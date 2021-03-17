Откуда взялись бумажные деньги

Широко известно, что китайцы подарили человечеству много полезных вещей – порох, фарфор, компас, а ещё именно в Поднебесной появились первые бумажные деньги. А том, что поспособствовало появлению первых бумажных денег, как их изготавливали и благодаря кому первые купюры попали в Европу, пойдёт речь в этом обзоре.







Медная монета династии Шан, которая была найдена в гробнице, является самой ранней известной валютой, имевшей массовое хождение. Её появление относят к XI веку до нашей эры. Подобные металлические монеты с квадратным отверстием в центре были признаны стандартной торговой валютой. Монеты были и серебряные, и золотые, а поскольку существовали они достаточно долгое время, можно говорить об их эффективной защите от фальшивомонетчиков. Правда, была одна весьма значительная проблема – богатому человеку было достаточно проблематично взять с собой желаемое количество денег. Их приходилось перевозить на повозках, запряжённых ослами.







Китайская рыночная площадь с магазинчиками и киосками. Крупный план части картины Зханг Зедуана (1085-1145)



Именно поэтому появились «цзяоцзы». Из-за соображений безопасности и необходимости внимательно следить за экономикой, китайское правительство во время династии Сун лицензировало специальные заведения для хранения монет людей (предтеча банков).

Люди хранили свои монеты в этих заведениях, а в качестве подтверждения того, сколько монет находится в хранилище, им выдавали специальные бумажные банкноты. Видя, что этот метод является весьма эффективным, правительство начало выпускать банкноты в качестве официальной валюты для торговли. Таким образом появились на свет первые в мире официальные бумажные деньги.Так выглядели первые в мире бумажные деньги «цзяоцзы»При династии Сун в Китае появился порох , компас и флот. А ещё при этой династии появились первые бумажные деньги. Альтернативная форма валюты, которая стала более удобной заменой для квадратных перфорированных монет, впервые появилась в столице Сычуань, Чэнду в X веке. Именно эти купюры считаются первыми в истории бумажными деньгами. Именно поэтому считается, что во времена династии Сун Китай сделал огромный экономический рывок вперёд.Многие фабрики по печатанию денег были оснащены специальными чернилами шестью различных цветов. Эти фабрики были расположены в четырех различных районах Китая – Чэнду, Анги, Ханчжоу и Хуэйчжоу.На купюры наносились рисунки и символы в честь императора, других важных государственных персон и нарисованные пейзажи империи Сун.Зарисовка из «Нонг Шу» Ван Чжэня (1313 г.н.э.). Слева доменная печь для производства чугуна, а справа механические устройства, приводимые в движение водяным колесомДля того чтобы воспрепятствовать подделкам, правительство использовало специальные красители из различных растений и волокон. В документе отмечается, что вначале банкноты были очень хрупкими и могли служить в течение всего трех лет, поэтому их можно было использовать только в некоторых регионах империи.Несмотря на то, что металлические монеты были труднее подделать, чем бумагу, на цзяоцзы наносили оттиски нескольких печатей, чтобы их было сложнее подделать.Как сообщается, на банкнотах были надписи, которые предупреждали и угрожали потенциальным фальсификаторам. Каждому, кто попробовал бы подделать деньги, грозила смертельная казнь через обезглавливание, а человеку, который выдал мошенника, вручали приличную сумму денег.Банкноты династии Юань. Они были неконвертируемыми бумажными деньгами и законным платежным средством.Деньги цзяоцзы печатали в едином стандарте и они были законным платежным средством в каждой части империи в 1265 году. Цзяоцзы были экономически обеспечены серебром и золотом, а номиналы банкнот были «1» и «100».Процесс выплавки железной руды для изготовления кованого железа. Иллюстрация справа изображает доменную печь. Энциклопедия «Тяньгун Кайву», 1637После того, как в 1279 году империю Сун завоевали могущественные монголы, бумажные деньги, просуществовав 9 лет, исчезли. Позже династия Юань, основанная Кублай Ханом , подхватила опыт печаталия бумажных денег и начала выпускать свои собственные купюры – «чао».Впечатлившись инновационной идеей валюты, поддерживаемой правительством, известный путешественник Марко Поло привез новые деньги в Европу, когда он вернулся из своей поездки к Кублай Хану.Монета Северной Сун.Официальная банкнота китайской династии Южная Сун, 1160 г.Царствование династии Юань было коротким и подошло к концу в 1368 году. Из-за неконтролируемого увеличения печати национальной валюты, а также того факта, что бумажные деньги не были обеспечены золотом или серебром, во времена этой династии начались инфляция и экономические проблемы.Во времена династии Мин (1368 – 1644), которая вновь признала серебро в качестве стандартной валюты, также иногда печатали бумажные деньги, но этот процесс был окончательно остановлен в 1450 году. И с тех пор в Поднебесной не было банкнот, почти до конца XIX века, когда Китай начал печатать юань во время династии Цин.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)