от них работы было поистине колоссальным. Все они отличались особым качеством - могли втереться в доверие даже к самым мнительным людям. Так простому фермеру удалось обмануть самого Гитлера, и сорвать множество планов нацистов.
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