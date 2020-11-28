12 приемов по уборке дома для тех, кто немного помешан на чистоте

Среднестатистический человек в неделю тратит на уборку и мелкий ремонт от 7 до 9 часов. Однако некоторым везет меньше, и они, несмотря на все свои усилия и потраченное время, не могут добиться идеального результата. Хозяйство дома всё равно кажется недостаточно организованным, а чистота — небрежной. Всё дело в использовании неправильных методов уборки. Чтобы вдвое сократить время приведения дома в порядок, нужно взять на заметку всего несколько полезных советов. Они сделают любого обычного человека суперзвездой по максимально быстрой и эффективной уборке дома.

1. Чистое сияние туалета

Пара минут — и дело в шляпе. /Фото: i.ytimg.com





Тщательно почистить унитаз от желтого налета поможет обычный столовый уксус. Надо намочить им несколько бумажных полотенец или салфеток и приложить их к поверхности в особо загрязненных местах. Спустя несколько минут салфетки можно убирать, а унитаз промыть простой водой. В зависимости от тяжести загрязнений компресс из уксуса нужно держать от 2 до 15 минут.





2. Порядок в шкафу

Элегантное и простое решение для выдвижных полок. /Фото: organizedinteriors.com





Поддерживать порядок в одежде не так уж и сложно. Чтобы вещи, которые хранятся в выдвижных ящиках, не сминались и не путались со временем, их нужно укладывать вертикально, а не друг над друге. Только так можно быстро найти нужную одежду и не создать беспорядка. Нужно приучить себя сразу складывать все вещи в правильном порядке каждый день, а не скапливать целую кучу на стуле или диване.







3. Как невыполнимое задание превратить в легкое?

Креативное решение нелегкой задачи. /Фото: s3.r29static.com





Жалюзи! Только одно это слово во время уборки навевает грусть, обреченность и невероятную скуку. Стоит только подумать, как долго придётся протирать каждую полоску, и хочется сразу сбежать как минимум в другую комнату. Чтобы облегчить это сложное занятие, понадобится старый или ненужный носок. Надеваем его на руку и прямо ею протираем жалюзи. Без тряпки дело пойдет намного быстрее.





4. Эффективное очищение сковороды

Алюминиевая фольга снова приходит на помощь. /Фото: experthometips.com





Вместо того, чтобы долго-долго тереть сковороду губкой и чистящим средством, лучше применить современное креативное средство. Из алюминиевой фольги для запекания нужно сделать небольшой плотный шарик. Добавляем небольшое количества средства для посуды и трём поверхность сковороды. Она снова засияет всего за пару минут и без особых усилий.





5. Правильные полочки

Инструменты для уборки, которые используются чаще всего, всегда должны быть под рукой. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info





Первое правило эффективности — удобное расположение всех средств для уборки. Часто применяемые предметы должны находиться под рукой. На уборку затратится гораздо меньше времени, если вам не придется полчаса искать нужную тряпочку для зеркал или средство для обработки швов между плитками. Сделать орудия уборки более доступными помогут удобные открытые полочки на внутренней части мебели, ну или их более экономичные варианты в виде навесных кармашков.





6. Чудодейственная пена для бритья

Эффективное недорогое средство для очистки нержавеющей стали. /Фото: media1.s-nbcnews.com





Не нужно тратиться на дорогостоящее средство для уборки поверхностей из нержавеющей стали. Практически в любом доме найдется мужская пена для бритья, которая справится с разводами, жирными пятнами и отпечатками пальцев просто на «ура». Чтобы средство подействовало, его нужно просто нанести на поверхность, немного подождать, а потом вытереть губкой или сухой тканью. Помимо этого пена для бритья отлично справляется с большинством видов пятен на коврах. Возможно, теперь стоит прикупить пару лишних бутылочек этого средства гигиены?





7. Обновление старого крана

Кран засияет чистотой всего через 10 минут. /Фото: virality1.tiscali.cz





На кранах в ванной комнате или на кухне часто остаются разводы, высохшие капли или налёт от воды. Чтобы вернуть им сияющий и красивый вид, можно использовать зубную пасту. С ее помощью получится быстро и легко отполировать все хромированные поверхности.





8. Больше никакой шерсти в доме

Борьба с беспорядком от домашних питомцев. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com





Как не убирай, а на ковре, мягкой обивке стульев, диванов и другой мебели постоянно остается шерсть домашних любимцев. Убрать их обычной влажной тряпкой весьма проблематично — медленно и всё равно часть ворсинок остаётся на поверхности. В этом деле помогут резиновые перчатки — они собирают шерсть быстро и без особых усилий.





9. Фантастическое избавление от царапин

Царапины на мебели волшебным образом исчезают благодаря ореху. /Фото: img.wonderhowto.com



Царапины на деревянной поверхности можно убрать с помощью грецкого ореха. Очищенным орехом нужно натереть поврежденные места, тогда царапины станут практически незаметными.





10. Всё ещё есть латунь в доме?

Кто знает, как быстро почистить латунь? /Фото: images.thefrenchhouse.net





Столики, подсвечники, светильники или статуэтки из латуни всё ещё украшают некоторые дома. Со временем этот металл некрасиво темнеет и теряет свой привлекательный внешний вид. Чтобы этого избежать, при уборке нужно использовать кетчуп. С помощью губки втираем его круговыми движениями в латунный предмет, а затем стираем водой.





11. Труднодоступные места на окнах

Всё станет чистым! /Фото: bengkel.kaodim.com





Швы в пластиковых окнах почистить качественно практически не удаётся. А туда регулярно забивается пыль и грязь, что через некоторое время становится заметным. Очень некрасиво! Чтобы решить проблему, можно взять пищевую соду и добавить в неё несколько капель уксуса. Этой смесью нужно заполнить все труднодоступные места на окнах и оставить на 5-10 минут. После этого потереть старой зубной щеткой и смыть водой. Напоследок просушить все швы сухой тряпкой.





12. Блестящая техника

Спирт — полезная штука в любом доме. /Фото: tehznatok.com





Если замучились протирать технику от пыли, используйте спирт. Смочите им мягкую ткань и очистите все поверхности — отличный результат не заставит себя ждать.



Источник: https://novate.ru/blogs/091118/48350/